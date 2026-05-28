Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique feront une annonce importante concernant l'accès à Internet haute vitesse English
Nouvelles fournies parInnovation, Sciences et Développement économique Canada
28 mai, 2026, 14:30 ET
PRINCE GEORGE, BC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, et la ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable Diana Gibson, feront une annonce portant sur l'amélioration de Colombie-Britannique.
Une période de questions suivra à l'intention des médias.
Date : Le vendredi 29 mai 2026
Heure : 11 h 30 (heure du Pacifique)
Lieu :
House of Ancestors "Uda Dune Baiyoh" Conference Center
Right Hall
355, rue Vancouver
Prince George (Colombie-Britannique)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.
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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources : Gouvernement du Canada, Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Gouvernement de la Colombie-Britannique, Relations avec les médias, Ministère des Services aux citoyens, 250-507-3418
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