Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent dans le logement abordable dans le comté d'Oxford

Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'annonce a eu lieu au 786, promenade Southwood, à Woodstock. L'ensemble qui se trouve à cette adresse a reçu plus de 1 million de dollars en vertu de l'IDLA et plus de 500 000 $ du Fonds consacré à l'infrastructure social pour offrir 23 logements locatifs abordables à des aînés.

Cette annonce a également été l'occasion de célébrer la création de sept autres ensembles de logements abordables dans le comté d'Oxford.

« Tous les Canadiens, quels que soient leur âge, leurs capacités physiques ou leurs antécédents, méritent un chez-soi sûr et abordable. Des investissements comme celui-ci offrent aux Canadiens de la classe moyenne et à ceux qui travaillent pour en faire partie de réelles chances de réussir. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Dans tout ce que nous faisons - chaque programme mis sur pied, chaque politique élaborée et chaque changement de service apporté - nous mettons les gens à l'avant-plan. Nous aidons les résidents du comté d'Oxford et d'ailleurs en Ontario à se trouver un logement qui répond à leurs besoins et à leur budget. » - Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

Tous les logements de l'ensemble situé au 786, promenade Southwood, seront dotés de caractéristiques d'accessibilité, notamment d'une entrée au niveau du sol et de barres d'appui dans la salle de bains. Cet ensemble d'appartements est constitué de quatre immeubles d'un seul étage avec espace privatif extérieur accueillant un jardin et un patio.

Située au 45, rue Delatre, une école, considérée comme un bâtiment historique, sera convertie en un immeuble de logements abordables. Cet immeuble comptera un total de 34 unités de une chambre, dont 22 seront financées par l'IDLA et le FIS et 12 seront des logements locatifs du marché.

Un complexe d'appartements situé au 68, rue Young compte huit unités de une chambre entièrement accessibles et dotées de produits cotés Energy Star et d'un compteur intelligent dans chacune d'elles.

Un nouvel ensemble d'habitation au 381-387, rue Dundas offrira 20 unités abordables de une chambre.

offrira 20 unités abordables de une chambre. Un complexe d'appartements situé au 373, Blossom Park comprend 30 unités de une chambre. Des services de soutien y sont offerts aux occupants ayant des problèmes de santé mentale.

Une église située au 34, rue Riddell, près du centre-ville de Woodstock , a été convertie en immeuble de sept unités de une chambre.

, a été convertie en immeuble de sept unités de une chambre. Un complexe d'appartements situé à Ingersoll , aux 322 et 324, rue King Ouest, offre quatre unités de deux chambres dotées de produits cotés Energy Star.

, aux 324, rue King Ouest, offre quatre unités de deux chambres dotées de produits cotés Energy Star. Un complexe d'appartements situé à Tavistock , au 55, rue Woodstock , comprend 16 unités abordables de une chambre modifiées pour les personnes âgées.

, au 55, rue , comprend 16 unités abordables de une chambre modifiées pour les personnes âgées. Depuis 2011, les gouvernements du Canada et de l' Ontario travaillent en partenariat pour mettre en application le programme relevant de l'IDLA. Ils investissent ensemble un total de 1,9 milliard de dollars dans le cadre de l'IDLA pour améliorer l'accès au logement abordable en Ontario .

et de l' travaillent en partenariat pour mettre en application le programme relevant de l'IDLA. Ils investissent ensemble un total de 1,9 milliard de dollars dans le cadre de l'IDLA pour améliorer l'accès au logement abordable en . Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements tout en réduisant de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements tout en réduisant de moitié l'itinérance chronique. Le gouvernement de l' Ontario investit dans son système de logement communautaire, qui a été négligé pendant des années, en apportant une contribution de 1 milliard de dollars en 2019-2020 pour assurer la viabilité des logements communautaires en Ontario et pour les réparer et en accroître le nombre.

Document d'information

Ensembles de logements abordables dans le comté d'Oxford

Proposant Adresse Municipalité Logements financés

par l'IDLA et le FIS Total des crédits

fédéraux et

provinciaux Filtec Screens Inc. 45, rue Delatre Woodstock 22 1 845 630 $ Splitroc Inc. 786, promenade Southwood Woodstock 23 1 534 600 $ Blossom Park, Indwell Community Homes 373, chemin Blossom Park Woodstock 30 1 126 794 $ Woodstock Street 55, rue Woodstock Tavistock 16 1 032 400 $ 381-387 Dundas Street 381-387, rue Dundas Woodstock 20 981 800 $ 68 Young Street 68, rue Young Woodstock 8 560 000 $ Filtec Screens Inc. 34, rue Riddell Woodstock 7 483 900 $ 2348462 Ontario Inc. 322-324, rue King Ouest Ingersoll 4 280 000 $ Total



130 7 845 124 $

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez le site www.chezsoidabord.ca.

Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché - ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour en savoir plus sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché - ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour en savoir plus sur le logement abordable en , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter. Voyez comment la stratégie de l' Ontario assure la viabilité du système de logement, répare les logements et en accroît le nombre.

