Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan entament la construction d'une nouvelle maison d'Habitat pour l'humanité à Yorkton

YORKTON, SK, le 22 août 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan collaborent avec Habitat pour l'humanité à Yorkton afin d'offrir à une autre famille saskatchewanaise dans le besoin un chez-soi sûr et abordable.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Greg Ottenbreit, ministre responsable des routes et infrastructures et député provincial de Yorkton, représentant l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), se sont joints à Kelly Holmes-Binns, directrice générale d'Habitat pour l'humanité - Regina, pour annoncer la construction d'une maison d'Habitat pour l'humanité (Habitat) à Yorkton.

Située au 154, rue Darlington Est, la maison de plain-pied surélevée de quatre chambres aura une superficie d'environ 1 008 pieds carrés (93,65 mètres carrés).

Citations :



« Notre gouvernement est fier d'investir dans les familles saskatchewanaises dans le besoin par l'entremise de cette nouvelle maison d'Habitat pour l'humanité à Yorkton. C'est un exemple de l'impact de nos investissements historiques dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement et des résultats que nous obtenons en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires provinciaux et des partenaires privés et sans but lucratif comme Habitat pour l'humanité. » - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Notre gouvernement est heureux de s'associer à Habitat pour l'humanité dans la réalisation d'un autre projet de construction à Yorkton. Non seulement nous bâtissons une collectivité plus forte, mais nous aidons aussi une famille saskatchewanaise à s'établir dans un logement sûr, de qualité et abordable.C'est un privilège pour nous de collaborer avec le gouvernement du Canada et Habitat pour l'humanité afin venir en aide aux gens dont les besoins en logement sont les plus pressants. » - L'honorable Greg Ottenbreit, ministre responsable des routes et infrastructures et député provincial de Yorkton

« Félicitations à la section de Yorkton qui entreprend la construction de sa huitième maison. Cette cérémonie témoigne de l'engagement du comité, des donateurs, des organismes de parrainage, des bénévoles et de toute la collectivité à aider à changer la vie des familles qui travaillent fort en leur offrant un accès abordable à la propriété. Merci à tous ceux qui ont rendu cette journée possible pour Maranda et sa famille. » - Kelly Holmes-Binns, directrice générale d'Habitat pour l'humanité - Regina

Faits en bref :



Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la SHC, versent conjointement un montant de 65 000 $ pour la construction de cette nouvelle maison dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la Stratégie nationale sur le logement.

, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la , par l'intermédiaire de la SHC, versent conjointement un montant de 65 000 $ pour la construction de cette nouvelle maison dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le et la aux termes de la Stratégie nationale sur le logement. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement, un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Depuis mars 2009, le gouvernement de la Saskatchewan a contribué à hauteur de 11,8 millions de dollars aux projets d'Habitat pour l'humanité.

a contribué à hauteur de 11,8 millions de dollars aux projets d'Habitat pour l'humanité. Le modèle d'intervention novateur d'Habitat pour l'humanité offre aux familles la chance de stabiliser leurs conditions de logement et d'atteindre leur objectif d'accession à la propriété. Chaque famille partenaire sélectionnée par Habitat pour l'humanité consacre 500 heures à la construction de sa maison ou d'autres maisons de l'organisme. Pour en savoir plus sur Habitat pour l'humanité et ses réalisations en Saskatchewan , consultez le site www.habitat.ca.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth: Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 790 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 16 000 logements dans l'ensemble de la province. Pour en savoir plus, visitez le www.saskatchewan.ca.

