Les gouvernements du Canada et de l'Ontario signent le premier accord visant l'allocation canadienne pour le logement

TORONTO, le 19 déc. 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. En 2017, le gouvernement fédéral a lancé la Stratégie nationale sur le logement (SNL) et, en 2018, la province d'Ontario a signé l'accord bilatéral sur le logement.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, ont annoncé que les deux gouvernements apporteront un soutien direct aux Canadiens ayant des besoins en matière de logement. L'investissement conjoint de 1,4 milliard de dollars sera le premier réalisé dans le cadre de l'Allocation canadienne pour le logement.

L'Allocation d'aide au logement Canada-Ontario s'appuie sur l'accord bilatéral conclu entre le Canada et l'Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, qui donnera lieu à des investissements de plus de 5,75 milliards de dollars pour maintenir ou moderniser des logements sociaux et communautaires et en accroître le nombre, ainsi que pour soutenir les priorités de l'Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité. L'annonce d'aujourd'hui est la preuve de l'engagement commun entre le Canada et l'Ontario visant à accorder la priorité au logement abordable pour les Ontariens.

Citations :

« Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, un plus grand nombre de Canadiens de la classe moyenne - et de gens qui travaillent fort pour en faire partie - trouveront des logements sûrs, accessibles et abordables. L'Allocation canadienne pour le logement est une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement qui aidera les familles partout au Canada. Ensemble, nous bâtirons, dès à présent et pour l'avenir, des collectivités fortes où les Canadiens pourront prospérer et s'épanouir. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Notre gouvernement sait à quel point il est important pour les Ontariens d'avoir un logement abordable. Nous collaborons avec le gouvernement fédéral pour réaliser les priorités provinciales, dont celle de rendre le logement plus abordable. La nouvelle Allocation d'aide au logement Canada-Ontario offrira plus d'options aux personnes qui cherchent un logement qui répond à leurs besoins et à leur budget. Les meilleurs résultats découlent de la collaboration, notamment avec tous les ordres de gouvernement. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

« L'annonce d'aujourd'hui est un autre excellent exemple de collaboration entre les gouvernements pour s'attaquer aux problèmes afin d'aider nos résidents. En tant que maire, il est prioritaire pour moi de veiller à ce que les gens aient accès à des logements abordables, ce qui exige la collaboration et le soutien des autres ordres de gouvernement. J'ai toujours défendu les intérêts de nos résidents et j'ai demandé aux gouvernements provincial et fédéral d'investir davantage dans l'Allocation canadienne pour le logement. On a répondu à notre appel, et ce nouvel accord aidera un plus grand nombre de familles à avoir accès à des logements sûrs et abordables. » - John Tory, maire de Toronto

Faits en bref

L'Allocation d'aide au logement Canada - Ontario fournira du financement directement aux ménages pour les aider à payer leurs frais de logement.

- fournira du financement directement aux ménages pour les aider à payer leurs frais de logement. En Ontario , l'Allocation d'aide au logement Canada - Ontario visera surtout les ménages dans le besoin qui sont sur une liste d'attente pour obtenir un logement social ou qui y sont admissibles et les ménages qui ont des problèmes financiers et qui vivent dans des logements communautaires. Cela inclut les survivants fuyant une situation de violence familiale ou de traite de personnes, les personnes sans abri ou à risque de le devenir, les Autochtones, les aînés et les personnes handicapées.

, l'Allocation d'aide au logement - visera surtout les ménages dans le besoin qui sont sur une liste d'attente pour obtenir un logement social ou qui y sont admissibles et les ménages qui ont des problèmes financiers et qui vivent dans des logements communautaires. Cela inclut les survivants fuyant une situation de violence familiale ou de traite de personnes, les personnes sans abri ou à risque de le devenir, les Autochtones, les aînés et les personnes handicapées. Le gouvernement du Canada investira 2 milliards de dollars dans l'Allocation canadienne pour le logement à l'échelle du pays, avec une participation correspondante des provinces et territoires, pour un total de 4 milliards de dollars sur 8 ans à compter du printemps 2020. Le gouvernement fédéral et les provinces et territoires travaillent ensemble à l'élaboration de 13 programmes d'allocation pour le logement, un pour chaque province ou territoire, qui répondront aux problèmes d'abordabilité du logement à l'échelle locale.

investira 2 milliards de dollars dans l'Allocation canadienne pour le logement à l'échelle du pays, avec une participation correspondante des provinces et territoires, pour un total de 4 milliards de dollars sur 8 ans à compter du printemps 2020. Le gouvernement fédéral et les provinces et territoires travaillent ensemble à l'élaboration de 13 programmes d'allocation pour le logement, un pour chaque province ou territoire, qui répondront aux problèmes d'abordabilité du logement à l'échelle locale. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan de 55 milliards de dollars sur 10 ans en vue de construire 125 000 logements, de répondre aux besoins de logement de 530 000 familles et de réparer ou moderniser plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan de 55 milliards de dollars sur 10 ans en vue de construire 125 000 logements, de répondre aux besoins de logement de 530 000 familles et de réparer ou moderniser plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La Province d' Ontario investit dans le système de logement communautaire, qui a été négligé pendant des années, en apportant une contribution de plus de 1 milliard de dollars en 2019-2020 pour contribuer à la viabilité des logements communautaires en Ontario , à les réparer et à en accroître le nombre.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site à schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site à schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La réduction du fardeau administratif permettra de produire des logements plus rapidement, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour en savoir plus sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La réduction du fardeau administratif permettra de produire des logements plus rapidement, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour en savoir plus sur le logement abordable en , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, allez à www.chezsoidabord.ca.

Voyez comment la stratégie de l' Ontario permet de viabiliser le système de logement, de réparer des logements communautaires et d'en accroître le nombre.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Liens connexes

