Ce partenariat renforcera la collaboration entre les deux pays en matière de recherche-développement

PARIS, le 29 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, et la ministre déléguée chargée de l'Intelligence Artificielle et du Numérique de la République française, Anne Le Hénanff, ont signé une déclaration commune sur la coopération en sciences et en technologies quantiques lors de la réunion des ministres du Numérique du G7 de 2026, tenue en France. Le Canada et la France s'y engagent à renforcer leurs liens en matière de recherche-développement (R-D) dans la sphère quantique, en mettant l'accent sur leurs valeurs communes d'ouverture, de responsabilisation et d'excellence en recherche.

Dans le cadre de cette entente, les deux pays travailleront à promouvoir des environnements scientifiques inclusifs et collaboratifs, à faire progresser la R-D multidisciplinaire en quantique, à faciliter la mise en commun du savoir et l'échange ouvert de données, et à développer une banque de talents qualifiés et diversifiés dans le domaine quantique, tout en créant des occasions d'expansion sur le marché mondial et en renforçant la résilience des chaînes d'approvisionnement. Avant tout, cette coopération facilitera la mise au point et le développement de capacités quantiques essentielles dans une période où il devient rapidement plus important et urgent que jamais de disposer de technologies à double usage. Cette collaboration exprime un engagement commun en matière de sécurité, d'équité, de diversité et d'accessibilité. Elle permettra d'accélérer l'innovation quantique dans l'intérêt de la société, dans un souci de prospérité économique et de maintien d'un leadership international dans le domaine.

La science quantique inaugure une nouvelle ère de découvertes révolutionnaires dans des domaines comme la médecine, l'énergie et l'informatique, puisque ses avancées mèneront à de nouvelles solutions et possibilités.

Citations

« Le Canada consolide sa place parmi les meneurs en sciences et technologies quantiques à l'échelle mondiale. Le partenariat conclu aujourd'hui avec la France exprime notre engagement commun à tirer parti des innovations quantiques à des fins de croissance économique et de sécurité. En approfondissant nos liens avec la France, nous ouvrons de nouvelles possibilités pour les chercheurs et l'industrie, et donnons les moyens au Canada de demeurer au premier plan en matière de technologies de pointe et de découvertes. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

« Je suis très fière de la coopération engagée entre nos deux pays, résolument orientée vers l'avenir et l'innovation dans le respect de nos valeurs communes. À l'heure où les enjeux de souveraineté numérique s'imposent avec une acuité croissante, la coopération internationale avec des partenaires de confiance est essentielle pour parvenir à un développement des technologies quantiques. La France et le Canada portent une histoire commune de coopérations fructueuses et sincères, qui est maintenant confortée dans le domaine du quantique. »

- La ministre déléguée chargée de l'Intelligence Artificielle et du Numérique, Anne Le Hénanff

Faits en bref

Le Canada et la France sont des chefs de file mondiaux en recherche scientifique. Leurs partenariats scientifiques, technologiques et liés à l'innovation sont à la fois solides et diversifiés, se distinguant par une concertation approfondie entre le milieu universitaire, l'industrie et l'administration publique.

Les deux pays se caractérisent par leurs marchés ouverts, complexes et concurrentiels, et ils entretiennent une relation commerciale bilatérale fructueuse. Le Canada et la France disposent d'une économie dont la croissance est axée sur l'innovation et les secteurs à forte intensité de connaissances, et qui est soutenue par le dynamisme des petites et moyennes entreprises.

La Stratégie quantique nationale a été lancée en janvier 2023. Depuis, le gouvernement du Canada en assure la mise en œuvre, investissant dans la recherche, les talents et la commercialisation. Cette stratégie a pour but de s'assurer que les scientifiques, les entreprises et les entrepreneurs canadiens sont prêts pour l'ère quantique.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Peter Wall, Chef de cabinet adjoint et directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]