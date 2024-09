Les gouvernements travailleront ensemble pour offrir un accès universel à la contraception, aux médicaments contre le diabète et à l'hormonothérapie substitutive.

VANCOUVER, BC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens devraient avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin, peu importe l'endroit où ils vivent ou leur capacité à payer. En 2021, plus d'un quart des résidents de la Colombie-Britannique ont déclaré ne pas disposer d'une assurance suffisante pour couvrir le coût de leurs médicaments sur ordonnance. Les gens ne devraient pas avoir à choisir entre payer leurs médicaments et mettre de la nourriture sur la table. Malheureusement, de nombreuses personnes au Canada sont encore obligées de prendre cette décision impossible.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, et l'honorable Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, ont confirmé leur intention de travailler ensemble pour rendre les médicaments essentiels et préventifs plus accessibles et plus abordables pour les résidents de la Colombie-Britannique. Lorsque le projet de loi C-64 aura reçu la sanction royale, les deux gouvernements ont l'intention d'entamer des négociations officielles pour mettre en œuvre une couverture universelle au premier dollar et à payeur unique, pour une gamme de contraceptifs et de médicaments contre le diabète, comme l'a annoncé le gouvernement du Canada en février 2024.

Dans le cadre de ce travail, la Colombie-Britannique a également l'intention de fournir un traitement gratuit des symptômes de la ménopause avec une hormonothérapie substitutive (HTS). Comme la Colombie-Britannique a commencé à fournir des contraceptifs gratuits à ses résidents en avril 2023, la province a l'intention de fournir une couverture universelle au premier dollar et à payeur unique pour l'HTS. Au cours de l'élaboration de l'accord bilatéral avec le Canada, la Colombie-Britannique pourrait souhaiter discuter de l'inclusion de médicaments sur ordonnance supplémentaires et de produits connexes au-delà des listes existantes de contraceptifs et de médicaments contre le diabète. Les avantages du financement fédéral de l'assurance médicaments permettront au gouvernement de la Colombie-Britannique de renforcer son leadership en matière de programmes d'assurance médicaments pour ses résidents.

Lorsqu'il sera conclu, l'accord bilatéral avec la Colombie-Britannique constituera une étape importante dans l'amélioration de l'équité en matière de santé, de l'accessibilité financière et des résultats en matière de santé pour les résidents de la province, avec des économies potentielles à long terme pour notre système de soins de santé public.

Le gouvernement du Canada reste déterminé à travailler avec les provinces et les territoires pour améliorer les soins de santé pour toutes les personnes au Canada, y compris l'accès aux médicaments sur ordonnance à un prix abordable, et pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour tout le monde.

« Les Canadiennes et les Canadiens devraient être en mesure d'obtenir les médicaments sur ordonnance dont ils ont besoin. Nous travaillerons avec le gouvernement de la Colombie-Britannique après la sanction royale du projet de loi C-64 pour veiller à ce que les résidents de la Colombie-Britannique obtiennent les médicaments dont ils ont besoin pour prévenir les complications graves et vivre en bonne santé. Ce partenariat sera un excellent exemple de la façon dont le gouvernement fédéral s'engage à travailler avec les provinces et les territoires pour aider les Canadiennes et les Canadiens à économiser de l'argent et à obtenir les médicaments sur ordonnance dont ils ont besoin, alors que le gouvernement continue de faire avancer le régime national d'assurance médicaments. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« La Colombie-Britannique est entrée dans l'histoire en devenant la première province canadienne à offrir une couverture gratuite pour les contraceptifs sur ordonnance. En nous associant au gouvernement du Canada pour couvrir entièrement les contraceptifs et les médicaments contre le diabète, nous pouvons maintenant réinvestir ces économies pour améliorer la couverture de l'hormonothérapie substitutive pour les personnes souffrant des symptômes de la ménopause. Il s'agit d'une autre étape importante en vue d'accroître l'équité en matière de soins de santé, de réduire les obstacles financiers et d'aider un plus grand nombre de personnes à prendre en main leur santé reproductive. »

L'honorable Adrian Dix

Ministre de la Santé de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Le 18 décembre 2023, le gouvernement du Canada a annoncé la création de l'Agence canadienne des médicaments, qui recevra des fonds de plus de 89,5 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2024-25. L'Agence assurera le leadership et la coordination qui s'imposent pour rendre le système canadien des médicaments plus durable et plus adapté à l'avenir, et pour améliorer les résultats en matière de santé des Canadiens.

a annoncé la création de l'Agence canadienne des médicaments, qui recevra des fonds de plus de 89,5 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2024-25. L'Agence assurera le leadership et la coordination qui s'imposent pour rendre le système canadien des médicaments plus durable et plus adapté à l'avenir, et pour améliorer les résultats en matière de santé des Canadiens. Le 22 mars 2023, le gouvernement du Canada propose des mesures visant à soutenir la toute première stratégie nationale sur les médicaments pour les maladies rares, prévoyant un investissement maximal de 1,5 milliard de dollars sur trois ans afin d'améliorer l'accès à des médicaments efficaces pour les maladies rares et de les rendre plus abordables.

propose des mesures visant à soutenir la toute première stratégie nationale sur les médicaments pour les maladies rares, prévoyant un investissement maximal de 1,5 milliard de dollars sur trois ans afin d'améliorer l'accès à des médicaments efficaces pour les maladies rares et de les rendre plus abordables. Le 23 juillet 2024, le gouvernement du Canada annonçait un accord avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, prévoyant 194 millions de dollars sur les trois prochaines années pour la stratégie nationale sur les médicaments pour les maladies rares.

annonçait un accord avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, prévoyant 194 millions de dollars sur les trois prochaines années pour la stratégie nationale sur les médicaments pour les maladies rares. Les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard auront économisé plus de 2 millions de dollars en coûts directs sur plus de 230 000 ordonnances dans le cadre du programme de prescription assorti d'une quote-part de 5 $ de l'Île-du-Prince-Édouard, qui a été lancé en juin 2023 et a permis de réduire les quotes-parts pour près de 60 % des médicaments régulièrement utilisés par les résidents de l'île. Ces dernières améliorations constituent une étape importante de l'initiative Améliorer l'accès abordable aux médicaments sur ordonnance qui fournit un financement fédéral à l'Île-du-Prince-Édouard afin d'améliorer l'accès aux médicaments sur ordonnance et les rendre plus abordables pour les habitants de l'île.

