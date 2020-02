Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan soutiennent Habitat pour l'humanité à Moose Jaw

MOOSE JAW, SK, le 25 févr. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan se sont associés à Habitat pour l'humanité (Habitat) pour aider une famille de Moose Jaw à réaliser son rêve de devenir propriétaire d'une habitation.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que Greg Lawrence, député provincial de Moose Jaw-Wakamow, au nom de l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), et Kelly Holmes-Binns, directrice générale d'Habitat pour l'humanité Regina, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Située au 914, rue Ominica Ouest, la maison de trois chambres compte deux étages. Le rez-de-chaussée et l'étage ont une superficie totale d'environ 1 456 pieds carrés (135 mètres carrés).

Citations

« Notre gouvernement estime que chaque Canadien mérite d'avoir un chez-soi sécuritaire. Dans tout le pays, nous travaillons avec des organisations comme Habitat pour construire le type de logement sûr, approprié et abordable nécessaire à des communautés saines et durables. Ici, à Moose Jaw, les investissements dans cette nouvelle maison feront une réelle différence dans la vie de cette famille qui travaille fort, un endroit qu'elle peut fièrement appeler son chez-soi. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Cette maison n'aurait pas pu être construite sans la collaboration d'Habitat, de ses partenaires et de ses bénévoles, qui s'unissent pour venir en aide à une famille qui a besoin d'un logement sûr et abordable. Nous savons tous qu'un logement apporte des avantages financiers à long terme et un meilleur avenir pour les familles et les collectivités. Notre gouvernement est heureux de soutenir ce projet d'Habitat et d'autres projets dans l'ensemble de la province et, surtout, de venir en aide à une autre famille de la Saskatchewan. » - Greg Lawrence, député provincial de Moose Jaw-Wakamow

« Nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui pour célébrer une autre famille de la Saskatchewan qui prend possession de son logement neuf. Elle a travaillé fort pour pouvoir acheter cette nouvelle maison et nous ne pourrions être plus fiers de notre partenariat avec cette famille locale. Le comité d'Habitat de Moose Jaw a fait un travail remarquable en rassemblant des commanditaires, des donateurs, des bénévoles et des familles de la région pour aider cette famille à accéder à la propriété. Nous tenons à vous remercier pour le soutien que vous avez apporté à la collectivité. C'est vous qui avez rendu cette journée possible pour une autre famille de Moose Jaw. » - Kelly Holmes-Binns, directrice générale, Habitat pour l'humanité Regina

Faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la SHC, ont conjointement versé un montant de 65 000 $ pour la construction de cette maison, dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) 2014-2019.

, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la , par l'intermédiaire de la SHC, ont conjointement versé un montant de 65 000 $ pour la construction de cette maison, dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) 2014-2019. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. Depuis mars 2009, la Saskatchewan a versé plus de 11,8 millions de dollars à Habitat pour l'humanité pour ses projets. Ce montant comprend un financement de 600 000 $ provenant du Summit Action Fund de la province.

a versé plus de 11,8 millions de dollars à Habitat pour l'humanité pour ses projets. Ce montant comprend un financement de 600 000 $ provenant du Summit Action Fund de la province. Le modèle d'intervention novateur d'Habitat offre aux familles la chance de stabiliser leurs conditions de logement et d'atteindre leur objectif d'accession à la propriété. Chaque famille partenaire sélectionnée par Habitat consacre 500 heures à la construction de sa maison ou d'autres maisons de l'organisme. Pour en apprendre davantage sur Habitat pour l'humanité et ses réalisations en Saskatchewan , consultez le site www.habitat.ca/fr/.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

L'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la Stratégie nationale sur le logement prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour le logement dans l'ensemble de la province. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. La SCHL et le gouvernement de la Saskatchewan ont conclu une entente sur le premier plan d'action triennal.

En vertu de l'Entente, qui se trouve au www.saskatchewan.ca, le logement est une priorité clé pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles et aux collectivités de la Saskatchewan. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi 804 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 16 600 logements dans l'ensemble de la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

Liens connexes

