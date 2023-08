Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick investissent dans le renouvellement des infrastructures de Fredericton

FREDERICTON, NB, le 14 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Jenica Atwin, députée de Fredericton, l'honorable Jill Green, ministre du Développement social, ministre responsable de la Société de l'inclusion économique et sociale, et ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, et Kate Rogers, mairesse de Fredericton, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 44,5 millions de dollars pour améliorer des infrastructures de transport actif et d'aqueduc à Fredericton.

Cet investissement servira à améliorer des conduites d'aqueduc, d'égout pluvial et d'égout sanitaire à Fredericton, ainsi qu'à améliorer des rues et des canalisations de pouvoir mieux gérer la demande lors de fortes pluies. Les travaux consisteront à remplacer et améliorer des infrastructures d'aqueduc, y compris des conduites d'alimentation en eau et des sentiers polyvalents. Ces projets amélioreront la résilience de l'infrastructure de Fredericton afin d'atténuer les effets du changement climatique et de mieux protéger les habitants en cas d'inondation.

Des investissements supplémentaires permettront de construire de nouveaux trottoirs et de nouveaux sentiers polyvalents, d'installer de nouveaux passages pour piétons et des supports à vélos sur les autobus de transport en commun de Fredericton, ainsi que d'améliorer plus de 5 km de sentiers polyvalents. Une fois les travaux terminés, les résidents de Fredericton auront accès à une infrastructure de transport actif plus facile à utiliser, plus sécuritaire et plus pratique.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Cet investissement à Fredericton est un exemple de l'engagement de notre gouvernement envers un Canada fort et résilient. Non seulement il créera de bons emplois et soutiendra notre croissance économique, mais il aidera à répondre aux besoins locaux en matière d'infrastructure - de la résilience climatique au transport actif - pour les années à venir. pour les années à venir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans les infrastructures d'aqueduc, de traitement des eaux usées, de gestion des eaux pluviales et de transport actif sont essentiels à la santé de nos villes et à la protection de notre environnement. L'amélioration de ces actifs à Fredericton aidera notre collectivité à s'adapter aux impacts de la crise climatique, à en atténuer les effets et à mettre en place des infrastructures de transport actif plus faciles à utiliser, plus sécuritaires et plus pratiques. »

Jenica Atwin, députée de Fredericton

« La province est heureuse d'effectuer un important investissement dans les infrastructures d'aqueduc et d'égout de base de la Ville de Fredericton afin d'atténuer le risque d'inondation et d'accroître la résilience de la ville tandis qu'elle s'adapte à un climat changeant et, ultimement, d'assurer la sécurité des résidents lors de phénomènes météorologiques extrêmes. »

L'honorable Jill Green, ministre du Développement social, ministre responsable de la Société de l'inclusion économique et sociale, et ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau Brunswick

« Les investissements des gouvernements du fédéral et du provincial dans les projets relatifs à l'eau potable et aux eaux usées et de transport actif dans la ville de Fredericton aideront à fournir les outils dont nous avons besoin pour protéger et remplacer nos infrastructures après une catastrophe naturelle, et pour que les Frédérictonnais continuent d'aller de l'avant. Un réseau de transport actif dynamique n'est pas seulement bon pour l'environnement, il rend aussi les résidents plus résilients à la lumière des effets toujours croissants des changements climatiques. Au nom de mes collègues au conseil municipal, je veux remercier les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick pour leurs contributions annoncées aujourd'hui. Il est essentiel que tous les ordres de gouvernement continuent de travailler ensemble pour améliorer la résilience climatique de ses collectivités comme Fredericton et pour les gens qui vivent ici. »

Kate Rogers, mairesse de Fredericton

Le gouvernement du Canada investit 9 116 198 $, le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit 19 537 500 $ et la Ville de Fredericton investit 10 421 302 $ pour faciliter l'amélioration des infrastructures d'aqueduc.

investit 9 116 198 $, le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit 19 537 la Ville de investit 10 421 302 $ pour faciliter l'amélioration des infrastructures d'aqueduc. Le gouvernement du Canada investit 3 256 000 $ dans ce projet et la Ville de Fredericton investit 2 170 800 $ pour soutenir l'amélioration des infrastructures de transport actif.

investit 3 256 000 $ dans ce projet et la Ville de investit 2 170 800 $ pour soutenir l'amélioration des infrastructures de transport actif. Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 64 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Nouveau-Brunswick dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 231 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 159 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans, à compter de 2021, dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans, à compter de 2021, dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail qu'effectue le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick investissent dans le renouvellement des infrastructures de Fredericton

