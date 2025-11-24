SAINT-HYACINTHE, QC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Afin de prolonger la durée de vie des installations existantes et d'améliorer l'efficacité et la fiabilité de la station d'épuration des eaux usées de Saint-Hyacinthe, les gouvernements du Canada et du Québec ont bonifié leur financement prévu, qui est passé de 12 600 000 $ à 24 926 551 $ pour chacun des deux ordres de gouvernement, portant l'investissement total dans le projet à 49 853 102 $.

Cette annonce a été faite par Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales, et André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe.

La modernisation de la mécanique des décanteurs primaires et la réfection de la toiture du bâtiment principal permettront d'éviter des interruptions de service et d'assurer la continuité des opérations. L'intégration de nouvelles mesures de santé et de sécurité renforcera la protection du personnel, tandis que la mise à niveau des systèmes d'automatisation offrira un meilleur contrôle des procédés.

Ces interventions visent avant tout à garantir la performance et la fiabilité d'une installation essentielle au quotidien des Maskoutaines et Maskoutains.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des projets qui assurent la pérennité et la performance des infrastructures publiques. Les travaux réalisés permettront de moderniser des installations essentielles, d'améliorer la sécurité des travailleuses et travailleurs, et de rendre les opérations plus efficaces et durables. Ces investissements témoignent de notre engagement à soutenir des communautés fortes, résilientes et prêtes à relever les défis de demain. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Quand une infrastructure d'eau arrive à un stade où une modernisation devient nécessaire, notre gouvernement est présent. Nous investissons 24,9 millions de dollars pour soutenir la Ville dans ce projet essentiel. La station d'épuration est un service que les Maskoutains utilisent chaque jour sans s'en rendre compte et qui doit rester fiable en tout temps. L'aide annoncée par notre gouvernement permet de sécuriser la qualité du service et donne à la Ville les moyens de répondre aux besoins de son monde pour les années à venir. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Nous avons réussi à faire doubler l'aide financière, qui passe de 25,2 à 49,8 millions de dollars. Cette somme permettra à la Ville de faire face à l'explosion des coûts depuis l'analyse initiale du projet, en 2019. Il était essentiel de trouver une solution pour éviter que ces dépassements soient entièrement refilés aux Maskoutains par le biais de leur compte de taxes. Cette aide supplémentaire constitue donc une excellente nouvelle pour Saint-Hyacinthe. C'est également un gain important pour la rivière Yamaska, puisque la mise aux normes prévue réduira significativement la quantité des rejets d'eaux usées, améliorant ainsi son état environnemental. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

« Quelle belle nouvelle pour toute la communauté maskoutaine! Il s'agit d'une étape charnière pour la préservation de notre environnement et le développement de la ville. La mise aux normes de notre usine d'épuration doit être considérée comme un projet collectif. Je me réjouis de constater que nos deux paliers de gouvernement ont entendu nos besoins et ont répondu à l'appel. »

André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 24 926 551 $ provenant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, par l'entremise de l'Entente bilatérale intégrée entre les gouvernements du Canada et du Québec. La contribution du gouvernement du Québec s'élève à 24 926 551 $ et la Ville de Saint-Hyacinthe contribue à hauteur de 12 463 277 $.

Pour le volet Infrastructures vertes - sous-volet 3 Qualité de l'environnement, géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec (MAMH), il y a 231 projets qui ont fait l'objet d'une aide financière totalisant 303,293 M$ du fédéral et 303,293 M$ du Québec. Le volet Infrastructures vertes implique deux autres sous-volets sous la gouverne du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec, soit ceux sur l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation, la résilience et l'atténuation des catastrophes.

Les sommes investies dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) du gouvernement du Québec sont issues du Plan québécois des infrastructures qui prévoit des investissements de 164 milliards de dollars de 2025 à 2035, dont près de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du MAMH.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/gi-iv-fra.html

Plan québécois des infrastructure 2025-2035

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/secretariat-du-conseil-du-tresor/publications-adm/budgets/2025-2026/6_Plan_quebecois_des_infrastructures.pdf

Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU)

https://www.quebec.ca/habitation-territoire/infrastructures-municipales/programmes/eau-potable-eaux-usees/fonds-infrastructure-municipale-eau-fimeau

Pour en savoir plus sur les activités de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada :

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH :

Suivez-nous sur Facebook , LinkedIn et X .

Site Web : Québec.ca/gouv/affaires-municipales-habitation

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]; Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367-763-1993, [email protected]; Relation avec les médias, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418-691-2015, poste 83746, [email protected]; Direction des communications, Ville de Saint-Hyacinthe, 450 778-8300, [email protected]