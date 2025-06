Lutte contre l'itinérance - Le gouvernement du Québec met en place un partenariat avec le secteur touristique

QUÉBEC, le 17 juin 2025 /CNW/ - À l'occasion d'une conférence de presse, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, annonce aujourd'hui la mise en place d'un partenariat novateur, en collaboration avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, visant à soutenir la lutte contre l'itinérance et à favoriser l'intégration sociale et économique des personnes en situation de vulnérabilité.

Ce projet repose sur la mise en place d'un levier financier, soutenu par un investissement initial de 300 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux, auquel s'ajoutera une contribution équivalente des établissements d'hébergement et des plateformes numériques œuvrant dans le domaine touristique.

Dès cet été, les équipes travailleront à mettre en place des initiatives qui permettront, notamment :

d'assurer une cohabitation harmonieuse entre les usagères et les usagers, le personnel des différents lieux et les personnes itinérantes;

de financer des initiatives de placement en logement avec accompagnement pour des personnes ayant plusieurs facteurs de vulnérabilité;

de financer des actions en santé mentale et en prévention de l'itinérance dans les villes de Montréal et de Québec.

Rappelons que les initiatives à soutenir, dans le cadre de ce projet pilote, devront s'inscrire dans les priorités des tables régionales en itinérance, être en cohérence avec le Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 (PAII) et avec la vision de la future stratégie de croissance durable du tourisme.

Citations :

« La lutte contre l'itinérance nécessite des solutions innovantes et collectives. Je me réjouis de voir naître cette initiative, fruit de la collaboration exemplaire avec le secteur touristique. Cela témoigne de l'engagement concret de notre gouvernement à explorer de nouvelles formes de coopération pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables et leur offrir de réelles perspectives. C'est un bel exemple de solidarité et d'innovation sociale, où chaque partenaire joue un rôle actif dans la construction d'un Québec plus inclusif et plus humain. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Le développement touristique du Québec va de pair avec des valeurs de solidarité et d'inclusion. Par ce partenariat unique avec l'industrie touristique, nous démontrons qu'il est possible de conjuguer vitalité économique et responsabilité sociale. En travaillant ensemble, nous créons des milieux de vie accueillants et harmonieux pour toutes et tous, et contribuons concrètement à la lutte contre l'itinérance. C'est un geste qui illustre bien le rôle que peut jouer le tourisme comme acteur de changement positif dans nos communautés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Alors que la situation de l'itinérance demeure difficile partout, mais particulièrement dans la métropole, chaque initiative pouvant aider à l'améliorer est la bienvenue. Je salue le partenariat annoncé aujourd'hui qui contribuera à apporter du soutien aux personnes plus vulnérables. C'est une lutte de tous les instants. Je suis convaincue que cette belle mobilisation permettra de faire un pas de plus dans la bonne direction. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel

« L'industrie touristique du Québec souhaite jouer un rôle dans l'effort collectif pour bâtir un avenir plus inclusif et solidaire. Nous désirons, de manière constructive, appuyer les initiatives qui préviennent et réduisent la situation d'itinérance vécue par certaines personnes. En tant qu'acteur présent sur le terrain et engagé dans la vitalité des communautés, le secteur touristique peut soutenir des projets d'intégration sociale et économique, en collaboration avec les organismes communautaires, les municipalités et le gouvernement. »

Geneviève Cantin, présidente-directrice générale, Alliance de l'industrie touristique du Québec

Faits saillants :

Un mandat est octroyé à l'Alliance de l'industrie touristique pour la création du fonds ainsi que pour mobiliser les partenaires (p. ex. les associations touristiques régionales) et les entreprises touristiques. Elle travaillera en collaboration étroite avec Santé Québec, les villes de Montréal et de Québec, le milieu communautaire ainsi que les ministères concernés, dans le cadre de ce projet pilote.

Le projet s'inscrit dans les grandes orientations gouvernementales en matière d'inclusion sociale et de durabilité touristique.

Soulignons que selon les données du dénombrement de l'itinérance visible de 2022, on a noté une augmentation de l'itinérance visible de 44 % depuis l'exercice de dénombrement de 2018. On estime que 10 000 personnes étaient en situation d'itinérance la seule nuit du 11 octobre 2022.

