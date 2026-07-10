/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À THUNDER BAY/

THUNDER BAY, ON, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de FedNor, et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, aux côtés de Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River, et Ken Boshcoff, maire de Thunder Bay, pour une annonce en matière de logement.

Date : Le 10 juillet, 2026 Heure : 10:00 (HE) Lieu : Hôtel de Ville 500 rue Donald E. Thunder Bay, Ontario P7C 5K4

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]