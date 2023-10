MONTRÉAL, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec soutiendront financièrement l'acquisition et l'aménagement de deux immeubles par l'organisme Projets Autochtones du Québec (PAQ) aux fins de la mise en place de PAQ2, un refuge à haut seuil d'accessibilité à Montréal. Le député de LaSalle-Émard-Verdun, l'honorable David Lametti, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et la mairesse de la ville de Montréal, Mme Valérie Plante, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le gouvernement du Canada a accordé 7,7 M$ par l'entremise du volet urbain du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones. Le Fonds appuie les priorités en matière d'infrastructure établies par les partenaires autochtones et les collectivités des centres urbains. Pour sa part, le montant de 6,5 M$ accordé au projet par le gouvernement du Québec provient du portefeuille du Fonds d'initiatives autochtones, volet Infrastructure communautaire. Makivvik Corporation a contribué au projet à hauteur de 656 936 $.

Projets Autochtones du Québec administre depuis 2004 un carrefour de services et un point d'ancrage culturel pour les Autochtones en situation d'itinérance et de vulnérabilité au centre-ville de Montréal. L'organisme offre notamment les deux refuges d'urgence de la métropole dédiés aux personnes autochtones, des logements de transition en sortie d'itinérance, un programme résidentiel de gestion de consommation d'alcool, une maison d'hébergement pour les personnes autochtones itinérantes ou vulnérables ayant de la difficulté à se loger et des services de réinsertion sociale culturellement adaptés. Environ la moitié de la clientèle de l'organisme est d'origine inuite.

Afin de répondre aux besoins constatés sur le terrain, PAQ a lancé en 2020 un nouveau refuge à haut seuil d'accessibilité, ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et qui peut accueillir jusqu'à 50 personnes. L'existence de PAQ2 permet aux personnes autochtones en situation d'itinérance de voir leur sécurité s'améliorer et d'atténuer les difficultés de cohabitation du secteur. PAQ2 occupe actuellement des locaux loués, pour lesquels la signature d'un bail à long terme s'avère impossible. Ainsi, le projet annoncé aujourd'hui consiste en l'acquisition et l'aménagement, par PAQ, de deux immeubles, ce qui permettra à l'organisme de relocaliser les services de refuge PAQ2. De 45 à 50 places y seront aménagées afin d'offrir un niveau d'accueil comparable à ce qui est présentement offert dans les locaux temporaires.

Le gouvernement du Québec est déterminé à répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation d'itinérance et de vulnérabilité à Montréal, dont ceux des membres des Premières Nations et des Inuit qui vivent cette réalité. Les engagements financiers pris par le gouvernement du Québec et par les autres partenaires du projet PAQ2, dont Services aux Autochtones Canada, et par Makivvik Corporation devraient entraîner des répercussions positives pour les membres les plus vulnérables des communautés autochtones en milieu urbain.

Citations :

« Le PAQ2 est vital pour ceux qui n'ont nulle part d'autre où aller. Depuis ses débuts, le refuge PAQ2 offre des services essentiels à la population autochtone sans abri du centre-ville de Montréal. C'est grâce à leur leadership qu'on peut annoncer aujourd'hui la création de nouveaux espaces sécuritaires et culturellement adaptés qui vont faire une immense différence dans la vie de plusieurs personnes. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Projets Autochtones du Québec fait une véritable différence dans la vie des Autochtones sans abri de Montréal depuis des décennies. Ce projet du PAQ2 créera un espace permanent et fonctionnel dont on a grand besoin, où ils pourront continuer à aider les personnes les plus vulnérables de Montréal tout en le faisant de manière novatrice, sécuritaire et culturellement appropriée. »

L'honorable David Lametti, député LaSalle--Émard--Verdun

« La situation des membres des communautés des Premières Nations et des Inuit vivant en situation d'itinérance mérite que la solution soit culturellement adaptée et qu'elle tienne compte de leurs réalités propres. Projets Autochtones du Québec a démontré au fil des années un grand leadership pour améliorer la situation des personnes autochtones les plus vulnérables au sein de la métropole. Je remercie PAQ, ainsi que tous les partenaires du projet, pour leur engagement dans le cadre de cette initiative essentielle. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Je suis ravi de voir émerger une solution pérenne au regard du maintien des activités de Projets Autochtones du Québec. La relocalisation de PAQ2 dans de nouveaux locaux permettra de garantir la stabilité des services offerts par l'organisme, qui sont absolument indispensables au bien-être des personnes autochtones itinérantes ou autrement vulnérables à Montréal. Notre gouvernement est fier de participer à la réalisation de ce projet, dont j'entrevois l'aboutissement avec beaucoup d'optimisme. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Les services culturellement adaptés offerts par Projets Autochtones du Québec répondent aux besoins criants d'une population hautement vulnérable à Montréal. Ce type de services constitue une étape cruciale pour sortir les gens de la rue. L'itinérance est un phénomène difficile et complexe, qui nécessite une étroite collaboration entre tous les partenaires. Nous saluons la collaboration des gouvernements du Québec et du Canada dans le dossier, et la Ville de Montréal continuera d'être au rendez-vous pour faciliter la cohabitation sociale dans le secteur. Ce lieu permettra d'offrir un lieu sécuritaire aux personnes vulnérables de la communauté autochtone urbaine et de les accompagner dans la recherche d'un logement stable. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Au nom de la communauté autochtone urbaine de Montréal, PAQ remercie chaleureusement le gouvernement fédéral et provincial ainsi que Makivvik Corporation pour cet investissement majeur. Ce soutien nous permet d'offrir une stabilité essentielle aux membres de notre communauté à travers la création de cette demeure. Situé à proximité, cet établissement continuera de lutter contre l'itinérance dans la région de Milton Parc en fournissant un hébergement d'urgence pour jusqu'à 50 hommes et femmes autochtones, ainsi que des services d'intervention 24 heures sur 24. PAQ est sûr de pouvoir obtenir le solde de 2,3 millions de dollars pour mener à bien ce projet. Ensemble, nous pouvons continuer à forger un avenir meilleur pour notre communauté, animés par la compassion et la résilience. »

Stacy Boucher-Anthony, directrice générale, Projets Autochtones du Québec

« Makivvik est fière de financer cet important projet pour la population inuite itinérante de Montréal. Nos compatriotes inuit, qui se trouvent dans une situation difficile, ont besoin de notre attention et de notre aide. Grâce à ce projet, ils auront accès à un refuge sûr où nos pratiques culturelles et le bien-être seront encouragés. »

Jean Dupuis, directeur, Département du président, Société Makivik Corporation

Lien pertinent :

www.facebook.com/AutochtonesQc

