WINNIPEG, MB, le 16 mai 2024 /CNW/ - Sous l'effet des changements climatiques, la fréquence et la gravité des feux de forêt augmentent au Canada, ce qui influe sur notre santé, notre économie, nos milieux de vie et la faune. À l'heure où s'amorce une autre saison des feux éprouvante, les gouvernements du Canada et du Manitoba soutiendront les Canadiens et les Manitobains menacés par des feux de forêt tout en renforçant notre capacité à nous adapter aux changements climatiques.



Aujourd'hui, l'honorable Harjit Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, s'est joint à l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, pour annoncer en compagnie de l'honorable Jamie Moses, ministre du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles du Manitoba, un investissement conjoint de 38,4 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre du fonds d'équipement du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement (CGFFCC) du gouvernement du Canada afin de soutenir le Manitoba dans ses efforts pour acheter de l'équipement de lutte contre les incendies dans le but de renforcer l'état de préparation de la province et sa capacité à se préparer plus avant et à réagir aux feux de forêt.

Le financement annoncé aujourd'hui aidera le Manitoba à acheter des équipements de lutte incendie et à améliorer ses équipements actuels pour être mieux préparé et apte à intervenir, pour mieux protéger la population et les pompiers, et pour renforcer la capacité d'échanger des ressources à la grandeur du pays. Enfin, le financement permettra l'achat de matériel de formation supplémentaire pour mieux former les pompiers forestiers spécialisés et d'autres corps de métier et pour augmenter les effectifs.

L'État a pour priorité absolue la santé et la sécurité de la population. En travaillant de concert avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et des alliés d'autres pays, le gouvernement fédéral continue à soutenir la lutte contre les feux de forêt tout en s'attaquant aux effets des changements climatiques, en assurant la sécurité publique et en protégeant les vies, les moyens de subsistance et les maisons.

Citations

« Après avoir a connu la saison des feux de forêt la plus destructrice de l'histoire de notre pays en 2023, la population canadienne vit encore un autre printemps de feux de forêt intenses et précoces. Le gouvernement fédéral travaille avec célérité pour faire face à ces feux en fournissant aux provinces, aux territoires et autres partenaires le soutien nécessaire pour répondre aux besoins des Canadiens aux prises avec des feux. L'annonce faite aujourd'hui avec le gouvernement du Manitoba témoigne de notre volonté de continuer à travailler avec les provinces et les territoires pour acquérir davantage d'équipements de sauvetage et renforcer les effectifs dans le cadre du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement. En offrant rapidement un financement concret, le gouvernement du Canada aide les pompiers à faire face à la saison des feux de cette année et à se préparer pour un avenir où il apparaît de plus en plus difficile de nier l'influence qu'auront les changements climatiques sur la gravité des feux de forêt. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Face à une autre saison des feux de forêt qui s'annonce intense, il est crucial de fournir aux équipes de lutte-incendie le matériel et la formation dont elles ont besoin pour intervenir de manière sécuritaire, rapide et efficace. Le financement annoncé aujourd'hui aidera à acheter des équipements essentiels, à améliorer les ressources actuelles et à former davantage les pompiers, pour qu'ils et elles soient mieux en mesure de protéger les populations et de faire face à la menace grandissante des feux de forêt. »

L'honorable Harjit Sajjan

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada

Ministre de la Protection civile

Ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Face à l'augmentation avérée de la gravité des feux de forêt dans les Prairies et le Nord canadien, la protection de la santé et de la sécurité des populations touchées est la priorité absolue de notre gouvernement. Le financement que nous annonçons aujourd'hui avec le Manitoba permettra de fournir les ressources nécessaires pour atténuer les impacts des feux à la grandeur de la province tout en consolidant les partenariats avec les provinces, les territoires et les communautés autochtones en vue de trouver des solutions pour assurer la sécurité des populations. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« Il est crucial de fournir des ressources adéquates à notre programme de prévention des incendies, comme le montre la situation actuelle au Manitoba. Grâce à cet investissement, nous serons mieux en mesure de faire face aux catastrophes naturelles, qui sont de plus en plus fréquentes. Notre gouvernement aura toujours pour priorité la sécurité de la population du Manitoba, et il se réjouit de ce soutien fédéral qui arrive à point et qui renforcera notre capacité de combattre ces feux. »

L'honorable Jamie Moses

Ministre du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles du Manitoba

Quelques faits

Les gouvernements du Canada et du Manitoba octroient 19,2 millions de dollars par le biais d'un accord de contribution dans le cadre du Fonds d'équipement de CGFFCC.

octroient 19,2 millions de dollars par le biais d'un accord de contribution dans le cadre du Fonds d'équipement de CGFFCC. CGFFCC a été lancé en 2022 afin de soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour renforcer les capacités et les compétences en matière de gestion des feux de forêt au Canada en facilitant l'achat d'équipement spécialisé (p. ex. des camions pour les pompiers et de l'équipement de protection individuelle), afin d'accroître la capacité d'intervention en cas de feux de forêt.

Le gouvernement du Canada collabore avec les communautés et les organismes touchés par les feux de forêt afin de mieux comprendre le rôle qu'il doit jouer auprès des communautés pour offrir des équipements reconnus à l'échelle nationale afin que tous les pompiers soient mieux en mesure de combattre les feux de forêt, et pour favoriser une approche plus durable de la formation, de l'emploi et de la gestion de tous les risques dans les communautés autochtones et ailleurs.

Dans le cadre du Fonds d'équipement du programme CGFFCC de RNCan, les provinces et les territoires peuvent faire des investissements à coûts partagés avec le gouvernement du Canada dans de l'équipement de lutte contre les feux de forêt (p. ex. véhicules, unités mobiles, tuyaux, pompes, matériel de communication amélioré, mises à niveau avioniques [pièces], réparation d'équipement vieillissant et formation).

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada : Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-292-6837, [email protected]; Cynthia Bigrigg, Attachée de presse, Ministère du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles du Manitoba, 431-323-9254, [email protected]