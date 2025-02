ST. JOHN'S, NL, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé la signature d'une entente visant à soutenir les personnes sans domicile, dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements.

Le financement soutiendra la mise en œuvre d'un plan de réponse communautaire aux campements dans le cadre duquel les personnes sans domicile recevront un soutien supplémentaire immédiat. Ce plan est adapté aux besoins propres à St. John's, et il comprend les éléments suivants :

La construction de 13 nouvelles micromaisons appartenant à la province à St. John's . Ces maisons seront construites sur des terrains de la province, soit de façon traditionnelle, soit en mode construction modulaire, et elles permettront de soutenir des personnes en situation d'itinérance ou qui sont sans abri;

. Ces maisons seront construites sur des terrains de la province, soit de façon traditionnelle, soit en mode construction modulaire, et elles permettront de soutenir des personnes en situation d'itinérance ou qui sont sans abri; La poursuite des activités du système élargi de refuges d'urgence avec personnel et de l'initiative de logement de transition, Horizons at 106;

Du financement pour soutenir les opérations de l'organisme End Homelessness St. John's, entre autres son équipe d'approche de proximité et son programme d'aiguillage assisté, qui aident des personnes à conserver leur logement et soutiennent celles qui se retrouvent sans domicile;

Ces initiatives permettront de passer de l'hébergement en refuge à des options de logement plus stables, créant ainsi une capacité cruciale au sein du système d'hébergement d'urgence pour soutenir les personnes en situation d'itinérance.

Aux termes de cette entente, 2 029 664 $ sur deux ans de financement fédéral seront disponibles à St. John's. Cette somme s'ajoute aux quelque 61 millions de dollars que le gouvernement fédéral investira de 2019 à 2028 dans le cadre des volets du programme Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance mise en place régionalement à Terre‑Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador investit plus de 30 millions de dollars de 2024 à 2026 dans des solutions à l'itinérance axées sur le logement dans l'ensemble de la province. Cette somme comprend plus de 2 millions de dollars en financement de contrepartie pour soutenir les activités entreprises dans le cadre du plan de réponse communautaire aux campements.

Le fait de disposer d'un logement assure la stabilité et la sécurité et constitue la base du bien‑être en général. Chaque Canadien mérite d'avoir un endroit sûr et abordable où vivre, et cette initiative soutient la concrétisation progressive du droit à un logement adéquat par le gouvernement fédéral.

D'autres ententes avec les provinces et les territoires devraient être annoncées dans les semaines à venir.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à bâtir un Canada où il n'y a plus d'itinérance. Ensemble, nous pouvons soutenir toutes les parties du spectre du logement afin que chaque citoyen dispose d'un endroit sûr et abordable qu'il puisse appeler son chez soi. Le fait que les espaces publics deviennent de plus en plus des lieux de refuge nous rappelle que nous devons agir. Grâce à des investissements et à des partenariats réfléchis, nous pouvons renforcer les services d'aide et prendre des mesures significatives pour mettre fin à l'itinérance chronique. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Aînés et députée de St. John's-Est

« Alors que nous nous efforçons de relever les défis du logement et de l'itinérance dans notre province, il a toujours été évident qu'il n'existe pas de mesure ou d'investissement unique qui permet de résoudre ces problèmes. Cette entente est la dernière d'une série d'efforts que notre gouvernement a entrepris, avec nos partenaires fédéraux et communautaires, pour aider les gens à briser le cycle de l'itinérance. Qu'il s'agisse de l'augmentation du nombre de places dans les refuges, des logements de transition et des logements supervisés ou de la création de logements abordables, nous mettons en place des solutions durables en matière de logement. »

L'honorable John G. Abbott, ministre du Logement et ministre de la Santé mentale et des Dépendances

Faits en bref

L'initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements aidera à réduire le nombre de personnes en situation d'itinérance, en particulier le nombre de personnes qui vivent dans des campements. Elle repose sur la mise en œuvre d'un plan de réponse communautaire aux campements (PRCC) dans chaque collectivité ciblée. Ce plan est mis en œuvre grâce à une approche qui favorise la stabilité du logement et la prestation de services de soutien afin d'assurer la dignité des personnes.

Le financement fédéral fourni au titre de cette entente fait partie d'un engagement de 250 millions de dollars qui figure dans le budget de 2024 et vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge partout au Canada .

vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge partout au . L'investissement de 250 millions de dollars du gouvernement fédéral sert d'outil pour coordonner les fonds de contrepartie des gouvernements provinciaux et territoriaux, dans le but de résoudre le problème des campements dans tout le pays.

L'initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements s'appuie sur les programmes existants, dont Vers un chez-soi, dans le cadre duquel le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur neuf ans pour lutter contre l'itinérance au Canada .

. Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance soutient les objectifs du Plan du Canada sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, c'est‑à‑dire répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable.

sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, c'est‑à‑dire répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a aidé près de deux millions de Canadiens à se trouver un logement.

