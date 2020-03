Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse investissent dans la durabilité et la croissance des exploitations agricoles

HALIFAX, le 4 mars 2020 /CNW/ - Les membres des communautés de tout le pays apprécient la qualité des aliments produits par notre secteur agricole de classe mondiale. Aujourd'hui, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et l'honorable Keith Colwell, ministre de l'Agriculture et des Pêches de la Nouvelle-Écosse, ont annoncé des investissements de 600 000 $ dans deux grandes entreprises de serriculture de la Nouvelle‑Écosse afin de les positionner pour une croissance accélérée de leurs activités.

Dans le cadre de l'Agriculture Business Advancer program (programme de promotion des entreprises agricoles) de la Nouvelle‑Écosse, deux exploitations de serriculture, den Haan's Greenhouses Ltd. et Forest Glen Greenhouses Ltd., recevront chacune 300 000 $ à investir dans leur entreprise respective. Grâce à ce financement, den Haan's fera la transition vers la production de légumes tout au long de l'année grâce à l'installation d'une technologie d'éclairage LED. Le nouvel éclairage devrait permettre à l'entreprise d'augmenter son rendement total de 25 à 30 %, répondant ainsi à la demande de produits frais locaux en hiver, tout en réduisant son empreinte carbone globale.

Forest Glen est un producteur local de plantes de printemps, d'automne et de Noël, qui a conclu des contrats avec de grandes chaînes d'épicerie et de rénovation résidentielle pour approvisionner leurs jardineries en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'Île‑du‑Prince‑Édouard. Forest Glen prévoit une expansion majeure, avec l'ajout d'une nouvelle serre de 35 000 pieds carrés reliée à des gouttières.

L'Agriculture Business Advancer program est appuyé par le Partenariat canadien pour l'agriculture, un investissement des gouvernements fédéral et provinciaux de 37 millions de dollars sur cinq ans dans des initiatives stratégiques pour l'agriculture en Nouvelle-Écosse.

Citations

« Des investissements comme ceux-ci sont avantageux pour nos producteurs et productrices agricoles et notre environnement, car ils permettent d'augmenter la production de légumes de source locale grâce à l'utilisation d'infrastructures modernes. Notre gouvernement continuera de collaborer avec nos partenaires provinciaux pour favoriser le développement durable d'entreprises agricoles comme celles-ci, qui apportent une importante contribution à nos collectivités en créant des emplois et en fournissant des aliments de haute qualité. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'Agriculture Business Advancer program de la Nouvelle-Écosse aide les entreprises agricoles à innover et à se développer, ce qui favorise le développement économique en milieu rural et accroît la sécurité alimentaire dans notre province. Avec nos partenaires du gouvernement fédéral, nous félicitons les deux exploitations de serriculture de la Nouvelle‑Écosse bénéficiaires du financement du Programme de promotion de l'agriculture de 2020. »

- Keith Colwell, ministre de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse

« Ce financement signifie que nous pouvons désormais augmenter notre production même au cours des mois d'hiver. Notre entreprise se développe, à plus d'un titre, grâce à cet important investissement des deux paliers de gouvernement. Je pense que c'est avantageux pour nous, pour nos fournisseurs, pour nos clients et pour l'économie en général. Tout le monde y gagne! »

- Luke den Haan, den Haan Greenhouses, Lawrencetown, comté d'Annapolis, Nouvelle-Écosse

Faits saillants

Le Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA) offre des programmes et des services simplifiés et rationalisés, faciles d'accès.

Les programmes fédéraux-provinciaux-territoriaux du PCA sont à frais partagés selon un ratio de 60:40, tandis que les programmes sont mis en œuvre localement par les provinces et les territoires pour s'assurer qu'ils soient adaptés aux besoins régionaux.

L'Agriculture Business Advancer program est financé par le PCA et aide les exploitations agricoles à se doter de nouvelles technologies, de nouveaux procédés ou d'équipements spécialisés pour développer leur entreprise.

Les candidats à l'Agriculture Business Advancer program peuvent demander une aide de 30 % jusqu'à un maximum de 300 000 $.

Liens connexes

