HALIFAX, NS, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit plus de 14 millions de dollars pour aider les communautés à lutter contre l'itinérance en Nouvelle‑Écosse dans le cadre de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance et de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC).

Dans le cadre de Vers un chez-soi, le gouvernement fédéral soutient Halifax dans la prévention et la réduction de l'itinérance en allouant un financement de plus de 8,7 millions de dollars à l'Affordable Housing Association of Nova Scotia (AHANS).

Cela porte l'allocation totale de Halifax à 52,6 millions de dollars sur neuf ans, soit de 2019‑2020 à 2027‑2028, au titre du volet Communautés désignées de Vers un chez-soi.

En tant qu'entité communautaire désignée à Halifax, l'AHANS travaille en étroite collaboration avec les intervenants et les membres de la communauté qui sont sur le terrain dans le but de mettre fin à l'itinérance dans la région. Ce financement indispensable sera investi dans des infrastructures et des mesures de soutien qui aideront certains des membres les plus vulnérables de notre communauté à trouver un logement convenable et qui contribueront à mettre fin aux difficultés systémiques qui contribuent à l'itinérance chronique.

De plus, le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ont annoncé la signature d'une entente visant à soutenir les personnes en situation d'itinérance dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC). Aux termes de cette entente, le gouvernement du Canada versera 5,3 millions de dollars sur deux ans. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournira la même somme.

Le financement servira à la mise en œuvre d'un plan de réponse communautaire aux campements (PRCC) qui est adapté aux besoins spécifiques de la Municipalité régionale de Halifax (MRH) et comprend l'élargissement des services de proximité, l'augmentation et la stabilisation de la capacité d'accueil des refuges, ainsi que le renforcement de la collaboration avec les partenaires.

L'investissement de 250 millions de dollars du gouvernement fédéral sert d'outil pour coordonner les fonds de contrepartie des gouvernements provinciaux et territoriaux, dans le but de résoudre le problème des campements dans tout le pays.

Le fait de disposer d'un logement procure stabilité et sécurité, et constitue la base du bien-être en général. Chacun a le droit d'avoir un logement sécuritaire, peu importe les circonstances qui lui sont propres. Chaque Canadien mérite un endroit sûr et abordable où vivre.

D'autres ententes avec les provinces et les territoires devraient être annoncées dans les semaines à venir.

Citations

« Nous nous sommes engagés à travailler avec tous les ordres de gouvernement pour mieux soutenir les personnes en situation d'itinérance, et nous savons que les partenariats communautaires solides font une véritable différence. De nombreux facteurs peuvent conduire une personne à perdre un logement sûr. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble pour nous assurer que personne ne passe entre les mailles du filet. En élargissant notre action, en augmentant la capacité d'accueil des refuges et en établissant des partenariats culturellement adaptés, nous pouvons apporter une aide immédiate tout en nous attaquant aux causes profondes de l'itinérance. Ces investissements et ces efforts contribueront à faire en sorte que les résidents de toute la province reçoivent le soutien dont ils ont besoin tandis que nous travaillons à des solutions durables et inclusives pour mettre fin à l'itinérance. »

L'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants, ministre associé de la Défense nationale et député de Dartmouth-Cole Harbour

« Un logement sûr et stable constitue la base d'un avenir meilleur. Grâce à cet investissement conjoint, nous ne faisons pas que relever les défis immédiats liés à l'itinérance, nous posons les bases de solutions à long terme qui aideront un plus grand nombre de Néo-Écossais à obtenir un logement permanent et le soutien dont ils ont besoin pour réussir. »

L'honorable Scott Armstrong, ministre des Opportunités et du Développement social, province de la Nouvelle-Écosse

« L'AHANS a le privilège d'être l'entité communautaire désignée dans le cadre de l'initiative Vers un chez-soi à Halifax. En créant, en stabilisant et en soutenant l'initiative Vers un chez-soi, le gouvernement du Canada a aidé notre communauté à offrir une réponse communautaire coordonnée pour lutter contre l'itinérance chronique dans notre région. Ce système donne la priorité aux ressources destinées aux personnes les plus à risque et constitue la pierre angulaire de notre mission visant à mettre fin à l'itinérance en Nouvelle-Écosse. Il place les fournisseurs de services et les membres de la communauté au premier plan d'une approche centrée sur la personne afin de réduire et, finalement, d'éradiquer l'itinérance. Ce financement servira à améliorer le système, ainsi qu'à financer des infrastructures et des mesures de soutien pour ceux qui en ont le plus besoin. »

Michael Kabalen, directeur général de l'AHANS

Faits en bref

L'initiative Vers un chez-soi a été lancée en avril 2019. Elle soutient les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement et complète Résoudre la crise du logement : le Plan du Canada sur le logement. Ces objectifs comprennent : répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables au Canada , améliorer l'accès à des logements sûrs, stables et abordables, et réduire l'itinérance chronique. Dans le cadre de Vers un chez-soi, le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur neuf ans dans la lutte contre l'itinérance au Canada .

sur le logement. Ces objectifs comprennent : répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables au , améliorer l'accès à des logements sûrs, stables et abordables, et réduire l'itinérance chronique. Dans le cadre de Vers un chez-soi, le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur neuf ans dans la lutte contre l'itinérance au . L'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements s'appuie sur les programmes existants.

L'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements aidera à réduire le nombre de personnes en situation d'itinérance, en particulier le nombre de personnes qui vivent dans des campements. Elle repose sur la mise en œuvre d'un plan de réponse communautaire aux campements (PRCC) dans chaque collectivité ciblée. Ce plan est mis en œuvre grâce à une approche qui favorise la stabilité du logement et la prestation de services de soutien afin d'assurer la dignité des personnes.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a aidé près de deux millions de Canadiens à se trouver un logement.

Liens connexes

Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance

Stratégie nationale sur le logement du Canada

Plan du Canada sur le logement

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Erica Parrill, Conseillère en communication, Opportunités et développement social, Province de la Nouvelle-Écosse, 902-476-3846, [email protected]; Michael Kabalen, Directeur général, Affordable Housing Association of Nova Scotia, 902-223-9499, [email protected]