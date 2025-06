AppSanteMentale.ca - Un nouveau site pour guider la population vers des applications mobiles en santé mentale et mieux-être

QUÉBEC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, souligne le lancement d'un nouveau site gouvernemental gratuit et accessible à toutes et tous, qui propose une sélection d'applications mobiles évaluées et sélectionnées pour soutenir la santé mentale et le mieux-être de la population.

La santé mentale est plus que jamais une priorité collective. AppSantéMentale.ca vise à outiller les citoyennes et citoyens et les professionnelles et professionnels de la santé à mieux naviguer dans les applications mobiles en santé. Disponible dans les deux langues, ce site permet de choisir des applications mobiles parmi une collection d'applications évaluées et sélectionnées par des expertes et experts en s'appuyant sur des critères cliniques, technologiques et d'expérience utilisateur.

La collection d'applications mobiles est présentée en six thématiques : stress et anxiété, émotions et humeur, sommeil, exercice et nutrition, confiance et relations ainsi que consommation. On y trouve actuellement près de 20 applications au total.

« AppSanteMentale.ca se veut une porte d'entrée simple vers des ressources crédibles et sécuritaires qui peuvent vraiment faire une différence. En facilitant l'accès à des outils numériques pour prendre soin de sa santé mentale, ce site permet aux personnes de trouver des options fiables pour faire un premier pas vers le mieux-être ou trouver du soutien complémentaire. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Développée dans le cadre de l'axe 5 du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026, cette initiative est le fruit d'une collaboration multidisciplinaire impliquant des personnes ayant une expérience vécue, des personnes proches aidantes, des cliniciennes et cliniciens, des chercheuses et chercheurs, des expertes et experts en technologies, des designers et des personnes issues du milieu communautaire.

AppSanteMentale.ca s'inscrit également dans l'approche des soins par étape du Programme québécois pour les troubles mentaux en soutenant les modalités numériques d'autosoins et d'autogestion.

Quatre personnes sur 10 ont déjà utilisé un outil numérique pour leur santé mentale, selon une récente enquête menée par le Centre provincial d'expertise en technologie de l'information en santé mentale, dépendance et itinérance. Ce chiffre grimpe à plus d'une personne sur deux chez celles qui estiment avoir une mauvaise santé mentale.

Devant l'abondance d'offres disponibles, il devenait essentiel d'offrir un répertoire clair et crédible à la population québécoise et aux professionnelles et professionnels de la santé. Actuellement, dans les boutiques en ligne, plus de 350 000 applications en santé mentale et bien-être sont disponibles, dont seulement 2 % présentent des preuves scientifiques et 9 % assurent une sécurité adéquate des données.

Pour en savoir plus, visitez www.appsantementale.ca.

