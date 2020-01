Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent dans le logement abordable à Owen Sound

OWEN SOUND, ON, le 17 janv. 2020 /CNW/ - Plus de familles, de personnes seules et d'aînés auront maintenant un chez-soi, car les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent plus de 9,6 millions de dollars pour créer 71 logements abordables à Owen Sound.

Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député fédéral de Spadina-Fort York, ainsi que Bill Walker, député provincial de Bruce-Grey-Owen Sound, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Odawa Heights est un ensemble de maisons en rangée et d'appartements réalisé en plusieurs phases qui comprend des caractéristiques d'accessibilité et l'accès à un espace communautaire. Les deux premières phases comptent 28 logements abordables dans un ensemble de 36 logements. Les résidents ont emménagé dans leur nouveau logement en 2018 et 2019. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont investi 3,4 millions de dollars dans cette partie de l'ensemble, dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

La troisième phase débutera au printemps 2020 avec la construction de 54 logements, dont 43 seront des logements abordables. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont investi près de 6,2 millions de dollars dans cette partie de l'ensemble dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire et de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement.

Citations :

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici à Owen Sound et partout au Canada pour créer des emplois et améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Avec nos partenaires, nous prêtons main-forte aux personnes et aux familles dans le besoin et, ce faisant, nous contribuons au bien-être social et économique de toute la collectivité. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et du ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et député fédéral de Spadina-Fort York

« Notre gouvernement sait à quel point il est important pour les Ontariens d'avoir un logement qui répond à leurs besoins. Je suis heureux que ce financement aide Odawa Heights à offrir des logements novateurs et abordables de qualité à Owen Sound pour servir les gens de notre région. Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral pour réaliser les priorités provinciales, y compris des projets qui élargissent l'éventail des options de logement pour la population de l'Ontario. » - Bill Walker, député provincial de Bruce-Grey-Owen Sound

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable, et le comté de Grey est ravi que l'on construise de nouveaux logements abordables à Owen Sound grâce à l'engagement pris par la province à l'égard de l'ensemble Odawa Heights. La Owen Sound Housing Company a fait un travail remarquable pour soutenir notre collectivité grâce à ce projet extrêmement important. Merci à toutes les personnes qui y ont participé. » - Paul McQueen, président du conseil du comté de Grey

Faits en bref :

Les prochains résidents devraient emménager dans le complexe en novembre 2020.

Selon les données de la SCHL, le taux d'inoccupation des logements locatifs à Owen Sound était de 1,7 % en 2018.

était de 1,7 % en 2018. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu d'autres intervenants - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

L' Ontario investit dans son secteur du logement communautaire, qui a été négligé pendant des années, en versant plus de 1 milliard de dollars en 2019-2020 pour en assurer la viabilité, réparer les logements existants et faire croître le parc dans la province.

investit dans son secteur du logement communautaire, qui a été négligé pendant des années, en versant plus de 1 milliard de dollars en 2019-2020 pour en assurer la viabilité, réparer les logements existants et faire croître le parc dans la province. L' Ontario met les gens à l'avant-plan avec sa Stratégie de renouvellement du secteur du logement communautaire, qui décrit comment nous travaillerons avec nos partenaires pour stabiliser et faire croître le secteur du logement communautaire. Le logement communautaire - qui englobe les logements sociaux et les logements abordables - est une ressource communautaire vitale qui fournit des logements à plus de 250 000 familles et personnes seules en Ontario .

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

