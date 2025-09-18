Les funérailles nationales en l'honneur de M. Guy Rocher auront lieu le jeudi 2 octobre à l'Université du Québec à Montréal

QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, ainsi que la famille et les proches de M. Guy Rocher confirment que la cérémonie d'hommage national en l'honneur de l'éminent sociologue aura lieu le jeudi 2 octobre prochain à la Salle Pierre-Mercure de l'Université du Québec à Montréal.

Cette cérémonie, organisée selon les volontés de la famille et en collaboration avec les proches de M. Rocher, permettra à la population de rendre hommage à l'un de ses plus grands intellectuels et artisans de la Révolution tranquille.

La population est invitée à venir lui rendre hommage lors de l'exposition en chapelle ardente qui se tiendra le 2 octobre, de 10 h à midi, dans l'Agora du pavillon Judith-Jasmin de l'Université du Québec à Montréal.

La cérémonie d'hommage national sera célébrée de 14 h à 15 h 15, dans la Salle Pierre-Mercure de l'Université du Québec à Montréal.

À noter qu'un nombre limité de places seront offertes au public. Les modalités pour y assister, tout comme les détails concernant le déroulement et le contenu de la cérémonie seront communiqués au cours des prochains jours.

Registre de condoléances

Rappelons qu'un registre de condoléances a été mis à la disposition du public souhaitant transmettre un message à la famille de M. Guy Rocher, à l'adresse suivante : Québec.ca/condoléances.

Inscription des médias

Les représentantes et les représentants des médias qui souhaitent couvrir les funérailles nationales à la mémoire de M. Guy Rocher ainsi que l'exposition en chapelle ardente sont invités à confirmer leur présence auprès de la Direction des communications du ministère des Relations internationales et de la Francophonie à l'adresse [email protected].

Notez que la captation et la prise de photos à l'intérieur de la Salle Pierre-Mercure et de l'Agora du pavillon Judith-Jasmin seront assurées par une équipe média.

Des consignes précises en lien avec la logistique seront transmises par courriel uniquement aux personnes accréditées, à l'approche de l'événement.

Seuls les représentantes et les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la zone réservée le jour de la cérémonie.

Citation

« Le Québec vient de perdre l'un de ses plus éminents intellectuels. Sociologue engagé, Guy Rocher a grandement contribué à façonner le Québec d'aujourd'hui et lui a permis de s'affirmer dans sa culture, sa langue et ses valeurs, dont celle de laïcité. Sa contribution à la Charte de la langue française et à notre système d'éducation actuel a propulsé le Québec dans la modernité. Son legs est inestimable. »

François Legault, premier ministre du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 585-4451, [email protected]; Information : Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, [email protected]