JONQUIÈRE, QC, le 28 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, annoncera un investissement dans l'industrie de l'aluminium au titre du Fonds de réponse stratégique. L'annonce sera faite en présence de représentants du gouvernement du Québec.

Date : Le vendredi 29 mai 2026

Heure : 10 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Jonquière (Québec)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec Malika Cherry à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gouvernement du Canada, Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Gouvernement du Québec, Élodie Masson, Attachée de presse Cabinet de la première ministre du Québec, [email protected]; Rio Tinto Alcan, Malika Cherry, Conseillère principale, relations avec les médias pour le Canada et les États-Unis, [email protected]