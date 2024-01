Des communautés rurales bénéficieront d'une connectivité accrue à Internet haute vitesse

Tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, doivent pouvoir avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables. C'est dans cette optique que les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique agissent pour fournir un tel accès aux communautés moins bien desservies de la province.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, a souligné, de concert avec la ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable Lisa Beare, l'octroi d'un financement fédéral-provincial de plus de 600 000 $ à deux projets de CityWest pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 140 foyers des communautés de sḵelhp (auparavant Saltery Bay) et de Lund, en Colombie-Britannique.

Ce financement s'inscrit dans une entente qui a été conclue entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique. En effet, en mars 2022, les deux gouvernements ont annoncé qu'ils investiraient jusqu'à 830 millions de dollars, dans le cadre d'un partenariat sans précédent, pour brancher à Internet haute vitesse tous les foyers encore mal desservis des communautés rurales, éloignées et autochtones de la province.

Ces projets s'appuient sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour atteindre son objectif de brancher 98 % de la population à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans les infrastructures afin de bâtir des communautés vigoureuses, et un pays plus concurrentiel et résilient pour tous.

« Un accès fiable à Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Notre gouvernement a pris l'engagement sans précédent de brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. Grâce à cet investissement, CityWest pourra offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à plus de 140 foyers moins bien desservis de sḵelhp et de Lund, en Colombie-Britannique. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

« Il est indispensable de brancher les résidents des communautés rurales et éloignées à des services Internet haute vitesse fiables si l'on veut accroître l'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux occasions d'affaires. Par l'entremise de son partenariat avec le gouvernement du Canada, la province est déterminée à brancher chaque communauté rurale et éloignée d'ici 2027. »

- La ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable Lisa Beare

« CityWest se spécialise dans les services aux communautés rurales et éloignées. Nous sommes donc enchantés de pouvoir donner accès à des services Internet améliorés à encore plus de communautés au sein du District régional de qathet. Grâce à ces projets du dernier kilomètre, tous les Britanno-Colombiens pourront avoir accès à Internet et participer au monde numérique. Nous tenons à remercier le gouvernement de la Colombie-Britannique, la Northern Development Initiative Trust et le gouvernement fédéral de tout mettre en œuvre pour concrétiser leur vision en matière de connectivité. »

- Le chef de la direction de CityWest, Stefan Woloszyn

Ce financement avait déjà fait l'objet d'une annonce par le gouvernement de la Colombie-Britannique (anglais) le 10 octobre 2023.

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014. En mars 2022, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont annoncé un partenariat touchant la large bande. Cette entente vise à brancher à Internet haute vitesse tous les foyers des régions rurales qui sont encore mal desservis en Colombie-Britannique. Pour y parvenir, les deux ordres de gouvernement ont convenu d'investir ensemble jusqu'à 830 millions de dollars.

et de la Colombie-Britannique ont annoncé un partenariat touchant la large bande. Cette entente vise à brancher à Internet haute vitesse tous les foyers des régions rurales qui sont encore mal desservis en Colombie-Britannique. Pour y parvenir, les deux ordres de gouvernement ont convenu d'investir ensemble jusqu'à 830 millions de dollars. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi près de 525 millions de dollars dans des projets de connectivité en Colombie-Britannique.

a investi près de 525 millions de dollars dans des projets de connectivité en Colombie-Britannique. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a investi 584 millions de dollars dans la connectivité Internet depuis 2017.

