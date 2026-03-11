SUMMERVILLE, NS, le 11 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Il aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Province de la Nouvelle-Écosse ont annoncé un financement combiné de plus d'un million de dollars pour aider à construire un immeuble de cinq appartements dans la municipalité rurale de Summerville West Hants. L'ensemble résidentiel portera le nom de Tidal Reflections et sera situé au 20, Musgrave Road. Il s'agit d'une conversion de l'ancienne église baptiste unie Kempt. L'ensemble résidentiel comprendra une salle communautaire située à l'étage inférieur de l'immeuble. Il offrira un espace partagé où les résidents pourront se réunir, socialiser et organiser des évènements familiaux.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales aux problèmes de logement. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'ensemble que nous annonçons aujourd'hui améliorera réellement la vie des gens d'ici, à Summerville. Grâce à chaque ensemble comme celui-ci, nous nous rapprochons du pays que nous voulons : un endroit où tout le monde peut avoir un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Kody Blois, secrétaire parlementaire du premier ministre et député fédéral de Kings--Hants

« Cet investissement va bien au‑delà de l'ajout de nouveaux logements - il vise à créer de la stabilité et à ouvrir la porte à de nouvelles possibilités pour les personnes qui habiteront à Tidal Reflections. Il offrira aux gens de Summerville un endroit abordable où se sentir chez eux et donnera aux familles la possibilité de planifier l'avenir, d'élever leurs enfants et de se sentir connectées à la communauté qui les entoure. » - John White, ministre du Logement de la Nouvelle‑Écosse

« August16Development est heureux de s'être associé au gouvernement fédéral, au gouvernement de la Nouvelle-Écosse et à Efficiency Nova Scotia pour offrir cinq appartements très abordables dans le comté de Summerville Hants. Avec le soutien de Maisons Canada, nous avons pu améliorer la vie de cinq familles de notre collectivité. Nos collectivités rurales deviennent plus fortes grâce à des investissements comme ceux-ci. » - Andrea Parker, présidente, August16Development ltée.

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

