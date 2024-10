Prenez soin de vous



La ligne d'écoute téléphonique d'urgence pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est une ligne d'appel d'urgence nationale, sans frais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre du soutien à toute personne qui a besoin d'une aide émotionnelle liée à la crise des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-844-413-6649.

Le Programme de soutien à la santé et à la culture des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées offre également un soutien adapté aux traumatismes à toutes les personnes touchées par la crise actuelle des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées. Le programme finance l'accès au soutien culturel (comme les Aînés, les détenteurs du savoir et les guérisseurs traditionnels), au soutien émotionnel (par exemple les travailleurs de la santé communautaires, le soutien par les pairs) et aux conseillers en santé mentale agréés (tels que des psychologues et travailleurs sociaux).

WINNIPEG, MB, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Territoire du Traité 1 -- Patrie des Métis de la rivière Rouge

Chaque jour dans ce pays, des familles, des amis, des proches et des communautés autochtones pleurent la disparition ou l'assassinat d'un proche à la suite de violences commises contre des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre autochtones.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée des Sœurs par l'esprit, nous honorons la mémoire des milliers de femmes, de filles, de personnes bispirituelles et de personnes de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées, et nous redoublons nos efforts pour mettre fin à cette violence insensée.

Grâce à un investissement de 1,3 million de dollars du gouvernement fédéral et en fonction des conseils et du leadership de Giganawenimaanaanig, nous faisons un grand pas en avant pour rendre le Manitoba et une nation plus sûrs. Ensemble, nous faisons progresser le projet pilote d'alerte robe rouge.

Les commentaires reçus lors des séances de mobilisation avec les organisations autochtones nationales, les organisations régionales, les experts techniques, les membres des familles et les survivants, ainsi que les fournisseurs de services communautaires, ont clairement montré qu'il fallait agir. Sous la direction de Giganawenimaanaanig, ce travail important restera ancré dans la compétence culturelle, l'autonomisation des communautés et les approches holistiques de la guérison et de la justice. En s'appuyant sur les séances de mobilisation précédentes, les prochaines étapes de la planification de la mise en œuvre continueront à garantir que les perspectives et les idées propres à chaque région de la province seront prises en compte dans le projet pilote.

Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les partenaires autochtones aux échelles nationale, régionale et locale, avec les familles et les survivants, ainsi qu'avec nos homologues provinciaux et territoriaux, pour veiller à ce que le système d'alerte reflète les besoins des Autochtones d'un océan à l'autre.

Citations

« La violence à l'encontre des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre autochtones doit cesser. Les voix autochtones, les prestataires de services locaux et les organisateurs en première ligne de la crise ont appelé à l'action. Le Canada, le Manitoba et Giganawenimaanaanig travaillent rapidement et en étroite collaboration pour faire progresser la mise sur pied de l'alerte robe rouge et nous rapprocher un peu plus de l'objectif de veiller à ce que lorsqu'une femme, une fille, une personne bispirituelle ou une personne de diverse identité de genre autochtone est portée disparue, des mesures soient prises pour qu'elle puisse être ramenée à la maison en toute sécurité. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les liens profonds qu'a tissés Giganawenimaanaanig avec les communautés et le travail exceptionnel qu'il a réalisé pour soutenir les familles, les proches et les communautés des FFADA2E+ en font un partenaire communautaire incroyable pour l'alerte robe rouge. Nous sommes convaincus que leur travail pour développer un projet pilote d'alerte robe rouge sera synonyme d'un avenir où moins de femmes, de filles, de personnes bispirituelles et de personnes de diverses identités de genre autochtones seront portées disparues au Manitoba, et où la communauté et le gouvernement seront mieux à même de répondre de manière coordonnée et significative. »

L'honorable Nahanni Fontaine

Ministre responsable de Femmes et Égalité des genres du Manitoba

« Le projet pilote de l'alerte robe rouge, qui sera conçu et mené par la communauté et les familles, représente une occasion vitale de sauver des vies et de créer une province plus sûre. En réagissant rapidement et en tenant compte des expériences vécues, nous avons l'occasion de protéger les personnes les plus vulnérables et les plus ciblées de notre société. »

Sandra DeLaronde

Giganawenimaanaanig

Faits en bref

Selon les statistiques canadiennes, plus de six femmes autochtones sur dix ont été victimes d'agression physique ou sexuelle au cours de leur vie. De plus, les femmes et les filles autochtones sont très surreprésentées parmi les cas de disparition à long terme non résolus.

Le budget fédéral de 2024 propose de fournir 1,3 million de dollars pour élaborer conjointement avec les Autochtones et d'autres partenaires, comme les provinces et les territoires, un système régional d'alerte robe rouge.

Giganawenimaanaanig, anciennement connu sous le nom de MMIWG2S+ Implementation Advisory Committee (comité consultatif sur la mise en œuvre de FFADA2E+) et dont la traduction signifie « nous prenons tous soin d'eux », est hébergé par Ma Mawi Wi Chi Itata Inc.

La deuxième table ronde nationale autochtone-fédérale-provinciale-territoriale sur les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées s'est tenue en février 2024. Les participants ont travaillé ensemble à l'élaboration d'un système d'alerte.

En décembre 2023 et janvier 2024, 16 séances préalables de mobilisation pour l'alerte robe rouge ont eu lieu avec des organisations autochtones nationales, des organisations régionales et urbaines, des experts techniques, des membres de la famille et des survivants, et des fournisseurs de services communautaires. Ces séances ont été dirigées par Hilda Anderson-Pyrz , présidente du Cercle national des familles et des survivants; Sandra Delaronde , coprésidente de l'équipe de la coalition MMIWG2S+ du Manitoba ; Leah Gazan , députée de Winnipeg -Centre; et Pam Damoff , députée d'Oakville-Nord.

janvier 2024, 16 séances préalables de mobilisation pour l'alerte robe rouge ont eu lieu avec des organisations autochtones nationales, des organisations régionales et urbaines, des experts techniques, des membres de la famille et des survivants, et des fournisseurs de services communautaires. Ces séances ont été dirigées par , présidente du Cercle national des familles et des survivants; , coprésidente de l'équipe de la coalition MMIWG2S+ du ; , députée de -Centre; et , députée d'Oakville-Nord. Le 2 mai 2023, la Chambre des communes a adopté à l'unanimité une motion présentée par la députée de Winnipeg -Centre, qui demandait au gouvernement fédéral de déclarer la perte continue des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre autochtones au Canada, d'urgence à grande échelle. La motion demandait également de fournir des investissements immédiats et substantiels, y compris un système d'alerte robe rouge, pour aider à alerter le public lorsqu'une femme, une fille, une personne bispirituelle ou une personne de diverses identités de genre autochtones disparaît.

-Centre, qui demandait au gouvernement fédéral de déclarer la perte continue des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre autochtones au Canada, d'urgence à grande échelle. La motion demandait également de fournir des investissements immédiats et substantiels, y compris un système d'alerte robe rouge, pour aider à alerter le public lorsqu'une femme, une fille, une personne bispirituelle ou une personne de diverses identités de genre autochtones disparaît. La Journée Sœurs par l'esprit a lieu chaque année le 4 octobre et vise à rendre hommage à la vie, à la mémoire et à l'esprit des trop nombreuses femmes, filles, personnes bispirituelles et personnes de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées au Canada. L'initiative « Sœurs par l'esprit » a été lancée en 2005 par l'Association des femmes autochtones du Canada après avoir reçu un financement de Condition féminine Canada pour mener des recherches sur la violence à l'égard des femmes autochtones et sensibiliser le public à ce problème.

La Voie fédérale est la contribution du Canada au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, élaboré en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones et les survivants, les familles et les organisations de femmes autochtones en réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

