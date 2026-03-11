/R E P R I S E -- Avis aux médias : La SCHL s'apprête à publier son plus récent Rapport sur l'offre de logements/ English

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

11 mars, 2026, 08:30 ET

OTTAWA, ON, le 10 mars 2026 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son Rapport sur l'offre de logements le mercredi 11 mars à 10 h (HE)

Le Rapport sur l'offre de logements de la SCHL fournit une analyse détaillée des tendances de la construction résidentielle dans sept des principales régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada :

  • Toronto
  • Vancouver
  • Montréal
  • Calgary
  • Edmonton
  • Ottawa
  • Halifax

