Avis aux médias : La SCHL s'apprête à publier son plus récent Rapport sur l'offre de logements
10 mars, 2026, 14:30 ET
OTTAWA, ON, le 10 mars 2026 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son Rapport sur l'offre de logements le mercredi 11 mars à 10 h (HE).
Le Rapport sur l'offre de logements de la SCHL fournit une analyse détaillée des tendances de la construction résidentielle dans sept des principales régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada :
- Toronto
- Vancouver
- Montréal
- Calgary
- Edmonton
- Ottawa
- Halifax
