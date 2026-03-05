GATINEAU, QC, le 4 mars 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et la ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté de la Colombie-Britannique, l'honorable Sheilla Malcolmson, seront à Victoria pour annoncer du financement destiné à soutenir les travailleurs de la Colombie-Britannique touchés par les droits de douane et les changements sur le marché mondial.

Les ministres seront accompagnées par le député de Victoria, Will Greaves.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le jeudi 5 mars 2026 Heure : Midi (HNP) Lieu : Assemblée législative de la Colombie-Britannique

Upper Rotunda

501, rue Belleville

Victoria (Colombie-Britannique)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

