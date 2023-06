Les gouvernements du Canada et du Québec annoncent des investissements supplémentaires dans le Musée d'art contemporain de Montréal

MONTRÉAL, le 16 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, et M. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, ont annoncé un investissement additionnel conjoint de plus de 56 millions $ afin de soutenir les travaux d'aménagement au Musée d'art contemporain (MAC) de Montréal. Au total, 50 millions $ seront investis par le Canada pour ce projet, et 55 millions $ par le Québec.

Ce financement additionnel servira à améliorer l'expérience muséale, les services aux visiteurs ainsi que la protection et la mise en valeur de la Collection du MAC et permettra notamment de réorganiser les espaces intérieurs du bâtiment. Le projet vise également la modernisation de l'édifice, ainsi que des travaux d'aménagement à l'extérieur du musée.

Ce projet permettra aux résidents, aux visiteurs et aux artistes de bénéficier d'une infrastructure culturelle plus accessible, ce qui contribuera à préserver et faire rayonner l'art moderne local et international.

En investissant dans les infrastructures, les gouvernements du Canada et du Québec font croître l'économie, augmentent la résilience des collectivités, et améliorent la vie des citoyens.

« Investir dans nos infrastructures, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton. C'est investir concrètement dans le dynamisme de notre société. Aider le Musée d'art contemporain à doubler son espace d'exposition, ça veut dire deux fois plus de place pour célébrer l'art et la culture, notamment celle de chez nous. En travaillant avec le Musée et le gouvernement du Québec, on crée des opportunités pour que nos artistes rayonnent ici, partout au pays et à travers le monde. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Musée d'art contemporain constitue une institution culturelle phare à Montréal ainsi qu'à l'échelle québécoise depuis la Révolution tranquille. C'est pourquoi j'ai fait de ce dossier une de mes priorités au jour 1 de ce mandat. Les sommes annoncées aujourd'hui permettront au musée de concrétiser sa vaste opération de transformation et de repositionnement. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Nous saluons cette annonce qui ne fait que renforcer notre confiance en un avenir prometteur pour le MAC et qui réaffirme l'engagement et le dévouement de tous les partenaires participants: le ministère de la Culture et des Communications, le gouvernement du Canada, Place des Arts, la Société québécoise des infrastructures (SQI), mais aussi la Fondation du MAC et de multiples citoyens bienfaiteurs qui nous soutiennent dans la réalisation de ce projet tant attendu, situé en plein cœur du plus grand complexe culturel au pays. Nous sommes ravis de passer à la prochaine phase d'exécution qui nous rapproche d'une inauguration ardemment souhaitée par tous. »

John Zeppetelli, directeur général du Musée d'art contemporain de Montréal

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 31 150 000 $ supplémentaires dans ce projet, et le gouvernement du Québec investit 25 000 000 $. Le Musée d'art contemporain de Montréal y contribue 11 500 000 $.

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

En 2016, le gouvernement du Canada a investi 18 850 000 $ dans le cadre du Volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada pour des travaux de réaménagement au Musée d'art contemporain de Montréal.

Le gouvernement du Québec avait investi pour sa part en 2016 un montant de 30 000 000 $, prévu au Plan québécois des infrastructures, pour l'agrandissement et le réaménagement du Musée d'art contemporain de Montréal.

Les sommes annoncées aujourd'hui portent le financement octroyé par le gouvernement du Québec à 55 000 000 $ et celui du gouvernement du Canada à 50 000 000 $.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 213 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Québec dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , avec une contribution fédérale totale de plus de 282 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 267 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

