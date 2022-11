OTTAWA, ON, le 4 nov. 2022 /CNW/ - La semaine prochaine, les ministres de la Santé du Canada auront une occasion rêvée de donner espoir à la population canadienne et aux quelque 1,3 million d'effectifs de la santé, partout au pays, en présentant des mesures tangibles pour aider à stabiliser nos systèmes de santé et commencer à les rebâtir. La santé des patients et de leurs proches aidants continue de se détériorer alors que les fournisseurs de soins de santé croulent sous l'épuisement professionnel et quittent la profession, que les listes d'attente s'allongent, et que des services d'urgence ferment en raison de pénuries de personnel.

Alors que les 14 ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux doivent se rencontrer à Vancouver, l'Association médicale canadienne (AMC), l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) et SoinsSantéCAN pressent les gouvernements de mettre de côté la rhétorique partisane et les conflits de compétences, d'établir des priorités communes, et de chercher à régler la crise dans le système des soins de santé qui touche l'ensemble de la population canadienne.

Aujourd'hui, l'AMC, l'AIIC et SoinsSantéCAN rédigent une ordonnance d'espoir aux gouvernements, comprenant des mesures qui devraient être prises sans attendre pour commencer à stabiliser le système de santé afin d'aider les effectifs qui cherchent à soigner la population. Plus précisément :

offrir des mesures incitatives afin de maintenir le personnel en poste, réduire le fardeau administratif, et consolider les mesures de soutien à la santé mentale et au bien-être des effectifs de la santé;

adopter une stratégie nationale de planification des ressources humaines de la santé afin de recueillir des données et d'élaborer des solutions pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre, et éliminer les facteurs nuisant au recrutement et au maintien en poste;

élargir les modèles de soins pour permettre aux effectifs de la santé de travailler dans toute l'étendue de leurs champs d'activité;

instaurer un permis d'exercice pancanadien pour permettre aux médecins de soigner les patients là où les besoins sont les plus pressants;

investir dans l'infrastructure physique et numérique requise pour offrir des soins intégrés, en équipe;

améliorer l'accès aux soins primaires en élaborant une stratégie sur les soins virtuels comprenant la prise en charge exhaustive des patients et en stimulant l'innovation au sein du système de santé;

simplifier les processus d'immigration, de reconnaissance des titres de compétences, et d'octroi des permis d'exercice pour permettre aux professionnels de la santé formés à l'étranger de pourvoir les postes vacants au sein du système.

L'AMC, l'AIIC et SoinsSantéCAN pressent les gouvernements de profiter de l'occasion qui leur sera offerte la semaine prochaine pour relever les défis majeurs et faire en sorte que les fournisseurs et les organisations de soins de santé puissent continuer à offrir les services de santé essentiels dont a besoin l'ensemble de la population canadienne. Il faut trouver des solutions à court et à long terme pour régler cette crise. L'AMC, l'AIIC et SoinsSantéCAN sont prêts à se mettre au travail avec les ministres de la Santé du Canada.

« La population canadienne commence à se demander si son système de santé sera là quand elle en aura besoin. Les effectifs de la santé et les patients pressent les gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour stabiliser et rebâtir nos systèmes de santé et assurer leur survie. Notre ordonnance d'espoir exige des mesures pour apporter un véritable changement. Tous les systèmes de santé du pays font face à des défis similaires. Il est temps de collaborer, de communiquer et d'agir de façon coordonnée pour relever ces défis communs. »

- Dr Alika Lafontaine, président, AMC

« Le système de santé du Canada ne répond plus aux besoins de la population et ne fonctionne plus comme il le devrait. Les pénuries de personnel infirmier et la crise des effectifs de la santé ont de graves conséquences. Les gens ne font plus confiance au système de santé et craignent de ne pas avoir accès à des services essentiels quand ils en auront besoin. Pour régler cette crise, il faut une approche pancanadienne et la collaboration de tous les ordres de gouvernement. Nous devons apporter des réformes structurelles et prendre des mesures urgentes et tangibles pour avoir un système de santé dynamique et durable. »

- Sylvain Brousseau, président, AIIC

« Imaginez un hôpital surchargé de patients, qui attendent dans les chambres et les couloirs sans personnel pour prendre soin d'eux. C'est en train de devenir la triste réalité au Canada, et les patients et les fournisseurs de soins de santé, partout au pays, attendent que les dirigeants politiques agissent de toute urgence pour consolider les systèmes de soins de santé et soutenir la recherche. La prochaine réunion des ministres de la Santé à Vancouver est une occasion idéale pour faire preuve de leadership, proposer des mesures stratégiques et établir une collaboration afin de bâtir un système qui fonctionne pour les fournisseurs de soins de santé, les patients et le Canada. »

- Paul-Émile Cloutier, président et chef de la direction, SoinsSantéCAN

