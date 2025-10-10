La députée Ginette Petitpas Taylor annonce l'octroi de fonds au Théâtre Capitol de Moncton et à d'autres projets d'infrastructure culturelle dans le Canada atlantique.

MONCTON, NB, le 10 oct. 2025 /CNW/ - L'investissement dans les espaces culturels permet de rassembler les communautés et de mettre en valeur l'étendue du talent artistique au Canada, tout en renforçant notre économie et notre identité.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Dieppe, a annoncé le financement de projets visant à améliorer les infrastructures culturelles dans les communautés de la région de l'Atlantique. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. Le financement, qui s'élève à plus de 1 400 000 $, donnera aux artistes et aux organismes culturels les espaces et les ressources dont ils ont besoin pour créer, échanger et s'épanouir.

Grâce à ces fonds, des organismes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador pourront améliorer leurs installations, moderniser leur équipement et disposer de locaux rénovés qui reflètent la richesse culturelle et le patrimoine de la région. Les projets financés comprennent la rénovation et la modernisation de salles de spectacle ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé pour différentes disciplines artistiques. Au nombre des bénéficiaires du financement, il y a le Théâtre Capitol de Moncton, qui recevra 500 000 $ sur 2 ans pour moderniser ses installations et son équipement. Ces mesures sont essentielles pour renforcer la structure culturelle, sociale et économique du Canada.

Grâce au Fonds du Canada pour les espaces culturels, le gouvernement fédéral investit dans la préservation d'espaces culturels où les gens se rassemblent pour célébrer le patrimoine, la diversité et la créativité qui définissent le Canada et leurs communautés.

Déclarations

« Dans un Canada fort, les artistes et travailleurs culturels disposent des espaces dont ils ont besoin pour créer, nouer des relations et raconter leurs histoires. Qu'il s'agisse d'un petit théâtre en milieu rural ou d'un centre culturel dans une ville en plein essor, chaque investissement que nous faisons dans les espaces culturels contribue à renforcer la fierté, les liens et le dynamisme des communautés. Je suis fier de voir qu'autant d'organismes du Canada atlantique pourront bénéficier de ce soutien financier qu'ils méritent tant. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Les espaces culturels, comme le Théâtre Capitol de Moncton, sont au cœur de nos communautés. Ils rassemblent les gens, mettent en valeur le talent des artistes locaux et célèbrent notre patrimoine diversifié. Je suis fière que ces investissements donnent aux organismes du Canada atlantique les outils et installations dont ils ont besoin pour continuer à enrichir la vie des résidents et des visiteurs de la région.

-- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton-Dieppe

Faits en bref

Les projets annoncés aujourd'hui représentent un investissement total de 1 400 975 $ dans le Canada atlantique.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la planification, la conception et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels du domaine des arts et du patrimoine.

Le Théâtre Capitol est l'un de trois grands organismes de diffusion au Nouveau-Brunswick et ses installations comprennent la principale salle de spectacle de la région du Grand Moncton. Il présente environ 40 spectacles de différentes disciplines mettant en vedette une brochette d'artistes régionaux, nationaux et internationaux. Le Théâtre propose également des spectacles mettant en scène des artistes autochtones et racisés, une impressionnante programmation jeunesse et un éventail de pièces en anglais et en français.

Le Théâtre Capitol recevra 500 000 $ sur 2 ans, soit 150 000 $ en 2025-2026 et 350 000 $ en 2026-2027, pour la modernisation de sa salle principale et de ses locaux de répétition. Les fonds serviront à remplacer le toit et le système d'aération, à rénover les limiteurs de surtension et les systèmes d'évacuation des eaux, à installer une nouvelle marquise, à réparer la maçonnerie et les fenêtres, à remettre le revêtement extérieur en bon état et à niveler le plancher. Ils aideront également à l'acquisition d'un nouvel éclairage à DEL, de rideaux, d'écrans acoustiques, d'un projecteur et d'une console de retour de scène.

Tableaux de données

Projets bénéficiaires du Fonds du Canada pour les espaces culturels Région Bénéficiaire Description du projet Financement accordé Nouveau-Brunswick



Théâtre Capitol Inc.





Projets de modernisation et équipement spécialisé





500 000 $ Nouvelle-Écosse



















Province de Nouvelle-Écosse - Museum of Industry





Projet de cour







13 500 $ Conseil de bande d'Eskasoni Modernisation du centre culturel (phase 3) 189 729 $ Mermaid Theatre of Nova Scotia Projet de construction/rénovation pour moderniser le théâtre actuel 125 000 $ Fondation Mulgrave Road Theatre Construction du théâtre RoadHouse 125 000 $ Terre-Neuve-et-Labrador









Mi'kmaw Cultural Foundation Incorporated



Espace de travail collaboratif Mawita'jik - un lieu de rassemblement pour promouvoir la créativité, la culture et les relations



87 000 $ The Rooms Corporation of Newfoundland and Labrador Étude de faisabilité - amélioration du site



250 000 $ Île-du-Prince-Édouard























Benevolent Irish Society of Prince Edward Island Remplacement de l'ascenseur à des fins d'accessibilité



37 514 $ Under the Spire Music Festival Inc.







Rénovation du pavillon communautaire intérieur (30e anniversaire) et de l'immeuble Historic St. Mary's





50 000 $ River Clyde Arts Inc.



Consultations auprès des Autochtones au sujet d'un centre permanent/carrefour de création rural 15 000 $ Watermark Theatre Inc. Projet d'accessibilité 8 232 $

