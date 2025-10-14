Le gouvernement du Canada alloue plus de 72 millions de dollars au Manitoba pour l'aider à offrir un enseignement de qualité en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires.

WINNIPEG, MB, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont au cœur de l'identité canadienne. Elles nous distinguent, nous unissent et enrichissent notre culture et notre économie d'un bout à l'autre du pays. Leur promotion et leur protection reposent sur l'éducation. Appuyer l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la seconde langue officielle est essentiel pour la communauté manitobaine. Cet appui renforce sa vitalité linguistique et culturelle, favorise le bilinguisme et assure la pérennité du français au Manitoba.

Aujourd'hui, Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface-Saint-Vital, a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Canada envers les communautés francophones du pays en annonçant la signature de l'Entente Canada-Manitoba relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde 2024-2025 à 2027-2028. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Cette entente bilatérale découle du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde entre le gouvernement du Canada et les provinces et les territoires 2024-2025 à 2027-2028.

Dans le cadre de l'Entente Canada-Manitoba, un investissement de plus de 72 millions de dollars est accordé au Manitoba. Cette somme aidera la province à offrir un enseignement de qualité en français langue de la minorité et en français langue seconde, du préscolaire aux études postsecondaires. Un investissement du gouvernement du Manitoba est aussi prévu pour soutenir les objectifs de l'Entente.

Des ententes bilatérales relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde sont établies depuis plus de 50 ans avec le gouvernement du Manitoba. Elles appuient la province dans la mise en œuvre d'activités visant l'enseignement de langue française en contexte minoritaire et l'apprentissage de la seconde langue officielle.

Citations

« Le bilinguisme est au cœur de l'identité canadienne et représente une grande source de fierté d'un océan à l'autre. Je suis donc très heureux d'annoncer que notre gouvernement a conclu une entente importante avec le Manitoba pour favoriser le bilinguisme dans les écoles et les institutions postsecondaires de la province. La collaboration entre nos deux gouvernements est importante pour soutenir l'apprentissage du français ainsi que renforcer la vitalité linguistique, culturelle et économique. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le Manitoba est fier de son histoire et de son identité bilingue, qui s'appuient sur ses deux langues officielles et sur la vitalité de ses deux secteurs d'éducation. L'annonce de la signature de cette entente aujourd'hui nous permet de continuer à appuyer l'éducation dans la langue de la minorité, ainsi que l'enseignement du français langue seconde, de la petite enfance jusqu'à l'obtention du diplôme d'études secondaires. Cet appui offre aux Manitobains et Manitobaines plus d'occasions de s'épanouir et de faire vivre la richesse de nos deux langues et cultures. »

- Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Ce financement est essentiel pour nos élèves manitobains qui découvrent la richesse de la langue française dès leurs premières années scolaires. En offrant des programmes d'enseignement de qualité en français langue seconde, nous donnons à nos enfants les outils nécessaires pour développer une identité bilingue forte. Ces bases acquises dès leur plus jeune âge leur permettront de poursuivre leur parcours scolaire en français et de perpétuer fièrement l'héritage linguistique qui distingue notre province depuis ses débuts. »

- Tracy Schmidt, ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance, gouvernement du Manitoba

« Cet investissement dans l'éducation en français reconnaît que le bilinguisme s'inscrit dans l'ADN du Manitoba, une philosophie définie au départ par Louis Riel et le tout premier gouvernement de notre province. En garantissant l'accès à des programmes d'études postsecondaires en français, nous donnons aux étudiants et étudiantes les moyens de renforcer leur identité culturelle tout en se préparant à devenir des citoyens bilingues actifs dans leur vie professionnelle et personnelle. »

- Renée Cable, ministre de l'Éducation postsecondaire et de la Formation, gouvernement du Manitoba

Les faits en bref

Au Canada, le nombre d'inscriptions dans les écoles de langue française en situation minoritaire a augmenté de 21,5 % de 2005-2006 à 2020-2021 (Statistique Canada, 2022).

La demande aux programmes d'immersion française est en hausse au Canada. Le nombre d'élèves inscrits à ces programmes au primaire et au secondaire est passé à 484 377 élèves en 2020-2021, soit une hausse de 64 % par rapport aux 295 197 élèves inscrits en 2005-2006 (Statistique Canada, 2022).

La contribution financière totale du gouvernement du Canada au gouvernement du Manitoba est de 72 539 009 $ sur 4 ans pour l'enseignement en français langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde.

Le 17 février 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la signature du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde 2024-2025 à 2027-2028. Ce protocole prévoit un investissement de plus de 1,4 milliard de dollars sur 4 ans. Il établit les principes de collaboration entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration reconnaît l'importante valeur sociale, économique et culturelle des langues officielles. Il tient également compte de la situation actuelle et future des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada, soit celle des minorités francophones à l'extérieur du Québec et celle des minorités d'expression anglaise au Québec. Le Plan d'action prévoit des investissements de plus de 4,1 milliards de dollars sur 5 ans, soit le plus important financement jamais octroyé par un gouvernement en matière de langues officielles.

