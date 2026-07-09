Les gouvernements du Canada et du Québec et la Ville de Montréal investissent dans la réhabilitation d'un bâtiment pour créer le complexe communautaire Espace+Village à Montréal

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le Complexe communautaire Espace+Village à Montréal deviendra le premier complexe communautaire LGBTQIA2S+ francophone en Amérique du Nord, avec des espaces modernes, inclusifs et polyvalents grâce à un investissement conjoint de près de 12 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), du gouvernement du Québec via la mesure d'aide financière pour l'Est de Montréal et le Quartier latin et de la Ville de Montréal.

L'annonce a été faite par l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier--Sainte-Marie, Mme Marie-Gabrielle Ménard, députée de Hochelaga--Rosemont-Est, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État, Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, M. Julien Héneault-Ratelle, leader de la majorité au conseil municipal de la Ville de Montréal, conseiller de Ville de Tétreaultville et conseiller désigné de l'arrondissement de Ville-Marie et Mme Désirée Nore Duchesne, présidente du conseil d'administration d'Espace LGBTQ+.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra de poursuivre les travaux de réhabilitation du bâtiment et de franchir une étape décisive vers l'ouverture du complexe. Plus précisément, ce financement des gouvernements du Canada et du Québec servira à remettre à niveau les systèmes essentiels du bâtiment, notamment la plomberie, l'électricité et la ventilation, tout en consolidant les fondations et en rénovant son enveloppe extérieure. Il prévoit également l'ajout d'un troisième étage qui inclura une mezzanine et un toit vert, l'ajout d'un ascenseur et la création d'espaces multifonctionnels destinés à l'accueil, aux services, au travail collaboratif, aux bureaux, aux événements et au rangement.

Cette annonce marque un jalon important pour un projet porté depuis plusieurs années par Espace LGBTQ+ et ses partenaires. Grâce à l'appui des gouvernements du Canada et du Québec ainsi que de la Ville de Montréal, Espace+Village pourra poursuivre sa mise en œuvre et offrir, à terme, un espace unique regroupant des organismes communautaires, des services de proximité et des espaces de rencontre favorisant le mieux-être, la solidarité et le rayonnement des communautés LGBTQIA2S+.

Le projet Espace+Village contribuera au dynamisme du Village de Montréal en offrant un pôle communautaire durable, accessible et ouvert sur son milieu. Il permettra de renforcer la capacité d'action des organismes LGBTQIA2S+, de favoriser les collaborations entre les acteurs du secteur et de mieux répondre aux besoins grandissants des communautés.

Les travaux de préparation du chantier sont déjà amorcés et cette nouvelle étape de financement permettra de poursuivre la concrétisation du projet selon l'échéancier prévu.

Citations

« Les bâtiments communautaires sont bien plus que des infrastructures : ce sont des lieux où les gens trouvent du soutien, tissent des liens et bâtissent un sentiment d'appartenance. Grâce au financement annoncé aujourd'hui, Espace+Village pourra offrir un environnement sécuritaire, accessible et durable où les organismes pourront travailler ensemble et où les membres des communautés LGBTQIA2S+ trouveront des services et un lieu où elles se sentent pleinement les bienvenues. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Les espaces communautaires sont au cœur de collectivités fortes, résilientes et accueillantes. Le Complexe communautaire Espace+Village joue un rôle essentiel dans le soutien et le rassemblement des communautés LGBTQIA2S+ à Montréal. L'investissement fédéral annoncé aujourd'hui illustre parfaitement notre volonté de soutenir des infrastructures modernes, vertes et adaptées aux besoins de la communauté. En modernisant ce bâtiment, nous contribuons à créer un milieu plus inclusif et mieux outillé pour répondre aux enjeux sociaux d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier--Sainte-Marie

« Notre gouvernement investit dans des infrastructures qui rapprochent les gens et renforcent les collectivités. Espace+Village deviendra un véritable lieu de rencontre, de services et de collaboration qui contribuera à la vitalité de la Métropole et au mieux-être de nombreuses personnes de la communauté LGBTQIA2S+. Cet investissement témoigne de notre engagement à soutenir des collectivités inclusives où chacun et chacune peut s'épanouir. »

Marie-Gabrielle Ménard, députée de Hochelaga--Rosemont-Est, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État

« Le Village et le Quartier latin sont des lieux emblématiques de Montréal qui méritent des investissements à la hauteur de leur potentiel. Avec notre contribution de 3 millions de dollars, nous faisons bien plus que réhabiliter un bâtiment : nous créons une infrastructure communautaire durable qui renforcera le tissu social, favorisera l'inclusion et soutiendra la revitalisation de ce secteur névralgique de la métropole. En donnant aux organismes des espaces modernes, accessibles et adaptés à leur mission, nous posons un geste concret pour bâtir une métropole plus humaine, plus solidaire et plus inclusive. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Encore aujourd'hui, les personnes issues des groupes LGBTQ+ peuvent vivre différentes formes de discrimination. C'est pourquoi l'existence de réseaux de soutien forts et accessibles, comme Espace+Village, est importante et permet de tisser des liens, de briser l'isolement et de favoriser un plus grand sentiment d'appartenance. Merci à l'équipe d'Espace LGBTQ+, aux organismes partenaires ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à faire avancer ce projet. Leur engagement témoigne de la force et de l'engagement des communautés LGBTQ+ au Québec. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Comme ministre responsable de l'Habitation, je suis fière que notre gouvernement contribue à la réalisation d'Espace+Village, un projet rassembleur qui offrira à une quinzaine d'organismes des espaces modernes, accessibles et abordables, adaptés à leurs besoins. Réhabiliter un bâtiment existant pour en faire un milieu de vie durable, inclusif et ouvert sur sa communauté est une façon concrète de bâtir des collectivités plus fortes. Cet investissement permettra à ces organismes de poursuivre leur mission dans des installations de qualité, tout en assurant la pérennité d'un projet porteur qui profitera à l'ensemble de la communauté montréalaise. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation et députée d'Anjou-Louis-Riel

« La Ville de Montréal est au rendez-vous depuis le début du projet Espace+Village. Nous savons à quel point ce projet est important pour la communauté LGBTQIA2S+ de Montréal. Le Village, c'est un espace d'inclusion unique dans la métropole que ce complexe communautaire va permettre de consolider. »

Julien Héneault-Ratelle, conseiller de Ville désigné dans l'arrondissement de Ville-Marie

« Ce financement constitue un engagement concret envers les communautés LGBTQIA2S+, leur histoire, leur avenir et leur contribution essentielle à notre société. »

Désirée Nore Duchesne, présidente du conseil d'administration d'Espace LGBTQ+

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 7 500 000 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme BCVI a été lancé en 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations, réparations ou améliorations écologiques et accessibles des bâtiments publics communautaires existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public, au service des communautés à fort besoin et mal desservies à travers le Canada. Le Budget 2024 a annoncé 500 millions de dollars supplémentaires pour un plus grand nombre de projets dans le cadre du BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 % des fonds du programme sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

Le gouvernement du Québec contribue pour sa part 3 000 000 $ dans ce projet via la mesure d'aide financière pour l'Est de Montréal et le Quartier latin.

Cette mesure d'aide comprend une enveloppe de 14 millions de dollars spécialement réservée pour appuyer des initiatives favorisant l'attractivité de l'Est de Montréal, incluant le Quartier latin, et visant à améliorer les milieux ainsi que la qualité de vie de la population.

Ce financement est complémentaire aux 23,7 M$ investis par le gouvernement du Québec dans le Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028, dont 11 M$ sont d'ailleurs réservés au renforcement du milieu communautaire et des réseaux de soutien aux personnes LGBTQ+ du Québec.

Le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie du Secrétariat à la condition féminine a annoncé un soutien financier à Espace LGBTQ+ en mars 2026 à hauteur de 150 000 $ sur 2 ans afin de renforcer les capacités organisationnelles.

La Ville de Montréal a également contribué 1 025 000 $ à ce projet. Une première aide de 400 000 $ a été versée en 2023 via le programme « Accélérer l'investissement durable - Économie sociale » pour aider Espace LGBTQ+ à faire l'acquisition du bâtiment. La Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie ont contribué respectivement à hauteur de 425 000 $ et 200 000 $ pour l'aménagement d'Espace+Village.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

Carte des projets de logement et d'infrastructure

Mesure d'aide financière pour l'Est de Montréal et le Quartier latin

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514-618-5167, [email protected]; Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 581-997-0273, Frédé[email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, 367-837-7770, [email protected]; Quentin Bellat, Chargé des communications, Espace LGBTQ+, 438-227-2099, [email protected]