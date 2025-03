ST. JOHN'S, NL, le 21 mars 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador ont conclu une entente de dix ans dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL).

Grâce à cette entente, les communautés de Terre-Neuve-et-Labrador pourront construire ou améliorer des infrastructures essentielles liées à l'eau potable, aux eaux usées, aux eaux pluviales et aux déchets solides, ce qui les aidera à construire davantage de logements. Le Terre-Neuve-et-Labrador recevra 123,1 millions de dollars pour répondre à ses priorités concernant les infrastructures nécessaires à la construction de logements.

Dans le cadre du FCIL, un financement permettra de soutenir les priorités à long terme relatives aux infrastructures qui permettent directement la construction de nouveaux logements. Ce financement servira à mettre en place les infrastructures essentielles nécessaires pour construire davantage de logements ou accroître la densification. Il s'agit notamment des infrastructures liées à l'alimentation en eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées et des eaux pluviales nécessaires pour soutenir la croissance des collectivités, préserver la capacité existante ou accroître la fiabilité et l'accès à l'eau potable, ainsi que des infrastructures qui permettent de mettre en œuvre des initiatives de réacheminement des déchets pour réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

L'entente relative au FCIL s'ajoute aux investissements fédéraux et provinciaux existants en infrastructure qui permettent de fournir des services aux communautés de Terre-Neuve-et-Labrador. De plus, dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux investissent chacun plus de 86 millions de dollars dans 73 projets distincts visant à construire ou à moderniser des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

En travaillant ensemble pour investir dans des projets relatifs à l'eau potable, aux eaux usées, aux eaux pluviales et aux déchets solides à Terre-Neuve-et-Labrador, nous contribuons à faire en sorte que les communautés aient la capacité de soutenir des projets de logement qui répondent à la demande d'une population croissante.

Citations

« Les investissements annoncés aujourd'hui permettront bien plus que construire des infrastructures, ils visent à bâtir un avenir meilleur pour tous les résidents de notre province. De bonnes choses se produisent lorsque nous travaillons ensemble, et ces projets aideront les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador à construire davantage de logements grâce à un soutien approprié en matière d'infrastructure. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de St. John's-Est

« Notre gouvernement est heureux de recevoir ce soutien qui lui permettra de répondre aux besoins urgents en matière d'infrastructure et de favoriser la construction d'un plus grand nombre de logements dans la province. Grâce aux efforts conjoints de tous les ordres de gouvernement, nous contribuons à mettre en place les infrastructures nécessaires pour répondre aux besoins actuels de nos villes et collectivités, ainsi que pour mettre en œuvre de futures initiatives indispensables en matière de logement. »

L'honorable Fred Hutton, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador

Produits connexes

Document d'information : Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador investissent dans des infrastructures nécessaires à la construction de logements

Faits en bref

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL)

Terre-Neuve-et- Labrador recevra 123,1 millions de dollars sur 10 ans dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales du FCIL.

recevra 123,1 millions de dollars sur 10 ans dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales du FCIL. Compris dans le budget de 2024 et le Plan du Canada sur le logement, le FCIL permettra d'investir plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la mise à niveau d'infrastructures publiques essentielles qui permettront d'accroître l'offre de logement et la densification dans les collectivités de tout le Canada .

le Plan du sur le logement, le FCIL permettra d'investir plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la mise à niveau d'infrastructures publiques essentielles qui permettront d'accroître l'offre de logement et la densification dans les collectivités de tout le . Une partie de ce financement est allouée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Les allocations destinées aux provinces et aux territoires qui n'auront pas conclu d'entente seront transférées au Volet de prestation directe.

prestation directe. Le financement par le biais du Volet de prestation directe du FCIL vise à soutenir des projets d'infrastructure essentiels dans les municipalités et les communautés autochtones. L'appel de propositions a débuté le 7 novembre 2024 et les demandes seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les collectivités de toutes tailles au Canada , et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir de plus amples renseignements ou présenter une demande en ligne.

prestation directe du FCIL vise à soutenir des projets d'infrastructure essentiels dans les municipalités et les communautés autochtones. L'appel de propositions a débuté le 7 novembre les demandes seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les collectivités de toutes tailles au , et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir de plus amples renseignements ou présenter une demande en ligne. Au moins 10 % du financement du Volet de prestation directe sera alloué à des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les demandeurs autochtones admissibles ont jusqu'au 19 mai 2025 pour soumettre leurs projets.

prestation directe sera alloué à des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les demandeurs autochtones admissibles ont jusqu'au 19 mai 2025 pour soumettre leurs projets. Le 12 avril 2024, le gouvernement fédéral a publié son ambitieux plan sur le logement intitulé Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement, qui est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024. Le Plan tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants :

Construire plus de logements; Faciliter la location d'un logement ou l'accès à la propriété; Aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se loger.



Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC)

Le gouvernement fédéral investit 36 210 515 $ dans ces 73 projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées réalisés à Terre-Neuve-et- Labrador dans le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). Le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador fournit 37 790 535 $, et les administrations municipales investissent 12 772 187 $ dans ces projets.

dans le Programme d'infrastructure Investir dans le (PIIC). Le gouvernement de Terre-Neuve-et- fournit 37 790 les administrations municipales investissent 12 772 187 $ dans ces projets. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

Une chance équitable pour chaque génération

Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement

Nous favorisons la croissance des communautés et bâtissons plus de logements, plus rapidement

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Maria Browne, Gestionnaire, Relations avec les médias, Transports et Infrastructure, Terre-Neuve-et-Labrador, 709-699-6147, [email protected]