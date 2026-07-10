Le Canada annonce que la Ville de Thunder Bay est une nouvelle partenaire locale engagée à utiliser le Catalogue de conception de logements

THUNDER BAY, ON, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Logo du gouvernement du Canada (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Le Catalogue de conception de logements fait partie d'un vaste éventail de mesures prises par le gouvernement fédéral pour doubler le rythme de la construction résidentielle, rétablir l'abordabilité et réduire l'itinérance. Le Catalogue appuie la normalisation dans le secteur de l'habitation, et les administrations locales sont des partenaires clés pour réaliser ce potentiel. Pour ce faire, elles peuvent compter sur une bibliothèque de 50 plans préapprouvés d'immeubles de faible hauteur afin d'accélérer une densification douce à l'échelle nationale. Ce catalogue est gratuit pour toute la population du pays. Les conceptions tiennent compte des différentes exigences de construction au Canada et ont été élaborées par des équipes régionales d'architecture et d'ingénierie.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de FedNor, et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord ainsi que Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River, et Ken Boshcoff, maire de Thunder Bay, ont annoncé que la Ville de Thunder Bay avait approuvé les plans du Catalogue de conception de logements et qu'elle est devenue la plus récente municipalité du pays à se joindre à des dizaines d'autres en tant que partenaire local officiel.

La Ville de Thunder Bay soutient de façon proactive le catalogue en effectuant un examen préalable des conceptions afin de simplifier les approbations, ce qui facilite la planification des projets pour les constructeurs et les propriétaires-occupants. Grâce au soutien supplémentaire du Fonds pour accélérer la construction de logements, la Ville fait progresser un éventail d'initiatives de logement qui complètent son rôle de partenaire local, y compris le Programme d'améliorations communautaires, qui comprend des incitatifs et des remises sur les droits pour les logements accessoires, et des réformes de zonage pour réduire les obstacles à la construction résidentielle et permettre plus de logements intercalaires dans les secteurs centraux.

Le travail se poursuit avec les administrations locales de partout au pays pour les encourager à soutenir le Catalogue de conception de logements.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui montre ce que nous pouvons accomplir lorsque les gouvernements travaillent ensemble pour s'attaquer à la pénurie de logements au Canada. En nous associant à des municipalités comme la Ville de Thunder Bay pour soutenir des conceptions de logements normalisées et simplifier les approbations, nous rendons la construction de logements dont la population canadienne a besoin plus rapide et plus facile. Ensemble, nous élargissons les choix de logement et bâtissons des collectivités plus fortes et plus dynamiques. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de FedNor, et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord

« Aujourd'hui, nous montrons ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons en partenariat. Nous contribuons tous de différentes façons, mais nous sommes animés par le même objectif : construire plus de logements et veiller à ce que la population partout au Canada et à Thunder Bay ait accès au logement dont elle a besoin. » - Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River

« Fournir des conceptions de logements prêts à l'emploi n'est qu'une des mesures prises par la Ville de Thunder Bay pour répondre aux besoins en matière de logement de notre collectivité. Notre ville a un plan de croissance intelligente, et nous constatons des résultats préliminaires : la construction résidentielle augmente d'une année à l'autre. Nous sommes heureux de travailler avec la SCHL pour tirer parti de ces progrès. » - Ken Boshcoff, maire de Thunder Bay

Faits en bref :

Liste des partenaires locaux : Catalogue : soutien aux administrations locales

Les propriétaires-occupants, les constructeurs et les collectivités qui souhaitent recevoir des mises à jour peuvent s'inscrire sur la page Web du Catalogue de conception de logements.

Les trousses de conception technique complètes qui ont été lancées en octobre 2025 comprennent des dessins et des spécifications architecturaux et techniques, y compris des aménagements prêts à l'accessibilité et des aménagements à accessibilité améliorée, des modèles et des documents pour les rapports sur le rendement énergétique, des rapports sur le rendement du bâtiment et un guide d'utilisation. De plus, des résumés des coûts de construction régionaux et des guides sur la résilience climatique et la sélection des matériaux sont maintenant disponibles. Les conceptions ciblent toutes les régions du pays : la Colombie-Britannique; l'Alberta; le Manitoba et la Saskatchewan; l'Ontario; le Québec; les provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard); et les territoires du Nord (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut). Les plans ont été conçus par des équipes régionales d'architecture et d'ingénierie et ils visent à créer une légère densité et un aménagement intercalaire dans les quartiers existants de toutes les régions du pays.

Le gouvernement fédéral continuera de mobiliser les provinces et territoires dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. Il sollicitera notamment leur collaboration pour le Catalogue de conception de logements et les plans standardisés.

Le gouvernement fédéral s'inspire des catalogues de conception de logements d'après-guerre créés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) entre les années 1940 et 1970.

Parallèlement à ces efforts, la SCHL continuera de s'acquitter de son mandat consistant à contribuer au bon fonctionnement du système de logement au Canada grâce à des programmes existants comme le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Le Catalogue de conception de logements est disponible : thunderbay.ca/HousingDesignCatalogue.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Contacts : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]