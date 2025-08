SASKATOON, SK, le 1er août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les petites et moyennes entreprises (PME) à transformer leurs idées novatrices en solutions réelles, et il y parvient en s'assurant que les communautés de tout le pays peuvent bénéficier de la créativité et de l'ingéniosité de ces PME.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, a annoncé que l'organisme Virtual Health Hub (VHH) s'était joint au Réseau de santé coordonné, accessible, national (Réseau de santé CAN). Comme il a investi 42 millions de dollars dans le Réseau de santé CAN depuis 2019, le gouvernement du Canada se réjouit de voir prendre forme ce nouveau partenariat qui contribuera à améliorer l'accès aux soins de santé dans les communautés éloignées, rurales et nordiques de la Saskatchewan.

Le secrétaire d'État Belanger a annoncé également le lancement de deux nouveaux projets qui seront menés dans le cadre de ce partenariat entre le Réseau de santé CAN et l'organisme VHH. La technologie de réalité virtuelle de Luxsonic Technologies, une entreprise de la Saskatchewan, appuiera la formulation plus rapide de diagnostics plus précis en régions éloignées. La technologie numérique de Virtual Hallway, une entreprise de la Nouvelle-Écosse, permettra aux médecins de famille de consulter des spécialistes plus rapidement, ce qui améliorera l'accès aux soins de santé spécialisés dans l'ensemble du réseau.

Depuis son établissement, il y a près de cinq ans, le Réseau de santé CAN a réussi à mettre en relation 99 entreprises canadiennes spécialisées dans le domaine des technologies de la santé avec divers ordres de gouvernement au pays. En encourageant l'innovation locale, il permet à des entrepreneurs d'un peu partout au Canada de croître, tout en renforçant notre système de santé universel.

« Le Réseau de santé CAN est essentiel au développement et à la réussite des innovations canadiennes. En favorisant les liens entre des organismes comme le Virtual Health Hub et des entreprises locales comme Luxonic Technologies et Virtual Hallway, le Réseau de santé CAN fait bien plus qu'appuyer les progrès dans le domaine des technologies avancées, il soutient les entreprises canadiennes, tout en créant des emplois et en stimulant la croissance économique dans l'ensemble du pays. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« En investissant dans le Réseau de santé CAN, nous atteignons d'un seul coup deux objectifs : nous soutenons les entreprises canadiennes qui présentent de nouvelles idées en matière de soins de santé, et nous aidons les patients à obtenir de meilleurs soins de santé près de leur domicile. L'intégration de l'organisme Virtual Health Hub au Réseau de santé CAN facilitera l'accès des communautés autochtones aux soins de santé avancés. Au nom du gouvernement du Canada, je félicite les deux équipes qui ont réussi à concrétiser ce projet. »

- Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger

« Les soins de santé universels, accessibles et financés par l'État sont une fierté pour les Canadiens et témoignent de notre force économique. Les innovations dans le domaine des soins de santé peuvent non seulement améliorer les résultats pour les patients et soutenir le personnel de la santé, mais contribuer à bâtir un Canada plus fort, où tout le monde, y compris les personnes des communautés autochtones, éloignées et rurales, peut avoir un meilleur accès aux soins de santé. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel

« Ce partenariat avec le Virtual Health Hub et les projets que nous lançons avec le concours de Luxonic et de Virtual Hallway illustrent bien comment l'innovation canadienne peut stimuler la croissance économique et renforcer nos communautés. En regroupant des organismes d'un peu partout au pays, nous bâtissons une économie plus forte, nous créons des emplois, nous soutenons les industries locales et nous faisons en sorte que les technologies développées au Canada aident les Canadiens, incluant ceux des régions rurales et éloignées. »

- Le fondateur et président du Réseau de santé CAN, le docteur Dante Morra

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi 42 millions de dollars depuis 2019 pour soutenir la croissance et l'expansion du Réseau de santé coordonné, accessible, national (Réseau de santé CAN).

a investi 42 millions de dollars depuis 2019 pour soutenir la croissance et l'expansion du Réseau de santé coordonné, accessible, national (Réseau de santé CAN). Depuis son lancement, le Réseau de santé CAN a pris de l'expansion et inclut maintenant 50 organismes de premier plan, qu'il appelle des « Edges ». Les « Edges » sont des organismes qui ont un rôle important à jouer dans la gestion des soins de santé. Il peut s'agir d'autorités sanitaires et d'organismes de santé.

À ce jour, le Réseau de santé CAN a soutenu 99 entreprises canadiennes de technologies novatrices qui révolutionnent les soins de santé.

Dans le cadre de l'initiative, 127 projets de commercialisation ont été mis en œuvre.

Au 25 avril 2025, on évalue à 2 331 le nombre d'emplois créés.

Le Réseau de santé CAN a contribué à générer des revenus de plus de 698 millions de dollars.

