MONTRÉAL, le 13 déc. 2024 /CNW/ - L'Entente Canada-Québec concernant l'itinérance hors refuge et les campements permettra de répondre aux besoins urgents des personnes vivant dans des campements et en situation d'itinérance hors refuge en apportant une réponse rapide et ciblée.

Le financement prévu dans le cadre de cette entente fait partie de l'engagement de 250 millions de dollars du gouvernement fédéral annoncé dans le Budget 2024 pour répondre à l'urgence des campements et de l'itinérance hors refuge à travers le Canada. Dans le cadre de cette initiative, le financement fédéral ponctuel octroyé au Québec sera de près de 50 millions sur deux ans. Ce financement apportera une contribution financière pour réaliser les activités financées dans les Plans de réponse communautaire aux campements (PRCC) des onze (11) régions sociosanitaires qui recevront du financement.

Dans le cadre de son plan S'allier devant l'itinérance - Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026, le Québec a consacré depuis 2021 400 millions de dollars à la lutte contre l'itinérance. Parmi ces investissements, près de 50 millions de dollars seront alloués au financement des activités des PRCC.

Ce financement permettra entre autres aux communautés du Québec d'offrir des espaces d'hébergement supplémentaires pour garantir aux personnes dans le besoin un endroit sûr et chaud pendant les mois d'hiver. Il permettra aussi d'augmenter les services 24h/7, incluant les haltes chaleur, et de rehausser l'accompagnement visant à favoriser la stabilité résidentielle et le travail de rue pour répondre aux besoins des individus à risque imminent d'itinérance hors refuge ou en situation de sortie de l'itinérance.

Ce partenariat entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec soutiendra les efforts pour aider les personnes les plus vulnérables à trouver des endroits sûrs et abordables qu'ils pourront appeler chez eux.

« Notre gouvernement est déterminé à mettre fin à l'itinérance en aidant les citoyens les plus vulnérables à trouver un logement sûr et abordable. Tandis que les espaces publics deviennent des refuges pour un trop grand nombre de personnes, nous devons nous unir pour apporter de véritables changements. Grâce à cette entente, nous améliorerons les services de soutien afin de mieux répondre aux besoins urgents des personnes vivant en campements ou en situation d'itinérance hors refuge au Canada.»

L'honorable Soraya Martinez Ferrara, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'itinérance est un enjeu d'envergure nationale, auquel nous sommes déterminés à mettre fin. L'annonce d'aujourd'hui réitère notre engagement à travailler en collaboration avec tous les niveaux de gouvernement, et les organismes communautaires tels que la Mission Bon Accueil, afin de soutenir ceux dans le besoin. Alors qu'on approche des mois les plus froids de l'hiver, un endroit sûr et chaud pour les personnes dans le besoin permettra de répondre à un besoin fondamental qu'est la stabilité résidentielle.»

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Sœurs

« La situation de l'itinérance au Québec demeure extrêmement préoccupante et nécessite des actions concertées à tous les niveaux. Cela exige des mesures concrètes et une collaboration accrue avec nos partenaires, en particulier le milieu communautaire, pour continuer d'offrir des espaces d'hébergement supplémentaires et des logements adaptés, afin de soutenir les personnes les plus vulnérables. Notre gouvernement est fier de réaliser ce projet et réaffirme son engagement à restaurer la dignité, la sécurité et la stabilité de celles et ceux qui en ont le plus besoin. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« La signature de cette entente entre les différents paliers de gouvernement nous permettra de mobiliser les forces vives dans onze régions du Québec. En nous appuyant sur l'expertise de nos partenaires du milieu communautaire, nous nous assurons de proposer des solutions à l'itinérance adaptées aux réalités locales. Je tiens à remercier tous les acteurs engagés dans cette démarche, dont le travail quotidien permet de soutenir les personnes vulnérables en leur offrant un accompagnement de proximité, essentiel pour favoriser leur dignité et leur sécurité. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Les Parties ont conclu, depuis 2001, des ententes successives ayant pour objet une mise en œuvre concertée, au Québec, de programmes du Canada destinés à soutenir des Projets visant à prévenir et à réduire l'itinérance à l'échelle de communautés locales--incluant l' Entente Canada-Québec concernant Vers un chez-soi .

destinés à soutenir des Projets visant à prévenir et à réduire l'itinérance à l'échelle de communautés locales--incluant l' L'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements contribuera à réduire le nombre de personnes en situation d'itinérance hors refuge, notamment le nombre de personnes en situation d'itinérance vivant dans des campements. Elle s'appuie sur le déploiement dans chaque communauté visée d'un Plan de réponse communautaire aux campements reposant sur une approche favorisant la stabilité résidentielle avec accompagnement pour assurer la dignité des personnes.

