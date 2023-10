IQALUIT, NU, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Vivre à l'abri de la violence est un droit fondamental, mais la violence fondée sur le sexe (VFS) continue d'être un obstacle important à l'égalité des genres au Canada. Il s'agit de l'une des violations des droits de la personne les plus répandues, les plus mortelles et les plus profondément enracinées de notre époque, qui affecte les gens de tous les milieux, de tous les genres et de tous les âges.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, accompagnée de l'honorable Margaret Nakashuk, ministre responsable de la Condition féminine pour le gouvernement du Nunavut, et de l'honorable John Main, ministre de la Santé pour le gouvernement du Nunavut, ont annoncé un investissement historique pouvant s'élever jusqu'à 17 millions de dollars pour aider les victimes ainsi que les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe.

Le gouvernement du Canada investira jusqu'à 16,4 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la VFS au Nunavut. Cet investissement aidera le gouvernement du Nunavut à créer et à améliorer les programmes et les mesures de soutien destinés aux personnes survivantes de VFS ainsi qu'à leurs familles. Il permettra également d'accroître les connaissances et la sensibilisation parmi les prestataires de services de première ligne, les femmes et les filles, les hommes et les garçons, ainsi que les enfants et les jeunes. Cela sera accompli grâce à des campagnes de sensibilisation, des ateliers et un échange de connaissances visant à comprendre les causes profondes, les signes avant-coureurs, les répercussions et les moyens de prévenir la VFS.

Le gouvernement du Canada investira également 500 000 $ pour aider les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise au Nunavut à offrir des services, des ressources et des mesures de soutien plus solides pour répondre aux besoins urgents des personnes victimes de VFS et de leurs familles. Cette annonce marque la dernière d'une série de 13 accords conclus avec les gouvernements provinciaux et territoriaux en vue de soutenir les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise partout au pays.

La coordination et la collaboration des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont essentielles pour prévenir et combattre efficacement la VFS. Les gouvernements provinciaux et territoriaux travailleront dans le cadre de leurs compétences respectives en partenariat avec les partenaires autochtones, les personnes survivantes, la société civile, les prestataires de services de première ligne, les municipalités, le secteur privé et les chercheuses et chercheurs pour mettre en œuvre le Plan d'action national dans leur administration.

Citations

« L'annonce historique d'aujourd'hui s'appuie sur des années de collaboration fédérale, provinciale et territoriale, avec des partenaires autochtones, des personnes survivantes, des expertes et des experts ainsi que des organismes de première ligne. Nous savons que le problème de la violence fondée sur le sexe touche de manière disproportionnée les femmes et les filles vivant dans des communautés rurales et isolées, et que le soutien aux personnes survivantes est difficile d'accès. En partenariat avec le gouvernement territorial, nous veillons à ce que ces aides soient solides, culturellement pertinentes et qu'elles répondent aux besoins des communautés autochtones. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Les Inuits du Nunavut sont victimes de crimes violents à un taux 12 à 13 fois plus élevé que les femmes des autres provinces et territoires du Canada. Le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a montré que cette violence est profondément enracinée dans le colonialisme et a créé un héritage de violence dans les foyers, les relations et les institutions. Les fonds du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe aideront le gouvernement du Nunavut à comprendre et à traiter les causes profondes de la violence fondée sur le sexe sur notre territoire, en renforçant la sensibilisation et les programmes de prévention de la violence. Les fonds permettront également au Conseil Qulliit de la condition féminine du Nunavut de se concentrer sur la sensibilisation à la violence fondée sur le sexe, notamment sur les raisons pour lesquelles elle est néfaste, sur ce que les membres de la communauté peuvent faire et comment s'y opposer. »

L'honorable Margaret Nakashuk, ministre responsable de la Condition féminine au Nunavut

« Le gouvernement du Nunavut reconnaît que la violence fondée sur le sexe n'est pas un problème isolé, mais un défi social profondément enraciné qui nécessite des solutions à multiples facettes. Pour lutter efficacement contre la violence fondée sur le sexe, il est impératif d'adopter une approche gouvernementale holistique à plusieurs niveaux, de faire participer les organismes inuits et de lancer des initiatives pour soutenir les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe et leurs familles. Grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, la mise en place d'une ligne d'assistance téléphonique en cas de crise est une étape essentielle pour apporter un soutien immédiat aux personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous reconnaissons le travail continu et les efforts de collaboration entre le ministère des Services à la famille, le ministère de la Santé et le gouvernement fédéral pour fournir le soutien et les ressources nécessaires à la création d'une société plus sécuritaire et plus équitable pour toutes et tous les Nunavummiut. »

L'honorable John Main, ministre de la Santé au Nunavut

Faits en bref

Le budget de 2021 prévoyait un investissement important d'environ 601,3 millions de dollars sur cinq ans pour lutter contre la VFS, dont 30 millions de dollars pour des lignes d'assistance téléphonique en cas de crise afin de répondre aux besoins urgents de la population canadienne en vue de prévenir l'escalade de la VFS.

Afin de renforcer cet investissement, le budget de 2022 a prévu 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans le cadre de leurs efforts de mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la VFS.

Les organismes qui exploitent des lignes d'assistance téléphonique en cas de crise au Nunavut signalent que le volume d'appels a augmenté pendant la pandémie, car les personnes victimes de violence et celles à la recherche de services connexes ont été confrontées à des obstacles perçus et réels en vue d'accéder aux services en toute sécurité.

signalent que le volume d'appels a augmenté pendant la pandémie, car les personnes victimes de violence et celles à la recherche de services connexes ont été confrontées à des obstacles perçus et réels en vue d'accéder aux services en toute sécurité. En 2019, les taux de violence entre partenaires intimes déclarés par les services de police ont montré que les femmes du Nunavut étaient près de sept fois plus susceptibles d'être victimes de violence entre partenaires intimes que les hommes, soit la plus grande différence signalée entre les provinces et les territoires du Canada .

étaient près de sept fois plus susceptibles d'être victimes de violence entre partenaires intimes que les hommes, soit la plus grande différence signalée entre les provinces et les territoires du . Les enfants et les jeunes, en particulier les filles, étaient plus susceptibles d'être victimes de violence familiale dans les territoires que dans toute autre province, le Nunavut ayant déclaré les taux les plus élevés de violence familiale contre les enfants et les jeunes en 2019.

