CONCEPTION BAY SOUTH, NL, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Vivre à l'abri de la violence est un droit fondamental. Malheureusement, la violence fondée sur le sexe (VFS) continue d'être un obstacle important à l'égalité des genres au Canada. Il s'agit de l'une des violations des droits de la personne les plus répandues, les plus mortelles et les plus profondément enracinées de notre époque qui touche les personnes de tous les milieux, genres et âges.

Aujourd'hui, Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, accompagnée de l'honorable Pam Parsons, la ministre responsable des Femmes et de l'Égalité des genres à Terre-Neuve-et-Labrador, ont annoncé un accord bilatéral historique. Le gouvernement fédéral investira près de 13,6 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe à Terre-Neuve-et-Labrador.

Ce plan détaillé reflète notre engagement commun à prévenir la VFS, tout en habilitant les communautés grâce à des solutions communautaires. Le plan est axé sur trois domaines prioritaires : accroître les efforts de prévention, atteindre les populations mal desservies et à risque, et stabiliser le secteur de la violence fondée sur le sexe.

Lancé en novembre 2022 par les ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine, le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe est un plan décennal qui établit un cadre pour un Canada sans violence fondée sur le sexe - un Canada qui soutient les victimes, les personnes survivantes et leur famille d'un bout à l'autre du pays. Le Plan d'action national s'appuie sur plus de 1 000 recommandations provenant de partenaires autochtones, des victimes et des personnes survivantes de la VFS, des organismes de première ligne et de spécialistes.

Les fonds investis soutiendront le travail effectué par Terre-Neuve-et-Labrador pour contrer la violence fondée sur le sexe et la prévenir, tout en permettant l'élaboration et l'application de mesures de soutien et de services culturellement adaptés pour les communautés locales. Ils permettront également de créer et d'améliorer les programmes et les mesures de soutien destinés aux personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe dans les communautés de l'ensemble de la province, y compris les personnes mal desservies ou les plus exposées au risque de violence fondée sur le sexe, telles que les femmes et les filles autochtones, les personnes 2ELGBTQQIA+ et les femmes vivant dans des communautés rurales et éloignées.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une série d'accords bilatéraux qui ont été signés entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires et qui sont maintenant tous annoncés. Ce financement s'ajoute à celui qui a déjà été annoncé en août pour soutenir les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise à Terre-Neuve-et-Labrador.

La coordination et la collaboration des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont essentielles pour prévenir et contrer efficacement la violence fondée sur le sexe. Les gouvernements provinciaux et territoriaux travailleront en partenariat avec les personnes survivantes, les partenaires autochtones, la société civile, les prestataires de services de première ligne, les municipalités, le secteur privé et les équipes de recherche pour mettre en œuvre le Plan d'action national dans leur champ de compétence de façon à répondre aux besoins en évolution des personnes survivantes et des victimes de la VFS ainsi qu'aux nouveaux enjeux.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui nous rapproche d'un avenir où chacun peut vivre à l'abri de la violence fondée sur le sexe. En nous associant au gouvernement provincial, nous nous assurons que l'aide que nous apportons est solide, culturellement adaptée et alignée aux besoins des communautés de toute la province. Merci à toutes les personnes qui travaillent dur en première ligne pour assurer la sécurité des femmes et des enfants de Terre-Neuve-et-Labrador. »

Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Notre gouvernement reste déterminé à travailler en partenariat avec les gouvernements et les organismes autochtones, les personnes ayant une expérience vécue, les agences communautaires et les parties prenantes, afin de garantir la mise en place de mesures de soutien pour les personnes ayant subi de la violence fondée sur le sexe. Les priorités provinciales en matière de prévention, fondées sur les cinq piliers du Plan d'action national, créeront de nombreuses possibilités de collaboration. »

L'honorable Pam Parsons, la ministre responsable des Femmes et de l'Égalité des genres à Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Depuis 2021, le gouvernement du Canada a engagé 1,14 milliard de dollars afin de faire progresser le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, dont 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour mettre en œuvre le Plan d'action national.

a engagé 1,14 milliard de dollars afin de faire progresser le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, dont 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour mettre en œuvre le Plan d'action national. Au Canada , plus de 11 millions de personnes ont été victimes de la violence d'un partenaire intime au moins une fois depuis l'âge de 15 ans.

, plus de 11 millions de personnes ont été victimes de la violence d'un partenaire intime au moins une fois depuis l'âge de 15 ans. En 2009, on a estimé que la violence conjugale coûtait 7,4 milliards de dollars par an, et la violence sexuelle, 4,8 milliards de dollars par an. On estime en outre que les entreprises canadiennes perdent des millions de dollars en raison de la baisse de productivité et de l'incapacité des personnes à travailler à cause de la VFS.

À Terre-Neuve-et- Labrador , le taux de violence à l'égard des filles et des jeunes femmes est 1,6 fois plus élevé dans les zones rurales que dans les zones urbaines.

, le taux de violence à l'égard des filles et des jeunes femmes est 1,6 fois plus élevé dans les zones rurales que dans les zones urbaines. En 2018, plus de 37 % des femmes de Terre-Neuve-et- Labrador avaient subi une agression physique ou sexuelle depuis l'âge de 15 ans, le plus souvent de la part d'une ou d'un partenaire intime. Les taux d'agression sexuelle au Labrador sont quatre fois supérieurs à la moyenne nationale.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Nanki Singh, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 819-665-2632, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]