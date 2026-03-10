OTTAWA, ON, le 10 mars 2026 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son Rapport sur l'offre de logements le mercredi 11 mars à 10 h (HE).

Le Rapport sur l'offre de logements de la SCHL fournit une analyse détaillée des tendances de la construction résidentielle dans sept des principales régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada :

Toronto

Vancouver

Montréal

Calgary

Edmonton

Ottawa

Halifax

Pour obtenir des renseignements sur cet avis aux médias :

Pour en savoir plus ou pour demander une entrevue avec un ou une porte-parole de la SCHL, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias de la SCHL :

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

