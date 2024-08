Les gouvernements du Canada et du Manitoba renouvellent pour dix ans l'entente relative au Fonds pour le développement des collectivités du Canada

WINNIPEG, MB, le 29 août 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Manitoba ont signé une nouvelle entente de dix ans au titre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) afin de fournir un financement prévisible, stable et à long terme aux collectivités de la province. Au cours des cinq premières années, le Manitoba recevra plus de 415 millions de dollars pour répondre aux priorités locales en matière d'infrastructure.

Depuis 2015, on a financé plus de 920 projets de routes, d'autoroutes et de ponts au Manitoba dans le cadre du FDCC, pour un total de plus de 322,6 millions de dollars.

Parmi les autres grands projets d'infrastructure qui ont été réalisés, notons :

Le remplacement d'un autobus de transport adapté par une fourgonnette de transport adapté électrique à Selkirk.

Le remplacement du système de réfrigération d'un aréna à The Pas .

. Des projets pour les piétons et les cyclistes à Winnipeg.

L'amélioration de l'accès à l'eau potable et du traitement des eaux usées à East Selkirk.

Des travaux routiers sur la rue et le viaduc Empress à Winnipeg .

. L'amélioration des composantes électriques et des installations du camping Cottonwood de Norfolk Treherne afin d'accueillir davantage de campeurs.

Le renouvellement de cette entente signifie que l'on continuera à construire, à entretenir et à développer des infrastructures essentielles qui soutiennent le logement. L'entente permettra également de soutenir la croissance des collectivités en adoptant une approche globale et en liant les investissements dans les infrastructures - comme les réseaux de transport en commun, les centres récréatifs, les systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées - aux besoins en matière de logement, s'il y a lieu.

Le gouvernement fédéral investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années dans le cadre des ententes renouvelées du FDCC afin de financer des projets d'infrastructure, en particulier des projets qui aideront à construire de nouveaux logements partout au pays.

« Le renouvellement de l'entente est une excellente nouvelle pour les Manitobains. Il nous permettra de fournir aux collectivités de toute la province un financement stable et souple qui pourra être investi dans des projets d'infrastructures stratégiques qui aideront à répondre aux priorités locales. Ce financement est essentiel pour bâtir des collectivités abordables et inclusives où les résidents veulent vivre, travailler et élever leur famille. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les collectivités du Manitoba bénéficieront de ces nouveaux fonds qui leur permettront d'apporter des améliorations, d'innover et de bâtir des infrastructures essentielles pour répondre à leurs besoins particuliers. Le partenariat de notre gouvernement avec le gouvernement fédéral contribuera à renforcer et à développer les collectivités dans toute la province. »

L'honorable Lisa Naylor, ministre de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux

« L'Association des municipalités du Manitoba (AMM) se réjouit de la signature de l'entente renouvelée au titre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC). Ce renouvellement témoigne de l'importance de la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et réaffirme le rôle des administrations municipales en tant que partenaires essentiels. Nous félicitons le gouvernement provincial d'avoir travaillé en étroite collaboration avec notre organisation pour faire en sorte que cette nouvelle entente tienne compte des besoins des municipalités. Le FDCC permettra aux municipalités de continuer à répondre aux priorités locales, notamment en ce qui concerne les routes, les ponts et les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, et ce, grâce à la prévisibilité et à la souplesse offertes pour leur permettre de soutenir efficacement les collectivités locales. Ces infrastructures essentielles permettent non seulement d'améliorer la qualité de vie, mais aussi de jeter les bases de la construction de nouveaux logements, de manière à ce que nos collectivités puissent continuer de croître. »

Kam Blight, président de l'Association des municipalités du Manitoba

Partout au Canada , le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base.

, le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base. De 2014 à 2024, on a investi plus de 2,4 milliards de dollars par année dans plus de 3600 collectivités du Canada au titre du FDCC. Cette somme a été investie dans le cadre de 19 catégories de projets, entre autres le transport en commun, les autoroutes, les routes et les ponts locaux, les infrastructures de loisirs, les systèmes énergétiques communautaires et les infrastructures d'approvisionnement en eau potable.

au titre du FDCC. Cette somme a été investie dans le cadre de 19 catégories de projets, entre autres le transport en commun, les autoroutes, les routes et les ponts locaux, les infrastructures de loisirs, les systèmes énergétiques communautaires et les infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Depuis 2015, le Manitoba a reçu plus de 796 millions de dollars dans le cadre du FDCC.

a reçu plus de 796 millions de dollars dans le cadre du FDCC. Au cours des cinq premières années de l'entente, le Manitoba recevra plus de 415 millions de dollars, dont 79 millions au cours de l'exercice 2024-2025.

recevra plus de 415 millions de dollars, dont 79 millions au cours de l'exercice 2024-2025. Après les cinq premières années, les niveaux de financement seront réévalués en fonction des données du recensement de 2026.

Le FDCC soutient des projets d'infrastructure qui contribuent à augmenter l'offre de logements. Il constitue une source permanente et indexée de financement qui est versé directement deux fois par année aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, transfèrent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

L'accès au financement dans le cadre du FDCC sera lié à la prise de mesures par les provinces, les territoires et les municipalités pour accroître l'offre de logements au Canada .

