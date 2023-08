Les gestionnaires adoptent l'IA ; les travailleurs ont des sentiments partagés selon la génération et la profession

Un sondage montre que les membres de la génération Z et les millénariaux sont plus susceptibles d'utiliser l'IA à leur avantage au travail

L'automatisation des tâches courantes et l'augmentation de l'efficacité sont les plus importants avantages escomptés

TORONTO, le 22 août 2023 /CNW/ - Les travailleurs ont des sentiments partagés à l'égard de leurs compétences et de leurs perspectives de carrière concernant l'utilisation de l'IA générative, comme en témoignent les recherches effectuées par Robert Half, une entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises. Selon un sondage mené auprès de plus de 1 140 travailleurs au Canada, 27 % des répondants estiment que l'IA générative aura un effet positif sur leur carrière, par rapport à 17 % qui craignent que cela ne rende leurs compétences obsolètes. Plus de 3 répondants sur 10 (32 %) estiment que l'IA générative n'aura aucune incidence sur leurs perspectives d'emploi, et le quart d'entre eux ont des doutes.

Optimisme des travailleurs à l'égard de l'IA (Groupe CNW/Robert Half Canada)

Mentalités selon la génération et la profession

Les membres de la génération Z (46 %) et les millénariaux (36 %) sont plus optimistes au sujet de l'IA générative que les membres de la génération X (20 %) et les baby-boomers (16 %).

Plus de 6 jeunes sur 10 (63 %) utilisent ou prévoient d'utiliser l'IA pour améliorer leurs profils LinkedIn ou en ligne, 61 % d'entre eux pour la rédaction de CV et l'optimisation des mots clés, et 60 % pour l'aide aux lettres de présentation, à la préparation aux entrevues et à la recherche d'emploi. À titre de comparaison, un nombre beaucoup moins élevé de millénariaux, de membres de la génération X et de baby-boomers utilisent ou prévoient d'utiliser l'IA générative pour les aider dans leur carrière.

Les professionnels de la technologie (38 %) et du marketing et de la création (31 %) sont les plus susceptibles de penser que l'intelligence artificielle générative accentuera la demande pour leurs compétences.

« L'IA générative soulève de nombreuses questions quant à son potentiel et aux risques qu'elle présente, et il est naturel que les professionnels et les entreprises aient des sentiments partagés au sujet de son impact », a déclaré David King, premier directeur général chez Robert Half, Canada et Amérique du Sud. « À ce stade, il est essentiel de bien comprendre comment elle peut être mise à contribution au profit des travailleurs et des employeurs, et de tenir compte de ses inconvénients. »

Adoption de l'IA générative dans toutes les professions

Selon les résultats du sondage, les travailleurs affirment que les plus grands avantages de l'utilisation de l'IA générative au travail sont l'automatisation des tâches qui prennent beaucoup de temps (36 %) et l'augmentation de l'efficacité et de la productivité (24 %). De nombreuses entreprises voient aussi les avantages d'exploiter l'IA générative en milieu de travail. Dans un autre sondage Robert Half, les gestionnaires ont fait connaître les principales façons dont leurs équipes utilisent la technologie :







Finances et comptabilité Ressources humaines Soutien administratif et à la clientèle Simplification et automatisation des processus relatifs aux comptes créditeurs et débiteurs Évaluation du rendement des employés Analyse et classement par catégorie des commentaires des clients Services juridiques Technologie Marketing et création Rédaction de documents Traitement de grands volumes de données pour améliorer le rendement du système Rédaction de textes pour les campagnes, les médias sociaux ou les communications

David King a ajouté : « Il est important de prendre en considération les possibilités de l'IA générative, comme l'allégement des tâches routinières qui prennent beaucoup de temps et la libération des heures d'amplitude pour des projets plus stimulants. Il faudra cependant mettre en œuvre des lignes directrices et de meilleures pratiques claires pour assurer une utilisation responsable. »

À propos de l'étude

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par une firme de sondage indépendante du 4 au 30 mai 2023. Ils comprennent les réponses de 1 148 travailleurs de 18 ans et plus et de 1 373 recruteurs qui œuvrent dans les domaines des finances et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, des services juridiques, du soutien administratif et à la clientèle, des ressources humaines et d'autres secteurs pour des entreprises comptant 20 employés ou plus au Canada.

