Les gouvernements du Canada et du Québec et la Ville de Montréal soutiennent la construction de logements à Montréal

MONTRÉAL, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et la Société d'habitation des communautés noires (SHCN) ont annoncé aujourd'hui la construction du projet Angélique-Latimer, un immeuble de 281 logements visant à répondre aux besoins des familles de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Il s'agit d'un investissement de plus de 159 M$.

Pour souligner l'événement, une pelletée de terre symbolique a eu lieu à l'emplacement du futur immeuble, situé sur le boulevard Saint-Michel à Montréal, en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, de Karine Boivin Roy, ministre provinciale responsable de l'Habitation, de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé et députée de Papineau, ainsi que de Caroline Braun, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Canada a investi plus de 86 M$ par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA), sous forme de contribution, de prêt-subvention et de prêt à faible taux d'intérêt. Une somme de 51,8 M$, provient également du Programme d'habitation abordable du Québec de la SHQ et découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. Quant à la Ville de Montréal, sa contribution s'élève à plus de 20 M$. Le Fonds immobilier de solidarité FTQ a également contribué au projet au moyen de deux prêts à court terme totalisant 10,9 M$ et permettant l'acquisition du site et le démarrage du projet.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux besoins en matière de logement. Le projet Angélique-Latimer annoncé aujourd'hui offrira davantage de logements sûrs et abordables à certains des résidents les plus vulnérables de Montréal. Ces initiatives reflètent notre engagement à accroître l'offre de logements et à bâtir une économie qui sert pour tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

En soutenant la réalisation de 230 de ces logements abordables, notre gouvernement agit pour améliorer l'accès à un toit sécuritaire pour des familles et répondre ainsi aux besoins de la population montréalaise. Je tiens à féliciter la Société d'habitation des communautés noires et l'ensemble des partenaires, dont la vision a permis de mener ce magnifique projet à cette étape. » - Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Le projet Angélique-Latimer fera une réelle différence pour les gens du quartier Saint-Michel. Chaque projet comme celui-ci contribue à renforcer l'accès au logement dans notre communauté. » - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé et députée de Papineau

« Avec le projet Angélique-Latimer, nous franchissons une étape importante pour offrir davantage de logements abordables aux familles montréalaises. Dans le contexte actuel, il est urgent d'accélérer la construction de logements pour répondre aux besoins grandissants de la population. Ce projet démontre que, lorsque les gouvernements et les partenaires communautaires travaillent ensemble, nous pouvons livrer des solutions concrètes et durables pour nos communautés. » - Caroline Braun, responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Ce chantier représente un espoir pour des centaines de personnes, de familles, qui pourront s'enraciner avec dignité dans leur quartier. Nous saluons la vision de la SHCN et la mobilisation remarquable de nos partenaires financiers - les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de Montréal et le Fonds immobilier de solidarité FTQ. C'est cette force collective qui transforme aujourd'hui un terrain en un milieu de vie vibrant et inclusif. » - Edith Cyr, directrice générale, Bâtir son quartier

« La SHCN a été créée pour répondre à des enjeux d'équité et de représentation dans le secteur du logement. Aujourd'hui avec Angélique-Latimer, nous démontrons qu'un leadership issu des communautés noires peut aussi contribuer à bâtir des milieux de vie abordables, inclusifs et durables pour l'ensemble de la population. Ce projet incarne notre conviction profonde: le logement n'est pas une simple marchandise, c'est un levier de dignité, d'équité, de stabilité et de prospérité collective. » - Marjorie Villefranche, présidente du Conseil d'administration de la Société d'habitation des communautés noires

Faits en bref :

Jusqu'à 161 des 230 ménages auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettrait de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-7770, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]