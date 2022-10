NIISAACHEWAN ANISHINAABE NATION, le 14 oct. 2022 /CNW/ - Le 12 octobre, la cheffe Lorraine Cobiness de la Niisaachewan Anishinaabe Nation, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, ont annoncé la conclusion d'une entente de règlement tripartite entre la Niisaachewan Anishinaabe Nation, le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario, concernant la réclamation de la Niisaachewan Anishinaabe Nation pour cause d'inondation. Le règlement a permis à la Niisaachewan Anishinaabe Nation de recevoir une indemnité totale de 83 082 612 $, le Canada versant 63 243 003 $ et l'Ontario 19 839 609 $.

Avec la conclusion réussie de l'entente de règlement, l'honorable Marc Miller et l'honorable Greg Rickford ont présenté des excuses au nom du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Ontario à la Niisaachewan Anishinaabe Nation pour le rôle de leur gouvernement respectif dans l'inondation des terres de la réserve de la Niisaachewan Anishinaabe Nation.

La Niisaachewan Anishinaabe Nation a présenté une réclamation à l'Ontario le 2 décembre 2000 et au Canada le 2 janvier 2001, alléguant la construction et l'exploitation non autorisées du barrage Rollerway (construit en 1887, enlevé en 1899) et du barrage Norman (construit environ en 1895, reconstruit en 1924), ainsi que les changements consécutifs des niveaux d'eau de la rivière Winnipeg, ce qui a entraîné l'inondation de certaines parties de la réserve de 1887 à aujourd'hui sans autorisation appropriée ni paiement d'une indemnité. Les barrages continuent à ce jour de provoquer des inondations sur les terres de la réserve de la Niisaachewan Anishinaabe Nation.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario continueront de travailler en collaboration avec la Niisaachewan Anishinaabe Nation afin de bâtir et de renouveler nos relations pour toutes les générations.

« La Niisaachewan Anishinaabe Nation souffre depuis 1887 des inondations et des débits d'eau non naturels de la rivière Winnipeg causés par les barrages de Kenora, qui ont eu des répercussions sur notre mode de vie, nos familles et notre communauté et les ont presque détruits. Mais grâce à la résilience, à la force et au courage de mon peuple, nous avons travaillé activement sur cette revendication avec les gouvernements fédéral et provincial pendant plus de 20 ans pour aboutir à cette entente de règlement.

Dans l'esprit de la réconciliation, nous nous engageons à renforcer et à renouveler notre relation de nation à nation en travaillant ensemble de manière respectueuse et honnête pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Notre engagement envers cette relation est d'assurer la sécurité et la réussite de mon peuple, de nos enfants ici présents, de nos petits-enfants et de ceux à venir pour les générations à venir, en apportant des changements significatifs aux systèmes occidentaux en affirmant nos droits inhérents et nos responsabilités sacrées dans le cadre de la loi et des cérémonies anishinaabe. Miigwetch! »

La cheffe Lorraine Cobiness, en son nom personnel, au nom des conseillers, du comité des griefs de la Première Nation et de tous les membres de la Niisaachewan Anishinaabe Nation.

« Au nom du gouvernement du Canada, je reconnais que le Canada n'a pas su protéger les intérêts de la Niisaachewan Anishinaabe Nation et qu'il a agi sans tenir compte de la perte de sa culture, de son patrimoine et de son économie traditionnelle. Grâce à l'aboutissement de cette entente de règlement, nous franchissons cette étape vers la réconciliation et le renouvellement de notre relation de nation à nation avec la Niisaachewan Anishinaabe Nation. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le règlement de ce grief historique par le biais de négociations équitables, respectueuses et significatives est un exemple de l'engagement de notre gouvernement à faire progresser la réconciliation et à améliorer les résultats sociaux et économiques des Premières Nations. Nous sommes convaincus que la poursuite de ce processus mènera à une plus grande prospérité, car nous établissons des relations fondées sur le respect avec nos partenaires autochtones. »

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones

Faits en bref

La Niisaachewan Anishinaabe Nation, située dans le district de Kenora , en Ontario , est une Première Nation signataire du Traité n° 3.

, en , est une Première Nation signataire du Traité n° 3. Le Canada dispose depuis longtemps d'une politique et d'un processus pour régler les revendications particulières en négociant des ententes avec les Premières Nations. En travaillant en partenariat avec les Premières Nations, le Canada a réglé plus de 592 revendications particulières depuis 1973.

dispose depuis longtemps d'une politique et d'un processus pour régler les revendications particulières en négociant des ententes avec les Premières Nations. En travaillant en partenariat avec les Premières Nations, le Canada a réglé plus de 592 revendications particulières depuis 1973. Depuis le 1 er janvier 2016, le Canada a réglé plus de 183 revendications particulières avec les Premières Nations, pour un total de 8,9 milliards de dollars en indemnités.

janvier 2016, le Canada a réglé plus de 183 revendications particulières avec les Premières Nations, pour un total de 8,9 milliards de dollars en indemnités. Au cours de l'exercice 2021-2022, 56 revendications ont été déposées auprès du Canada, 83 revendications ont été « évaluées » (77 revendications ont été acceptées pour négociation tandis que 6 revendications n'ont pas été acceptées pour négociation), 26 revendications ont été résolues (23 revendications ont été réglées par négociation et dans 3 revendications une indemnité a été accordée devant le Tribunal des revendications particulières).

En date du 22 juillet 2022, 53 revendications territoriales et autres ententes relatives aux terres ont été conclues en Ontario . Renseignez-vous sur les revendications territoriales en Ontario .

