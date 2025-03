EDMONTON, AB, le 11 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la province de l'Alberta ont annoncé la signature d'une entente visant à soutenir les personnes qui n'ont pas de logement, y compris celles qui vivent dans des campements, dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC).

Le financement soutiendra la mise en œuvre de plans de réponse communautaire aux campements (PRCC) et permettra de fournir immédiatement un soutien supplémentaire aux personnes en situation d'itinérance. Chaque plan est adapté aux besoins propres d'une communauté.

Dans le cadre de cette entente, un financement fédéral de près de 35 millions de dollars sur deux ans sera mis à la disposition de Calgary, d'Edmonton, de Lethbridge et de Red Deer. Ce montant s'ajoute à l'investissement qu'effectue le gouvernement fédéral en Alberta au titre des volets de financement régional de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, soit un total de 597,2 millions de dollars de 2019-2020 à 2027-2028.

Le gouvernement de l'Alberta investit plus de 430 millions de dollars dans des initiatives visant à réduire l'itinérance dans toute la province en 2024-2025 et en 2025-2026.

Ce financement soutiendra des investissements dans la sécurité, l'accessibilité et la capacité des refuges, ainsi que dans les logements de transition et les mesures de soutien destinés aux personnes en situation d'itinérance hors refuge. Le financement servira également à améliorer l'accès aux services d'orientation/de soutien, à fournir une aide au transport et des soins aux animaux de compagnie pour ceux qui quittent les campements, ainsi qu'à soutenir des initiatives adaptées et dédiées aux populations ayant des besoins spécifiques, telles que les jeunes, les peuples autochtones et les familles.

Le logement procure stabilité et sécurité, et constitue le fondement du bien-être général. Chacun a droit à un logement sûr, quelle que soit sa situation. Chaque Canadien mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable.

Citations

« Les résidents d'Edmonton comprennent qu'il est nécessaire de prendre soin des gens les plus vulnérables tout en maintenant la sécurité dans nos communautés. Cette entente constitue une étape essentielle de l'amélioration des voies d'accès à un logement permanent pour ceux qui en ont le plus besoin. Tous les ordres de gouvernement s'engagent à faire en sorte que chaque Albertain puisse disposer d'un logement sûr. »

Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre



« Les campements ne sont pas des lieux sûrs pour les personnes vulnérables, et nous ne laisserons pas nos concitoyens albertains geler dans des tentes, où ils peuvent devenir des victimes et perdre la vie. L'itinérance est une responsabilité partagée entre tous les ordres de gouvernement, et cette entente conclue avec le gouvernement fédéral constitue une étape importante pour aider les personnes les plus vulnérables de l'Alberta à sortir de la rue et à se trouver dans une situation plus stable où elles pourront se concentrer sur leur avenir. »

Jason Nixon, ministre des Aînés, des Communautés et des Services sociaux, gouvernement de l'Alberta

Faits en bref

L'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC) aidera à réduire le nombre de personnes en situation d'itinérance hors refuge, en particulier le nombre de celles qui vivent dans des campements. Elle repose sur la mise en œuvre d'un plan de réponse communautaire aux campements (PRCC) dans chaque collectivité ciblée et à l'adoption d'une approche qui favorise la stabilité du logement et la prestation de services de soutien afin d'assurer la dignité des personnes.

Le financement fédéral fourni au titre de cette entente fait partie d'un engagement de 250 millions de dollars qui figure dans le budget de 2024 et vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge dans tout le Canada .

vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge dans tout le . L'investissement de 250 millions de dollars du gouvernement fédéral sert d'outil pour coordonner les fonds de contrepartie des gouvernements provinciaux et territoriaux, dans le but de résoudre le problème des campements dans l'ensemble du pays.

L'ILIHRC s'appuie sur les programmes existants, dont Vers un chez-soi, dans le cadre duquel le gouvernement fédéral investit 5 milliards de dollars sur neuf ans pour lutter contre l'itinérance au Canada .

. Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance soutient les objectifs du Plan du Canada sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, qui sont de répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et d'améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable.

sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, qui sont de répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et d'améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a aidé près de deux millions de Canadiens à trouver un chez-soi.

Liens connexes

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Ashley M. Stevenson, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Aînés, des Communautés et des Services sociaux, Gouvernement de l'Alberta, 587-357-2141, [email protected]