PRINCE GEORGE, BC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, et la ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable Diana Gibson, feront une annonce portant sur l'amélioration de Colombie-Britannique.

Une période de questions suivra à l'intention des médias.

Date : Le vendredi 29 mai 2026

Heure : 11 h 30 (heure du Pacifique)

Lieu :

House of Ancestors "Uda Dune Baiyoh" Conference Center

Right Hall

355, rue Vancouver

Prince George (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gouvernement du Canada, Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Gouvernement de la Colombie-Britannique, Relations avec les médias, Ministère des Services aux citoyens, 250-507-3418