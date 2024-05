OTTAWA, ON, le 28 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, et l'honorable Barbara Adams, procureure générale et ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, ont annoncé la nomination de l'honorable Myra Freeman à titre de nouvelle présidente du Comité de suivi des progrès. Elle entrera en fonction le 1er juin 2024.

Mme Freeman, ancienne lieutenante-gouverneure de la Nouvelle-Écosse et membre de l'Ordre du Canada, poursuivra le travail entrepris par la présidente fondatrice, Linda Lee Oland, qui terminera son mandat d'un an le 31 mai 2024.

Sous la direction de Mme Oland, des mesures significatives ont été prises pour mettre en place le Comité et entamer les travaux de suivi des progrès réalisés par les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse en vue de faire avancer les conclusions du rapport final de la Commission des pertes massives. Parmi ces activités,

citons l'élaboration du mandat du Comité avec le Canada et la Nouvelle-Écosse, les consultations et les recommandations en découlant auprès du Canada et de la Nouvelle-Écosse quant aux membres du comité et la publication récente de la mise à jour semestrielle initiale et du plan de suivi du Comité.

Le Comité de suivi des progrès continuera à fournir des mises à jour au grand public, lesquelles seront publiées sur son site Web au moins tous les six mois, et à rédiger un rapport annuel.

« L'honorable Myra Freeman a démontré un engagement remarquable envers les citoyens de la Nouvelle-Écosse. Par l'entremise de son rôle en tant que présidente du Comité de suivi des progrès, elle pourra poursuivre son engagement. Je tiens également à remercier sincèrement Mme Oland pour le leadership et le dévouement dont elle a fait preuve tout au long de son mandat en tant que présidente fondatrice du Comité de suivi des progrès, et je remercie les membres du Comité pour leur travail continu. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Mme Freeman à la présidence. Elle comprend l'impact que les pertes massives ont eu -- et continuent d'avoir -- dans notre province, et elle saura faire preuve de compassion et d'ouverture d'esprit dans le cadre des travaux importants de la commission. Je tiens à remercier Mme Oland pour son leadership et pour les conseils qu'elle a prodigués en tant que présidente fondatrice du Comité de suivi des progrès. Nous continuerons à développer les bases jetées au cours de la première année alors que nous poursuivons la mise en œuvre des recommandations énoncées dans le rapport final de la Commission des pertes massives. »

- L'honorable Barbara Adams, procureure générale et ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse

« Je suis honorée d'avoir été choisie comme future présidente du Comité de suivi des progrès. Le Comité a jeté des bases solides au cours de sa première année, et je suis impatiente de travailler avec les membres du Comité pour poursuivre ce travail important de suivi des progrès réalisés par les gouvernements provincial et fédéral et par la GRC, et de communiquer ces progrès aux Néo-Écossais et aux Canadiens. »

- L'honorable Myra A. Freeman, C.M., O.N.S., M.S.M., C.D.

Prochaine présidente du Comité de suivi des progrès

Ancienne lieutenante-gouverneure de la province de la Nouvelle-Écosse

Le Comité de suivi des progrès a été créé par les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse en septembre 2023 afin de mettre en place un mécanisme de suivi, de rapport, de responsabilité mutuelle pour les deux gouvernements et d'échange de connaissances et d'informations alors que le Canada, la Nouvelle-Écosse et d'autres parties donnent suite au rapport final de la Commission des pertes massives.

et de la Nouvelle-Écosse en septembre 2023 afin de mettre en place un mécanisme de suivi, de rapport, de responsabilité mutuelle pour les deux gouvernements et d'échange de connaissances et d'informations alors que le , la Nouvelle-Écosse et d'autres parties donnent suite au rapport final de la Commission des pertes massives. La prochaine réunion du Comité de suivi des progrès aura lieu en juin.

Le 28 mars 2024, le gouvernement du Canada a publié sa réponse au rapport final de la Commission des pertes massives, qui décrit le travail déjà accompli pour donner suite aux recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral peut agir ou jouer un rôle de chef de file.

a publié sa réponse au rapport final de la Commission des pertes massives, qui décrit le travail déjà accompli pour donner suite aux recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral peut agir ou jouer un rôle de chef de file. Le budget de 2024 a annoncé le versement de 76,7 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, ainsi que 10,2 millions de dollars par an pour soutenir les mesures liées à la sécurité communautaire et aux services policiers décrites dans la réponse du gouvernement, y compris 3,5 millions de dollars sur trois ans pour soutenir le Comité de suivi des progrès.

