REGINA, SK, le 22 août 2024 /CNW/ - Les gouvernements fédéral et provincial ont signé une nouvelle entente de dix ans au titre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) afin de fournir un financement prévisible, stable et à long terme aux collectivités de la province. Au cours des cinq premières années, la Saskatchewan recevra 350 millions de dollars pour répondre aux priorités locales en matière d'infrastructure.

Depuis 2015, on a financé plus de 1 200 projets d'infrastructures routières et autoroutières en Saskatchewan dans le cadre du FDCC, pour un total de plus de 260 millions de dollars. Les autres projets financés comprennent la construction d'une nouvelle station de pompage d'eau brute dans la ville de Prince Albert et la construction d'un nouvel aréna dans la municipalité de Wynard.

Le renouvellement de cette entente signifie que l'on continuera à construire, à entretenir et à développer des infrastructures essentielles qui soutiennent le logement. L'entente permettra également de soutenir la croissance des collectivités en adoptant une approche globale et en liant les investissements dans les infrastructures - comme les réseaux de transport en commun, les centres récréatifs, les systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées - aux besoins en matière de logement, s'il y a lieu.

Le gouvernement fédéral investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour renouveler les ententes du FDCC et financer des projets d'infrastructure, en particulier des projets qui aideront à construire de nouveaux logements partout au pays.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour bâtir des collectivités abordables et inclusives pour tous les Canadiens. Nous sommes fiers d'annoncer ces ententes qui donneront aux municipalités de la Saskatchewan la souplesse nécessaire pour investir dans leurs priorités locales. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le renouvellement de l'entente relative au Fonds pour le développement des collectivités du Canada est important pour toute la population de la Saskatchewan. Le financement aidera les collectivités participantes à construire et à protéger des infrastructures essentielles pour les loisirs, le transport en commun et les services essentiels. En collaborant avec le gouvernement du Canada, nous veillons à ce que notre province puisse répondre aux besoins croissants de ses résidents et améliorer leur qualité de vie pour les générations à venir. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

Faits en bref

Partout au Canada , le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base.

, le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base. De 2014 à 2024, on a investi plus de 2,4 milliards de dollars par année dans tout le Canada dans le cadre du FDCC, dont 686,3 millions de dollars dans les collectivités de la Saskatchewan .

dans le cadre du FDCC, dont 686,3 millions de dollars dans les collectivités de la . Au cours des cinq premières années visées par l'entente, la Saskatchewan recevra 350 millions de dollars, dont 66 millions au cours de l'exercice 2024-2025.

recevra 350 millions de dollars, dont 66 millions au cours de l'exercice 2024-2025. Après les cinq premières années, les niveaux de financement seront réévalués en fonction des données du recensement de 2026.

Le FDCC soutient des projets d'infrastructure qui contribuent à augmenter l'offre de logements. Il constitue une source permanente et indexée de financement qui est versé directement deux fois par année aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, transfèrent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

L'accès au financement dans le cadre du FDCC renouvelé est lié à la prise de mesures par les provinces, les territoires et les municipalités pour accroître l'offre de logements au Canada .

Liens connexes

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada en Saskatchewan

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Cory Kolt, Consultant principal en communications, Gouvernement de la Saskatchewan, 306-787-4161, [email protected]