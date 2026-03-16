RIMOUSKI, QC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Rimouski ont aujourd'hui souligné l'achèvement du projet d'UTILE, à Rimouski. Les 155 logements du projet sont destinés aux étudiants. À moins de 10 minutes de marche du campus de l'UQAR, UTILE Rimouski offre un milieu de vie pensé pour les besoins de la population. Tous les appartements sont équipés d'une cuisinière et d'un réfrigérateur. Le loyer inclut plusieurs services ainsi que l'accès à des espaces communs.

Logo du gouvernement du Québec (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Plus de 180 personnes y habitent déjà depuis la rentrée d'automne grâce à l'efficacité de la construction modulaire préfabriquée. En effet, UTILE et son consortium ont su livrer l'immeuble en un temps record de dix mois du début à la fin du chantier. La création de ce consortium de construction modulaire préfabriquée découle du cycle 5 du Défi d'offre de logement de la SCHL et facilitera, à terme, l'adoption à grande échelle de ce type de construction à travers le pays.

UTILE Rimouski est rendu possible grâce à l'apport financier de plusieurs partenaires, dont le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et plusieurs autres partenaires dans le cadre de la mise en place du fonds Capital Social d'Investissement Immobilier (CSII) géré par l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ). Le CSII a investi plus de 22 millions de dollars dans le projet. Il est également soutenu par la Ville de Rimouski et le Fonds CLÉ. L'événement s'est déroulé dans la salle communautaire du projet, en présence de Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et du Logement, et députée de Trois-Rivières, d'Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata et de Guy Caron, maire de Rimouski.

Les gouvernements, les villes et municipalités collaborent afin d'accélérer l'offre de logement abordable, particulièrement pour des populations qui font face à des défis en matière de logement, notamment les étudiants.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales aux défis liés au logement. Ce projet est un exemple de ce qu'il est possible de faire lorsque les gouvernements travaillent de concert. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'importance que nous accordons comme gouvernement à la création de milieux de vie de qualité, accessibles et durables pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. En soutenant le développement de logements étudiants, nous contribuons directement à améliorer les conditions de vie de la relève et à répondre à un besoin criant dans plusieurs régions. Le travail essentiel d'UTILE, combiné à la collaboration de tous les autres partenaires, permet de poser des gestes concrets pour renforcer l'offre de logements, et ce, partout au Québec. » - Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Grâce au Fonds d'innovation pour le logement abordable, notre gouvernement fédéral soutient des projets novateurs qui permettent de construire plus de logements là où les besoins sont les plus grands. Le projet UTILE Rimouski offrira aux étudiantes et étudiants des logements abordables et adaptés à leur réalité, afin que la question du logement ne soit plus un obstacle à leurs études et à leur réussite. » - Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et du Logement et députée de Trois-Rivières

« C'est toujours un privilège de constater, sur le terrain, l'impact réel que des projets comme ceux d'UTILE Rimouski ont sur notre communauté. Dans notre région, on avance ensemble, et la réalisation d'initiatives comme celle-ci en est la preuve. Je tiens à remercier tous les partenaires qui ont participé à la création de ce nouveau milieu de vie pour nos étudiantes et nos étudiants. » - Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« L'inauguration du projet d'UTILE est une preuve additionnelle que notre Plan de lutte contre la pénurie de logements donne des résultats concrets. Nous avons comme priorité de favoriser la mise en place de projets locatifs porteurs pour tous les types de clientèles. Le projet d'UTILE s'inscrit parfaitement dans cette orientation et répond aux besoins et aux réalités de Rimouski où la communauté étudiante joue un rôle de premier plan. » - Guy Caron, maire de Rimouski

« UTILE Rimouski est un projet dont nous sommes particulièrement fiers : un projet modulaire innovant livré en un temps record afin d'améliorer rapidement l'accès au logement étudiant dans l'Est-du-Québec. Le travail exceptionnel de nombreux partenaires réunis au sein d'un consortium industriel de construction modulaire a été déterminant, c'est un modèle à répéter pour favoriser la construction modulaire à plus grande échelle. » - Laurent Levesque, président-directeur général, UTILE

« Le Fonds CSII et ses partenaires sont fiers d'avoir contribué à ce projet à fort impact social, dans le cadre d'une deuxième collaboration avec UTILE. Mis sur pied en 2021, ce fonds offre des prêts à des conditions avantageuses, permettant de financer la construction, l'acquisition ou la rénovation d'immeubles afin d'offrir des logements locatifs abordables. Ce projet démontre concrètement comment le Fonds CSII transforme des engagements financiers en résultats tangibles au bénéfice des communautés, notamment les communautés étudiantes. » - Tommy Théberge, directeur général, Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)

« Le Fonds CLÉ est fier que la contribution de 250 000 $ de l'Association générale étudiante du campus à Rimouski de l'UQAR (AGECAR) ait permis de construire un immeuble dédié à l'accessibilité aux études de la population étudiante rimouskoise. Par son caractère rotatif, le Fonds CLÉ continuera d'en faire bénéficier la population étudiante en finançant le démarrage d'autres projets de logement étudiant à but non lucratif à travers la province. » - Jacques Beaudoin, président du Fonds communautaire de logement étudiant (CLÉ)

Faits en bref :

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable fournit 615,5 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. Cet investissement est en bonne voie pour soutenir jusqu'à 24 691 logements au total.

fournit 615,5 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. Cet investissement est en bonne voie pour soutenir jusqu'à 24 691 logements au total. Le financement fourni pour le projet UTILE Rimouski :

4,4 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA), via le CSII;

9,5 millions de dollars découlant de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et de nouveaux investissements équivalents annoncés par le gouvernement du Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024, dont 4,7 millions de dollars provenant de la Société d'Habitation du Québec (annoncé le 24 octobre 2024);

715 000 $ de la Ville de Rimouski (annoncé le 24 octobre 2024);

250 000 $ du Fonds CLÉ.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

Suivez la SCHL sur LinkedIn, YouTube, Instagram, X et Facebook.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]