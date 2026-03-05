VICTORIA, BC, le 5 mars 2026 /CNW/ - L'évolution rapide du paysage des échanges commerciaux à l'échelle mondiale est une source d'incertitude et pose des difficultés pour les travailleurs, les industries et les collectivités partout au Canada. Dans un monde en pleine transformation, nous concentrons nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler : bâtir un Canada plus fort et plus résilient. Tous les ordres de gouvernement doivent donc agir avec détermination afin de protéger les emplois, de renforcer les économies locales et de garantir que les travailleurs peuvent s'adapter aux réalités économiques changeantes.

Les travailleurs dont les emplois ont été directement ou indirectement touchés par les droits de douane imposés à l'échelle mondiale recevront un soutien afin de les aider à s'adapter, à se recycler et à réussir, à la suite d'un accord de partenariat annoncé aujourd'hui par la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et la ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté de la Colombie-Britannique, l'honorable Sheila Malcolmson.

Plus précisément, une somme de 70,4 millions de dollars sur trois ans sera investie dans la nouvelle Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Colombie-Britannique‑ afin de soutenir les travailleurs des industries du bois d'œuvre et de l'acier ainsi que d'autres secteurs touchés directement et indirectement par les droits de douane. Grâce à ce nouveau financement, plus de 8 000 travailleurs en Colombie-Britannique‑ pourront acquérir de nouvelles compétences.

Les mesures de soutien seront offertes par l'intermédiaire du réseau provincial WorkBC afin de fournir une aide locale et personnalisée en temps voulu aux travailleurs pour qui il pourrait être avantageux de se recycler ou de recevoir une aide à l'emploi à mesure qu'ils se réorientent vers de nouvelles possibilités. Ces travailleurs comprennent les suivants :

les travailleurs sans emploi qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences pour les emplois pour lesquels la demande est forte;

les travailleurs dont les employeurs participent à des accords de Travail partagé afin qu'ils puissent perfectionner leurs compétences ou se recycler à mesure que ces industries s'adaptent;

les travailleurs employés qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences pour renforcer leur résilience dans des entreprises directement touchées par les droits de douane ou par l'évolution du marché mondial ou de leurs chaînes d'approvisionnement, ou dans les collectivités qui dépendent considérablement de ces entreprises, comme les collectivités à industrie unique.

La mise en œuvre de l'accord de partenariat tirera parti de mécanismes existants et nouveaux ou améliorés et bénéficiera de l'apport des représentants des travailleurs et des entreprises. Une coordination directe avec les entreprises touchées pour protéger les emplois et un renforcement de l'échange de données offriront aux travailleurs touchés par les droits de douane et à ceux qui participent à des accords de Travail partagé de meilleures possibilités de perfectionnement des compétences ou de requalification dans un contexte économique en évolution.

Cette nouvelle approche transformationnelle témoigne de l'engagement commun des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique‑ de soutenir les Canadiens pendant une période de rajustement économique important, tout en bâtissant une main-d'œuvre‑ solide et confiante afin que les travailleurs puissent composer avec l'incertitude à l'échelle mondiale et que les industries puissent demeurer concurrentielles sur marché mondial.

Citations

« La main‑d'œuvre du Canada est à son meilleur lorsque les employeurs et les partenaires de formation travaillent ensemble. À mesure que le commerce mondial évolue, aucun travailleur ne sera laissé pour compte. Grâce à la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre, nous fournissons les outils et la formation dont les travailleurs ont besoin pour obtenir de bons emplois et continuer de bâtir l des collectivités fortes et assurer la résilience du Canada face aux défis à l'échelle mondiale. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Les droits de douane et les pressions du marché mondial ont créé une véritable incertitude pour les travailleurs des principaux secteurs de ressources aux quatre coins de la Colombie-Britannique. Le gouvernement est déterminé à garantir que les gens qui propulsent l'économie des ressources naturelles du Canada disposent du soutien dont ils ont besoin pour s'adapter aux changements et réussir. Cet investissement aidera les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences, renforcera les industries locales et garantira que les collectivités demeurent résilientes pendant que les conditions à l'échelle mondiale continuent d'évoluer. »

- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson

« Les travailleurs, les familles et les collectivités de la Colombie-Britannique sont confrontés à une véritable incertitude en raison des droits de douane imposés à l'échelle mondiale et ils méritent un soutien sur lequel ils peuvent compter. Ainsi, cet investissement, accordé par l'intermédiaire de WorkBC, aidera les gens à acquérir des compétences, à rester liés à de bons emplois et à saisir de nouvelles possibilités rapidement. Nous remercions nos partenaires fédéraux de collaborer avec nous afin de soutenir les gens et de renforcer les collectivités britanno-colombiennes. »

- La ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté de la Colombie-Britannique, l'honorable Sheila Malcolmson

« La Colombie-Britannique, en partenariat avec le gouvernement fédéral, investit 70,4 millions de dollars par l'intermédiaire de notre gouvernement provincial pour requalifier et améliorer les compétences de plus de 8 000 travailleurs touchés par les droits de douane mondiaux. Cet investissement soutient notre stratégie Look West, qui vise à garantir que les Britanno-Colombiens disposent des compétences nécessaires pour accéder à des possibilités de carrière enrichissantes dans un contexte mondial en pleine évolution. »

- La ministre de l'Enseignement postsecondaire et des Compétences futures de la Colombie-Britannique, Jessie Sunner

« Lorsque les travailleurs sont confrontés à l'incertitude, ce qui compte le plus est qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Cet investissement aide les gens à retrouver une certaine stabilité, notamment en leur offrant des possibilités de formation, du soutien et de nouvelles possibilités. Chez Beacon, nous sommes très fiers de pouvoir accompagner les gens durant ces moments de transition et de les aider à aller de l'avant en toute confiance. »

- La directrice générale, Beacon Community Services, Tricia Sexton-Earl

Faits en bref

Par l'intermédiaire de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre‑ Canada-Colombie-Britannique‑, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique‑ fournissent une formation et des services d'emploi ciblés financés par les cotisations à l'assurance-emploi des travailleurs et des employeurs, ce qui aide les travailleurs à retourner plus rapidement sur le marché du travail et renforce la résilience des collectivités.

Le gouvernement du Canada investit aussi 2,9 milliards de dollars chaque année par l'intermédiaire des ententes sur le développement du marché du travail et des ententes sur le développement de la main-d'œuvre, qui offrent de la formation et des services à l'emploi à environ 90 000 personnes chaque année en Colombie-Britannique, y compris à : 40 000 personnes qui ont obtenu un emploi six mois environ après avoir reçu un soutien; 30 000 jeunes (âgés de 15 à 29 ans), 14 000 travailleurs en milieu de carrière (âgés de 35 à 54 ans); 30 000 travailleurs des métiers spécialisés, y compris 13 000 apprentis.

La Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Colombie-Britannique‑ appuie les efforts déployés par la province pour soutenir les collectivités et bâtir une économie diversifiée et résiliente. Elle correspond également à la stratégie économique Look West de la Colombie-Britannique, qui vise à renforcer les chaînes d'approvisionnement, à assurer la croissance de la main-d'œuvre britanno-colombienne et à faire de la province un chef de file dans une économie mondiale qui évolue rapidement.

À l'échelle nationale, l'accord prépare les travailleurs pour qu'ils saisissent de nouvelles possibilités, comme celles qui seront créées dans le cadre d'initiatives nationales, notamment le Bureau des grands projets, Maisons Canada et la Stratégie industrielle de défense.

En janvier 2026, le taux de chômage en Colombie-Britannique était de 6,1 %, ce qui témoigne de l'existence de difficultés générales sur le marché du travail causées par les répercussions des droits de douane imposés à l'échelle mondiale.

