Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que la Ville de Québec annoncent des investissements supplémentaires pour permettre la relocalisation du Théâtre jeunesse Les Gros Becs

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, M. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, ainsi que M. Claude Lavoie, responsable de l'interaction citoyenne au comité exécutif de la Ville de Québec, annoncent l'octroi d'une aide financière additionnelle de plus de 10,7 M$ pour permettre la relocalisation du Théâtre jeunesse Les Gros Becs à la Caserne Dalhousie.

L'aide supplémentaire annoncée aujourd'hui permettra de lancer les travaux pour transformer la Caserne Dalhousie en salle de diffusion adaptée aux besoins des artistes, des familles et des milieux scolaires.

Citations

« Les salles de spectacle pour jeune public permettent à de nouvelles générations de Canadiens et Canadiennes de s'initier aux arts et à la culture d'ici. Investir dans ces salles c'est investir dans l'avenir de notre culture. Un avenir dans lequel notre patrimoine sera valorisé, célébré et cultivé. Je suis fier que notre gouvernement ait décidé de renouveler son investissement dans le projet de réaménagement du Théâtre jeunesse Les Gros Becs, afin que la belle région de Québec puisse continuer à profiter d'un théâtre jeunesse de qualité. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Cet investissement supplémentaire est un exemple de l'engagement du gouvernement canadien pour la culture, la jeunesse et la protection de notre patrimoine. Merci au Théâtre jeunesse Les Gros Becs pour votre engagement dans notre communauté. Tout en nous divertissant, vous contribuez au développement du secteur, à l'initiation et à l'éducation artistique de centaines de jeunes chaque année. »

L'honorable Jean Yves Duclos, ministre de la Santé

« Chaque année depuis plus de 30 ans, le Théâtre Les Gros Becs offre un programme riche et diversifié pour les jeunes et les familles; un programme à l'écoute de leurs intérêts, de leurs préoccupations, de leurs réalités. Grâce à ses spectacles remplis d'inventivité, il est devenu une véritable référence en théâtre jeune public, non seulement dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, mais aussi auprès des réseaux de diffusion nationaux et internationaux. Son déménagement dans l'ancien repaire artistique de Robert Lepage s'annonce plus que bénéfique pour son essor et son rayonnement, en plus de sa contribution évidente à la vitalité du Vieux-Port de Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« L'attente a été longue, les doutes et les défis nombreux, mais il s'agit aujourd'hui d'une étape importante qui vient officiellement lancer le chantier. Ces travaux offriront un lieu aux organismes et aux artistes de Québec, pour lesquels la création jeunesse est une longue tradition et dont le travail rayonne ici comme à l'étranger. Grâce à la collaboration de tous les partenaires, ce projet contribuera à rendre la culture accessible à tous, peu importe l'âge, un objectif primordial à la Ville de Québec. »

Catherine Vallières-Roland, membre du comité exécutif de la Ville de Québec responsable de la culture

« Depuis plus de 20 ans, le public et les artistes professionnelles et professionnels qui se destinent au jeune public attendent cette salle spécifiquement dédiée à l'enfance et à la jeunesse. Il aura fallu 10 ans de travail consacré uniquement à La Caserne pour arriver, enfin, au démarrage du chantier. C'est un grand jour! Pour nous (Les Gros Becs), c'est l'outil nécessaire qui nous permettra de poursuivre cet élan formidable que nous connaissons depuis des années. »

Jean-Philippe Joubert, directeur général et codirecteur artistique du Théâtre jeunesse Les Gros Becs

« Nous franchissons une étape charnière dans la concrétisation d'un lieu permanent pour Les Gros Becs. Nous sommes reconnaissants de constater que les autorités publiques, le milieu des affaires et la population se mobilisent autour de ce projet porteur pour la grande région de Québec. Les jeunes ainsi que les gens qui les accompagnent dans leurs découvertes culturelles bénéficieront de cette infrastructure de premier plan. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous continuons d'avancer, avec rigueur et passion! »

Jonathan Gagnon, président du Théâtre jeunesse Les Gros Becs

Faits saillants

Le gouvernement du Canada annonce aujourd'hui une aide supplémentaire de près de 1,75 M$, portant le total du financement du gouvernement fédéral dans ce projet à 7,6 M$.

annonce aujourd'hui une aide supplémentaire de près de 1,75 M$, portant le total du financement du gouvernement fédéral dans ce projet à 7,6 M$. Alloués aux Gros Becs en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, ce sont 7,69 M$ qui s'ajoutent aujourd'hui à la contribution financière du gouvernement du Québec, portant ainsi le total du financement à près de 24,2 M$.

La Ville de Québec accorde au Théâtre une aide supplémentaire de 1,3 M$, ce qui porte le total de sa contribution à 3,8 M$.

