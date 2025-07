Cet investissement soutiendra la recherche pionnière pour rendre l'IA plus sûre et favorisera la croissance économique

OTTAWA, ON, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Les investissements dans l'intelligence artificielle (IA) sont essentiels à la prospérité, à la résilience, à la sécurité et au renforcement du leadership du Canada. Le gouvernement du Canada est déterminé à développer l'infrastructure et l'écosystème national de l'IA, à augmenter l'adoption de systèmes d'IA et à rehausser la confiance envers cette technologie. Il est impératif de développer des systèmes d'IA de façon sécuritaire et responsable pour que l'ensemble de la population canadienne puisse en profiter.

Aujourd'hui, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, a annoncé que l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle (ICSIA) investira un million de dollars, par l'entremise de l'Institut canadien de recherches avancées (CIFAR), dans un projet de l'AI Security Institute (anglais) du Royaume-Uni qui vise à faire progresser la recherche sur l'alignement des IA sur les valeurs humaines, un domaine de recherche d'importance qui a comme priorité de faire en sorte que les systèmes d'IA fonctionnent de façon fiable et utile, sans effets indésirables ou nuisibles. Ce projet est financé à hauteur de 29 millions de dollars (Can$), ce qui représente 15,9 millions de livres sterling (GBP), par un regroupement international qui inclut notamment Schmidt Sciences, Amazon Web Services, Halcyon Futures, le Safe AI Fund et l'Advanced Research and Invention Agency.

L'objectif du projet est de soutenir des travaux de pointe qui permettront de maintenir la sécurité des systèmes avancés, ainsi que la transparence, la prévisibilité et la contrôlabilité de leur utilisation. Grâce à son approche axée sur la collaboration, ce projet contribuera à aplanir les obstacles clés qui nuisent à la recherche sur l'alignement en offrant trois volets distincts de soutien :

Subventions : Jusqu'à 1,8 million de dollars pour les chercheurs dans diverses disciplines comme les sciences informatiques et la science cognitive.

Accès à la capacité de calcul : Ressources informatiques réservées aux expériences techniques qui ne sont pas normalement à la portée des universités.

Capital de risque : Investissements privés pour accélérer le développement de solutions d'alignement commerciales.

Le projet sera dirigé par un comité consultatif de calibre mondial, qui inclut, entre autres, l'expert canadien en IA Yoshua Bengio, ainsi que Zico Kolter, Shafi Goldwasser et Andrea Lincoln.

Ce partenariat permettra au Canada de traverser plus facilement la période charnière d'avancées technologiques rapides et de changements géopolitiques profonds que nous connaissons, et de se donner avec ses partenaires les moyens de prospérer.

« Nous sommes à un moment charnière dans l'histoire de l'IA. Nos choix d'aujourd'hui vont façonner l'avenir économique du Canada et influencer la trajectoire mondiale de cette technologie. En investissant de manière stratégique dans l'infrastructure, ainsi que dans l'adoption et la mise à l'échelle de cette technologie, nous ne faisons pas que générer des possibilités pour les Canadiens, nous veillons à ce que tout progrès dans ce domaine se fasse de manière responsable et dans le respect des buts fixés. C'est pourquoi ce partenariat entre l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle, l'Institut canadien de recherches avancées et l'AI Security Institute est si important. Ensemble, nous allons faire avancer la recherche de pointe pour nous assurer que les systèmes d'IA de prochaine génération sont non seulement puissants, mais aussi fiables, et qu'ils demeurent au service de la société, ici même au pays et dans le monde entier. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

« L'Institut canadien de recherches avancées est fier de s'associer à cette initiative internationale qui vise à garantir que les systèmes d'IA avancés sont alignés sur les valeurs humaines. Notre mission est de réunir les meilleurs chercheurs au monde pour relever les défis les plus pressants auxquels l'humanité est confrontée. Et l'un des enjeux les plus urgents est de veiller à que l'IA soit sûre, prévisible et utile pour tous. Grâce à notre rôle de leadership dans le Programme de recherche de l'Institut canadien de la sécurité de l'IA, nous allons faire progresser la recherche fondamentale qui permettra de préserver le potentiel transformateur de l'IA tout en protégeant l'intérêt public. »

- La directrice exécutive de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA de l'Institut canadien de recherches avancées, Elissa Strome

Établi en novembre 2024, l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle (ICSIA) cherche à mieux comprendre les risques associés aux systèmes d'IA avancés, à développer des mesures pour réduire ces risques et à susciter la confiance envers cette technologie afin de favoriser l'innovation.

L'ICSIA collabore avec des organismes internationaux œuvrant dans le même domaine, dont l'AI Security Institute du Royaume-Uni, afin de favoriser la mise en commun de l'information sur les risques pour la sécurité et sur les façons de les réduire.

L'ICSIA s'appuie sur l'écosystème robuste de la recherche canadienne en IA et fait progresser la recherche sur la sécurité de l'IA dans deux volets : la recherche axée sur la découverte menée par l'Institut canadien de recherches avancées (ICRA) et les projets dirigés par le gouvernement menés par le Conseil national de recherches Canada .

. L'ICRA est un organisme de recherche canadien influent à l'échelle mondiale. Il mobilise des experts de toutes les disciplines et à divers stades de carrière pour faire avancer les connaissances transformatrices et résoudre des problèmes complexes.

Le gouvernement du Canada a également lancé d'autres initiatives pour soutenir le développement et le déploiement sûrs et responsables des systèmes d'IA, et favoriser une adoption sûre de l'IA dans l'économie canadienne, notamment le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés, ainsi que le Guide de mise en œuvre pour les gestionnaires de systèmes d'intelligence artificielle.

