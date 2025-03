WINNIPEG, MB, le 3 mars 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Manitoba ont conclu une entente de dix ans dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL).

Dans le cadre de cette entente, les collectivités du Manitoba pourront construire ou améliorer les infrastructures essentielles liées à l'eau potable, aux eaux usées, aux eaux pluviales et aux déchets solides, ce qui les aidera à construire davantage de logements et à répondre à la demande croissante de logements abordables. La province du Manitoba recevra 209,8 millions $ pour répondre à leurs priorités en matière d'infrastructures nécessaires à la construction de logements.

Dans le cadre du FCIL, du financement sur 10 ans est disponible aux provinces et territoires pour les aider à soutenir leurs priorités à long terme relatives aux infrastructures qui permettent directement la construction de logements additionnels. Ces initiatives pourraient inclure des projets qui mettent en place les infrastructures essentielles nécessaires pour construire davantage de logements ou accroître la densification. Il s'agit des infrastructures liées à la distribution de l'eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées et des eaux pluviales nécessaires pour soutenir la croissance des collectivités, préserver la capacité existante ou accroître la fiabilité et l'accès à l'eau potable, ou des infrastructures permettant de mettre en œuvre des initiatives de réacheminement des déchets pour réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Grâce à cette entente conclue avec le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Canada sera en mesure de respecter son engagement annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2024 visant à financer la phase 2 du projet d'amélioration de la station d'épuration des eaux usées de North End de la Ville de Winnipeg en fournissant 150 millions $ sur quatre ans, à partir de 2026-2027. Ce projet, dont les phases 1 et 2 ont déjà été annoncées, permettra de prolonger la durée de vie de l'usine, de soutenir la croissance démographique et économique de la région et de mieux protéger le lac Winnipeg pour les années à venir.

En travaillant ensemble pour investir dans des projets relatifs à l'eau potable, aux eaux usées, aux eaux pluviales et aux déchets solides dans l'ensemble des communautés, nous contribuons à faire en sorte que tous les Manitobains et Manitobaines aient la capacité de soutenir des projets de logement qui répondent à la demande d'une population croissante.

« La modernisation de la station d'épuration du nord de Winnipeg desservira 70 % des habitants de la ville et contribuera à protéger le lac Winnipeg pendant des générations. En renforçant les réseaux d'eau potable, d'eaux usées, d'eaux pluviales et de déchets solides, nous préparons le terrain pour construire plus de maisons, plus rapidement. Cet accord décennal renforce notre engagement en faveur d'une croissance durable, de communautés plus fortes et de solutions de logement pour tous les Manitobains. »

L'honorable Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« La croissance future de Winnipeg dépend d'investissements intelligents dans les infrastructures qui rendent le logement possible. Cet accord constitue une étape importante pour garantir que nous disposons de la capacité de traitement des eaux usées nécessaire à la construction de nouveaux logements, à la création d'emplois et à l'augmentation de la population. Le nouveau centre de contrôle de la pollution de l'eau de North End est un investissement dans notre économie et dans la santé de nos rivières et du lac Winnipeg. J'apprécie l'engagement de nos partenaires fédéraux et provinciaux, et je me réjouis de travailler ensemble pour mener à bien ce projet. »

Scott Gillingham, maire de Winnipeg

Faits en bref

Le 12 avril 2024, le gouvernement fédéral a publié son ambitieux plan sur le logement intitulé Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement, qui est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024. Le Plan tient compte des divers besoins des Canadiens, et il est axé sur les trois piliers suivants : Construire plus de logements. Faciliter la location d'un logement ou l'accès à la propriété. Aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se loger.

tient compte des divers besoins des Canadiens, et il est axé sur les trois piliers suivants : Compris dans le budget de 2024 et le Plan du Canada sur le logement, le FCIL permettra d'investir près de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la mise à niveau d'infrastructures publiques essentielles qui permettront d'accroître l'offre de logement et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

le Plan du Canada sur le logement, le FCIL permettra d'investir près de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la mise à niveau d'infrastructures publiques essentielles qui permettront d'accroître l'offre de logement et la densification dans les collectivités de tout le Canada. Le 13 septembre 2024, le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités a demandé à toutes les provinces et à tous les territoires de s'engager à prendre des mesures qui favoriseront l'augmentation de l'offre de logements au Canada en échange de dollars de financement du volet des ententes provinciales et territoriales de FCIL.

Les provinces et les territoires doivent finaliser un accord et s'engager à respecter des conditions facilitants le logement pour recevoir un financement. Les fonds destinés aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente seront transférés au Volet de prestation directe du FCIL.

prestation directe du FCIL. Dans le cadre du Volet de prestation directe du FCIL, un montant de 1 milliard de dollars sera fourni pour soutenir les projets d'infrastructure urgents des municipalités. L'appel de demandes a été lancé le 7 novembre 2024 et les demandes de financement seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les communautés de toutes tailles de l'ensemble du Canada, et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir plus de renseignements ou présenter une demande en ligne.

prestation directe du FCIL, un montant de 1 milliard de dollars sera fourni pour soutenir les projets d'infrastructure urgents des municipalités. L'appel de demandes a été lancé le 7 novembre les demandes de financement seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les communautés de toutes tailles de l'ensemble du Canada, et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir plus de renseignements ou présenter une demande en ligne. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2024, le gouvernement du Canada a annoncé, par le biais des fonds existants alloués dans le cadre du volet provincial et territorial du FCIL, qu'il fournira 150 millions de dollars sur quatre ans au projet de station d'épuration des eaux usées du secteur nord de Winnipeg , à partir de 2026-2027.

