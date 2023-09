Durham Schools Services, une filiale de NEC, poursuit sa mission d'offrir des services de transport scolaire de premier ordre, sûrs et fiables, avec l'électrification des autobus scolaires à l'avant-plan.

BEVERLY, Massachusetts, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Highland Electric Fleets , le principal fournisseur de services d'électrification des parcs d'autobus scolaires en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec le deuxième plus important fournisseur de services de transport scolaire en Amérique du Nord, National Express LLC et sa filiale Durham Schools Services , afin de fournir 52 autobus scolaires électriques aux districts du pays. Le financement accordé par l'Environmental Protection Agency (EPA), totalisant plus de 20 millions de dollars, appuiera l'électrification et la durabilité de la flotte de Durham desservant le district scolaire unifié de Compton en Californie, la Blackstone Valley Prep Mayoral Academy du Rhode Island et le district scolaire de Rumney dans le New Hampshire.

« Nous sommes ravis d'entrer dans la prochaine phase de notre transition vers un parc d'autobus scolaires entièrement électriques, a déclaré Nick Voisard, directeur principal des véhicules électriques chez National Express LLC. L'ensemble croissant de données probantes, y compris les recherches du laboratoire national Argonne du département de l'Énergie des États-Unis , mettant en évidence l'impact positif des autobus scolaires zéro émission sur la santé des enfants et des communautés, ainsi que sur l'environnement, alimente notre enthousiasme à déployer ces autobus sur les routes. Constater les avantages encourageants des autobus scolaires zéro émission est une source d'inspiration, et nous sommes tout aussi encouragés par la richesse croissante des données et des études à l'appui alors que nous progressons dans notre cheminement vers une élimination totale des émissions d'ici 2035. »

Beth Dowd, directrice de l'exploitation à la Blackstone Valley Prep Mayoral Academy (BVP), a également déclaré : « En adoptant cette initiative plus durable, nous soutenons le bien-être des élèves de BVP, de nos communautés et de l'environnement, et nous donnons la priorité à un avenir plus sain et plus dynamique pour tous. »

NEC et Highland s'associeront également aux fabricants d'autobus IC et Thomas Built Buses pour le déploiement.

« Il s'agit d'une opportunité incroyablement excitante pour Highland de s'associer étroitement avec National Express, qui est une force solide et réputée dans l'innovation du transport étudiant, a déclaré Duncan McIntyre, fondateur et directeur général de Highland. Grâce à ce partenariat, nous pouvons travailler ensemble pour offrir un transport sécuritaire, fiable et plus propre aux districts scolaires, aux élèves et aux collectivités partout au pays. »

« En s'associant à Highland Electric Fleets, National Express School et nos clients, nous pouvons tirer énormément profit de leur expertise de premier plan en tant que fournisseur de services d'électrification. Ce partenariat souligne l'engagement indéfectible de National Express envers la durabilité environnementale mondiale, tout en assurant un transport sécuritaire et fiable. » - Dan Cecchin, premier vice-président, Développement commercial, National Express LLC

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. Fondée en 2019, l'entreprise offre une gamme unique de produits qui facilitent la mise à niveau des parcs de véhicules électriques et en réduisent les coûts. Exerçant ses activités dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, visitez www.highlandfleets.com .

À propos de National Express National Express LLC (NELLC) est la filiale nord-américaine de Mobico Group, PLC, l'une des principales sociétés de mobilité mondiales. Nous sommes présents dans 34 États et deux provinces. Nos organisations partagent un engagement fort à fournir le plus haut niveau de sécurité , de qualité , un service à la clientèle exceptionnel et des relations de travail positives . National Express School (NEXS) exploite plus de 15 590 autobus scolaires, dessert plus de 429 districts scolaires et dispose de contrats dans 30 États et trois provinces, et transporte plus de 1,3 million d'élèves tous les jours. National Express Shuttle (WeDriveU) et Transit exploitent un itinéraire fixe et des systèmes de mobilité adaptés à la demande qui desservent des millions de passagers annuellement dans des milliers de véhicules, y compris les véhicules électriques (VE). Le siège social de NELLC est situé à Lisle, dans l'Illinois. Dans plus de 290 centres de service à la clientèle locaux, nous pouvons compter sur des équipes d'exploitation régionales situées partout en Amérique du Nord.

Personnes-ressources pour les médias

Mission Control Communications | Highland

[email protected]

National Express LLC | Edward Flavin

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2207922/Highland_Electric_Fleets_School_Bus.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1884763/4265966/Highland_Logo.jpg

SOURCE Highland Electric Fleets